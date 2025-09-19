Tendencias

¿El agua de lechuga realmente ayuda a dormir? Mitos, verdades y la polémica detrás de esta tendencia viral

Aunque miles replican esta práctica, los especialistas advierten y recomiendan precaución antes de seguir remedios populares que circulan en redes sociales. La palabra de un experto a Popular Science

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
El auge de remedios virales
El auge de remedios virales para dormir en redes sociales, como el “sleepy girl mocktail”, no siempre cuenta con respaldo científico (Molly Matalon)

Millones de personas recurren cada día a TikTok en busca de remedios virales para dormir, entre los que destacan el agua de lechuga y los llamados cocteles de magnesio. Estas tendencias, que acumularon millones de visualizaciones, prometen mejorar el sueño de manera sencilla, aunque la ciencia no siempre respalda sus supuestos beneficios.

Según un análisis de Popular Science, especialistas advirtieron que la popularidad de estos trucos no equivale a eficacia comprobada y recomiendan cautela antes de seguir recomendaciones virales sin fundamento sólido.

La “viralidad” de estos remedios se remonta a mayo de 2021, cuando una usuaria de TikTok (@shapla_11) compartió un video en el que afirmaba que beber agua de lechuga le ayudaba a conciliar el sueño más rápido. Desde entonces, la tendencia se extendió globalmente, con miles de usuarios replicando la receta: hojas de lechuga hervidas en agua caliente, consumidas como infusión antes de dormir.

Expertos advirtieron sobre los riesgos
Expertos advirtieron sobre los riesgos de seguir tendencias de sueño sin orientación profesional (TikTok: Blair Horton/Riley Gordon)

Más recientemente, en 2023, la influencer Gracie Norton popularizó los “cocteles de magnesio” o “sleepy girl cocktails”, una mezcla de polvo de magnesio, jugo de cereza ácida y agua con gas, que según sus seguidores induce calma y somnolencia.

Agua de lechuga: evidencia limitada

El análisis de Popular Science indica que, en el caso del agua de lechuga, la evidencia científica es prácticamente inexistente. El Dr. Alex Dimitriu, psiquiatra y especialista en medicina del sueño, señaló que la lechuga contiene cantidades mínimas de lactucina y lactucopicrina, compuestos que podrían tener un efecto relajante y favorecer el sueño.

Sin embargo, el experto aclaró que “hay muy pocos estudios que respalden esto, y ninguno se ha realizado en humanos”. Los trabajos más sólidos hasta la fecha se realizaron en ratones, donde extractos de lechuga romana ayudaron a los animales a dormir más rápido y contrarrestaron el insomnio provocado por cafeína.

El agua de lechuga carece
El agua de lechuga carece de evidencia científica sólida para mejorar el sueño en humanos (Food Styling)

Los investigadores sugirieron que estos compuestos actúan sobre los mismos receptores cerebrales que los medicamentos para dormir, como las benzodiacepinas, pero hasta ahora no existen pruebas de que estos efectos se reproduzcan en personas.

Cocteles de magnesio y otros ingredientes

En contraste, los cocteles de magnesio cuentan con un respaldo científico más sólido, aunque con matices. El magnesio es un mineral esencial que ayuda a equilibrar los neurotransmisores cerebrales, facilitando la relajación y la conciliación del sueño, especialmente en personas con insomnio por ansiedad o pensamientos acelerados.

Además, participa en la producción de melatonina, la hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia. Dimitriu explicó que, a pesar de que muchas recetas virales emplean magnesio en polvo, las tabletas o cápsulas resultan igual de efectivas.

Los trabajos más sólidos hasta
Los trabajos más sólidos hasta la fecha se realizaron en ratones y con extractos de lechuga romana, los cuales ayudaron a que se duerman. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en la forma química del suplemento: el magnesio se presenta principalmente en tres variantes —citrato, glicinato y treonato—, y la investigación indicó que el magnesio treonato atraviesa la barrera hematoencefálica con mayor eficacia, lo que lo convierte en una opción más prometedora para mejorar el sueño.

El jugo de cereza ácida, otro ingrediente habitual en estos cocteles, contiene pequeñas cantidades de melatonina y algunos estudios preliminares sugirieron que podría reducir el insomnio y mejorar la calidad y duración del sueño.

De igual modo, Dimitriu advirtió que se necesitan investigaciones más amplias y prolongadas para confirmar estos efectos. En cuanto al agua con gas, su función parece limitarse a mejorar la textura de la bebida, sin aportar beneficios directos al descanso.

