Receta de scones de limón sin harina ni manteca rápida y fácil

La combinación de banana madura y coco rallado logra la textura esponjosa típica de los scones tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resulta sorprendente cómo la creatividad culinaria permite disfrutar de clásicos en versiones originales y saludables. Esta alternativa de scones de limón sin harina ni manteca rompe con los ingredientes convencionales y demuestra que con recursos sencillos es posible obtener preparaciones deliciosas, ideales para quienes siguen dietas restringidas o buscan experimentar nuevos sabores en la repostería cotidiana. Su aroma cítrico y su textura suave acompañan el desayuno o la merienda sin cargar el organismo con harinas ni grasas animales.

Originalmente, los scones son un símbolo de la tradición escocesa y británica, presentes en reuniones y celebraciones. En esta adaptación, la banana madura y el coco rallado funcionan como base, logrando la unión y esponjosidad típicas del scone, pero aptos para dietas sin gluten, sin lácteos y paleo. Son aptos para conservar en la heladera y acompañar con mermeladas saludables, yogur vegetal o solos.

Receta de scones de limón sin harina ni manteca

La preparación de estos scones consiste en triturar bananas maduras y combinarlas con coco rallado, huevo (o su reemplazo vegano), ralladura y jugo de limón, y un toque de endulzante. El polvo de hornear permite que la masa leve ligeramente y tome la característica textura esponjosa. No requieren batidora ni amasado especial, y la mezcla se arma en pocos minutos.

Es fundamental utilizar bananas maduras, debido a que aportan dulzura y actúan como aglutinante natural. El coco otorga estructura, mientras que el limón suma frescura y perfume predominante en cada bocado. El resultado es un snack húmedo, dorado por fuera y perfumado, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

Tiempo de preparación

La receta demanda un total de 30 minutos:

Preparación y mezclado: 10 minutos

Cocción al horno: 15 a 20 minutos

La receta rinde 8 scones pequeños, cada uno con solo 95 calorías y bajo contenido de grasas y azúcares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 bananas maduras grandes

1 taza de coco rallado seco (sin azúcar)

Ralladura de 1 limón

Jugo de 1/2 limón

1 huevo grande (o 1 “huevo” de chía o lino: 1 cda. de semillas molidas + 3 cdas. de agua)

2 cucharaditas de polvo de hornear

2 cucharadas de miel, sirope de agave o edulcorante (opcional)

1 pizca de sal

Cómo hacer scones de limón sin harina ni manteca, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y cubrir una bandeja con papel manteca. Triturar las bananas en un bol hasta obtener un puré. Añadir el huevo (o el sustituto vegetal), el jugo y la ralladura de limón, el endulzante y la sal; mezclar bien. Incorporar el coco rallado y el polvo de hornear, mezclando hasta obtener una masa húmeda y firme. Con las manos levemente humedecidas, formar porciones del tamaño de un scone y disponerlas sobre la bandeja. Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que la base esté dorada y la superficie firme y apenas seca. Dejar enfriar sobre rejilla antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 8 scones pequeños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (1, de un total de 8) aporta:

Calorías: 95

Grasas: 5 g

Grasas saturadas: 4 g

Carbohidratos: 12 g

Azúcares: 6 g

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La conservación óptima es en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días, o en la heladera por un máximo de 5 días.