Premios Emmy 2025: todos los looks de las celebridades de la televisión internacional en la alfombra roja

El Peacock Theater de Los Ángeles recibe la edición 77° de los Premios Emmy, que distingue a lo más destacado de la televisión estadounidense en la temporada 2024-2025.

La alfombra roja se transforma, como siempre, en una pasarela de lujo, donde las principales figuras de la industria exhiben sus atuendos antes de la entrega de galardones.

Los diseñadores Camila Romano, Gustavo Pucheta y Patricia Profumo analizaron cada look en diálogo con Infobae.

Todos los looks de las celebridades en la alfombra roja de los premios Emmy 2025

Haley Kalil

La influencer Haley Kalil

Sobre el look de Haley Kalil, Camila Romano apuntó: “Muy elegante. Un total look en verde esmeralda. Le queda muy bien: el diseño se compone por un escote y mangas asimétricos con cola y arrastre”.

Walton Goggins y Nadia Conners

El actor Walton Goggins y su esposa Nadia Conners /REUTERS/Daniel Cole

“Me encanta que las parejas asistan a las galas en composé. Lamentablemente Walton se ve muy desalineado, sin cuidar los mínimos detalles para posar. Y sobre Nadia, me gusta el outfit elegido, aunque faltó producción, ya que es para ir al teatro o a una fifty’s party y no para una gala”, opinó Profumo sobre los looks de Walton Goggins y su esposa, Nadia Conners.

Justine Lupe

Gustavo Pucheta se refirió a la actriz estadounidense Justine Lupe y destacó su elección de vestuario: “Tiene un vestido de silueta recta materializado en una malla tejida de trama abierta y bordado de lentejuelones, cristales y varios materiales al tono que generan una textura muy interesante. Se transparenta con la profundidad de su cuerpo y eso eleva mucho más el género de este vestido y da una sensibilidad y sensualidad que me parece hermosa. Este vestido es un ítem de temporada, sobre todo por su materialidad, y su styling acompaña perfectamente el concepto”.

Bronwyn Newport

Bronwyn Newport apostó por un vestido largo beige sin mangas

Bronwyn Newport deslumbró con un vestido largo beige sin mangas, adornado con pedrería plateada que formó diseños en abanico desde el torso hasta la falda. Destacaron los puños amplios con plumas claras y sandalias transparentes decoradas con aplicaciones brillantes.

Sarah Bock

Sarah Bock, actriz estadounidense, en la alfombra roja. Eligió un vestido celeste con texturas

“Vestido en tul bordado celeste con una capa desde los hombros, con corte en la cintura y tajo lateral. No me gusta este look para ella, ni el estilo ni el color. Creo que se vería mejor con un tono más fuerte y una silueta más contemporánea”, planteó Romano al observar el paso de Sarah Bock por la alfombra roja.

Gerran Howell

El actor galés Gerran Howell

“Gerran Howell goza de un outfit muy vintage, lo que hace que él luzca como una persona mayor. Si bien es una tendencia fashionista, en este caso no está bien asesorado para este outfit. Entre los cortes del traje, solapa ancha, color marrón, pantalón ultra ancho y encima pinzado. No le hubiera aconsejado ir vestido así para esta gala porque lo hace ver deslucido. Si queremos usar esta línea vintage, hay que acompañarlo con un peinado más descontracturado o, por ejemplo, sin camisa y con una camiseta básica debajo. Así hubiera estado un poco más aggiornado a un buen look para este evento”, consideró Profumo sobre la elección de Gerran Howell.

Mona Kosar Abdi

Mona Kosar Abdi eligió un vestido total black

Mona Kosar Abdi llevó un vestido largo negro de tela satinada. La prenda tuvo tirantes finos, un escote pronunciado y una abertura profunda en la falda que descubrió una pierna.

Melvin Robert

Melvin Robert optó por un esmoquin negro de corte entallado

Melvin Robert eligió un esmoquin negro de corte entallado. El conjunto estuvo compuesto por chaqueta, camisa, corbata y pantalón, todos en el mismo tono.

Mario López

El actor y presentador Mario Lopez con un traje clásico

“Traje negro clásico con corbata al tono. Creo que se puede ver mejor con el ruedo un poco más corto y el pantalón levemente más ancho”, repasó Romano al ver a Mario López.

Shabana Azeez

Shabana Azeez apostó por el rojo para la gala, un color que suele protagonizar estos eventos

Profumo analizó el atuendo de la actriz de The Pitt, Shabana Azeez: “Me gusta mucho el look: es una apuesta fuerte. Indiscutiblemente red carpet y con diseño en un color impactante en rojo bermellón con un género noble como tafetán. Es un traje que conlleva trabajo de drapeado, arrastre, corte asirenado y un escote emblemático que ‘matchea’ perfectamente con su colorimetría”.

Nicholas Alexander Chávez

Nicholas Alexander Chavez y un look clásico para la ceremonia

“Nicholas Alexander Chávez tiene una propuesta sastrera con tres detalles que lo hacen distinto y me gustan mucho. El ancho de la solapada al tono pero con un lustre superior, el ancho del corte del pantalón que aporta una silueta más recta y despojada como su styling, y los adornos con lustre al tono (negro), los botones forrados y el recorte lateral del pantalón”, dijo Pucheta sobre el look del actor de “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”.

Timothy Simons

El actor y comediante Timothy Simons con un toque disruptivo en su look, un traje con pantalón corto

Al analizar el atuendo de Timothy Simons, Romano precisó: “Este look me parece poco acertado para la ocasión”.

Dichen Lachman

Dichen Lachman poses on the red carpet at the 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2025. REUTERS/Daniel Cole

“Lindo traje el de Dichen Lachman en dorados en degrade con género paillettes. Tiene un leve arrastre y un escote preciso para su anatomía. Impecable make up y faltó un poco de originalidad en el peinado para esta gala”, manifestó Profumo sobre el look de la actriz Dichen Lachman.

El actor Sam Nivola fue más allá de lo clásico con un chaleco con figuras

“Sam Nivola y la sastrería que estamos viendo en esta alfombra no solo en hombres, sino también en mujeres, está hablando de un nuevo lenguaje sastrero que busca construir y deconstruir la silueta. En este caso lo que me gusta es que se equilibró la falta de corbata, moño o accesorios por la combinación de distintos textiles y estampados. Y celebro el corte más amplio de la sastrería, que es algo que vino para quedarse”, opinó Pucheta sobre la elección del actor.

Supriya Ganesh

Supriya Ganesh no dejó nada librado al azar. Un vestido con delicadas texturas para la red carpet

“Exquisito traje tubular que luce Supriya Ganesh en transparencia en blanco velado y detalles de bordado en plata. Importante escote que sabe llevar muy bien y que acompaña un maquillaje fresco y natural que va perfectamente con su piel y un peinado recogido que aplica con su outfit. Una apuesta básica, elegante, simple y conservadora, pero que aplica para la flamante red carpet”, destacó Profumo sobre la elección estilística de Ganesh.

*Fotos: Reuters