El jugo de cereza ácida
El jugo de cereza ácida podría ayudar a reducir el insomnio, aunque faltan investigaciones concluyentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad y recomendaciones de los expertos

El uso de suplementos de magnesio, aunque generalmente seguro en dosis recomendadas, requiere precaución. Dimitriu subrayó la importancia de leer cuidadosamente las etiquetas y prestar atención al magnesio elemental, que es la fracción realmente absorbida por el organismo. El límite seguro para adultos se sitúa en torno a los 350 mg diarios de magnesio elemental.

Es habitual que los suplementos indiquen una cantidad total mucho mayor, ya que el magnesio suele estar combinado con otras sustancias; por ejemplo, 2.000 mg de magnesio treonato aportan solo unos 140 mg de magnesio elemental, una cifra dentro del rango seguro.

Superar las dosis recomendadas puede provocar náuseas, diarrea, calambres e incluso alteraciones en el ritmo cardíaco, por lo que la supervisión y la información precisa resultan fundamentales.

Hábitos saludables y suplementos como
Hábitos saludables y suplementos como infusiones de manzanilla, cuentan con mayor aval científico para mejorar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los remedios virales, Popular Science difundió las recomendaciones del Dr. Dimitriu sobre alternativas respaldadas por la ciencia para mejorar el sueño.

Entre ellas se encuentran la melatonina en dosis bajas (0,5–1 mg), la raíz de valeriana y la infusión de manzanilla, todas con estudios que avalan su eficacia.

El especialista insistió en que los hábitos saludables suelen ser más efectivos que cualquier suplemento: mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, y evitar el uso de pantallas antes de dormir, constituyen estrategias sencillas y probadas para favorecer un descanso reparador.

Temas Relacionados

Recetas para dormirVideos viralesTikTokAgua de lechugaCocteles de magnesioSueñoMelatoninaDescansoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

“Envejecimiento más joven”: la rutina de la médica que desafió el paso del tiempo y afirma haber cambiado su edad biológica

Tras superar un episodio de agotamiento severo a los 39 años, Alka Patel diseñó una rutina diaria que integra desde flexibilidad y ejercicio hasta control de estrés y sueño, según detalló a The Independent. Cómo optimizar el bienestar físico y mental

“Envejecimiento más joven”: la rutina

Los secretos de los VILPA, los entrenamientos “rápidos y vigorosos” que podrían transformar la longevidad

Un reciente estudio internacional reveló que este tipo de ejercicio, realizado en menos de un minuto, reduciría el riesgo de mortalidad entre un 44% y un 54%. Cómo sumarlo a la rutina diaria

Los secretos de los VILPA,

Cuáles son los 9 alimentos que ayudan a alcanzar la ingesta diaria recomendada de fibra

Pequeños cambios en comidas y refrigerios, como incorporar hummus, manteca de maní o frutas con piel, ayudan a mejorar la microbiota intestinal y prevenir enfermedades, según sugerencias de especialistas en salud y nutrición a The Telegraph

Cuáles son los 9 alimentos

20 fotos: la presentación de la espectacular carta de Selvática para la nueva temporada

La propuesta culinaria se dio a conocer en un evento en la sede de Pilar. Hubo degustaciones, maridajes y recetas inéditas. Las mejores imágenes

20 fotos: la presentación de

Selvática, el oasis gastronómico en Pilar donde se fusiona lo mejor de las cocinas asiática y latinoamericana

Un ambiente sofisticado, detalles cuidadosamente seleccionados y propuestas gourmet de excelencia distinguen a este restaurante que presentó nuevos platos para la temporada. Los detalles de una velada única sobre este templo del sabor que reúne a famosos, deportistas y figuras de todos los ámbitos

Selvática, el oasis gastronómico en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una ciudad murió y otra

Una ciudad murió y otra nació: a 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985

Cómo hacer un gráfico en Excel, paso a paso

El albañil que encontró el cuerpo de Micaela Basto contó cómo fue ese momento: “Te voy a pagar”

Vandalizaron un importante sitio arqueológico antiguo en Neuquén y tras el hecho habrá que solicitar permiso

Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El elemento natural perfecto para

El elemento natural perfecto para terminar con las malas hierbas: “Los jardineros lo aplican para devolverle los nutrientes”

Señales de Beijing en el Caribe: buques hospital, plataformas petroleras y mensajes estratégicos a Washington

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó el desalojo masivo de residentes y turistas en el centro de Berlín

Europa alertó que los férreos controles del régimen chino a las tierras raras amenazan con detener la producción industrial

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

TELESHOW
Los Pericos adelantan la primavera

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”