Emmys 2025: horarios, nominados y dónde ver en vivo la gala de premios

El Peacock Theater de Los Ángeles será el escenario de la 77ª edición de los premios (CBS)

Los Premios Emmy llegan a su edición número 77 este domingo 14 de septiembre. La ceremonia que reconoce lo mejor de la televisión estadounidense durante la temporada 2024-2025 reunirá a las estrellas más destacadas de la pantalla en una noche de glamour y reencuentros memorables.

El encargado de conducir la ceremonia será el comediante y actor Nate Bargatze, conocido por su estilo de humor limpio y su particular tono de comedia stand-up.

Bargatze, calificado por The Atlantic como “el hombre más amable del stand-up”, debutará como anfitrión en los Emmy y aseguró que se siente “más que emocionado” por la oportunidad. El humorista llega a la cita tras un exitoso 2024 en el que vendió más de 1.2 millones de entradas en su gira mundial.

Bargatze promete un espectáculo familiar y divertido en la gala más esperada de la televisión. (Crédito: @natebargatze)

¿Quiénes son los presentadores de los Premios Emmy 2025)

La Academia de Televisión confirmó nombres como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Stephen Colbert, Jennifer Coolidge, Alan Cumming, Tina Fey, Colman Domingo, Jude Law, James Marsden, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones, entre muchos otros.

La ceremonia también promete momentos emotivos con reencuentros de elencos icónicos: las protagonistas de Gilmore Girls, Alexis Bledel y Lauren Graham; las estrellas de Law & Order: SVU, Mariska Hargitay y Christopher Meloni; miembros de Grey’s Anatomy como Eric Dane y Jesse Williams; además de los ganadores del año pasado por Shōgun, Hiroyuki Sanada y Anna Sawai.

Eric Dane reaparecerá en el evento tras haber revelado duros momentos en su salud (REUTERS/Mario Anzuoni)

Emmys 2025: los grandes nominados del año

En la categoría de drama, Severance lidera con 27 nominaciones, siendo la serie con más candidaturas de 2025. Compite con producciones como Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses y The White Lotus.

En comedia, el protagonismo es para The Studio, que alcanzó 23 nominaciones, igualando el récord de The Bear en 2024. El show de Seth Rogen competirá contra Hacks, Abbott Elementary, The Bear, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking y What We Do in the Shadows.

Más de 50 cameos de figuras de Hollywood destacan en la serie, incluidos Martin Scorsese y Charlize Theron. (Crédito: AppleTV+)

Entre los actores nominados destacan figuras como Sterling K. Brown (Paradise), Pedro Pascal (The Last of Us), Adam Scott (Severance), Kathy Bates (Matlock), Bella Ramsey (The Last of Us), Jean Smart (Hacks), Seth Rogen (The Studio) y Jeremy Allen White, quien busca repetir el triunfo obtenido el año pasado por The Bear.

Horarios para ver la alfombra roja

La gala tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles. Cómo es habitual, los invitados a los Premios Emmy desfilarán por la alfombra roja con atuendos de lujo.

La cobertura de la red carpet podrá seguirse por redes sociales desde las 2:00 p.m. (hora de L.A.), o desde las 6:00 p.m. en hora de Argentina. Como es habitual, el canal E! Latinoamerica transmitirá desde el evento.

La alfombra roja arrancará a las 2 p.m. en Los Ángeles con transmisiones en múltiples plataformas (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Horarios de la gala central de los Emmys 2025

La ceremonia principal de los Premios Emmy 2025 se celebrará el domingo 14 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora de Los Ángeles, PT). Estos son los horarios en otros países:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 6:00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá : 7:00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay : 8:00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) : 9:00 p. m.

España: 2:00 a. m. (del lunes 15 de septiembre).

¿Cómo ver los Premios Emmy 2025?

En América Latina, la cobertura previa y la transmisión en vivo estarán a cargo de TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

Expectativa total: ¿quién se llevará el Emmy a mejor drama, Severance o The Last of Us?( REUTERS/Danny Moloshok)

Creative Arts Emmy Awards: la antesala técnica

Previo a la gala principal, los Creative Arts Emmy Awards se celebraron los días 6 y 7 de septiembre. Estos reconocen logros técnicos, artísticos y algunas actuaciones específicas.

Entre los ganadores más destacados se encuentran:

Julie Andrews , premiada por su trabajo de voz en Bridgerton .

Shawn Hatosy ( The Pitt ) y Merritt Wever ( Severance ), reconocidos como mejores actores invitados en drama.

Bryan Cranston ( The Studio ) y Julianne Nicholson ( Hacks ), premiados como actores invitados en comedia.

Beyoncé, quien se llevó el Emmy por mejor vestuario en programa de variedades, no ficción o reality, gracias a su especial de Netflix Beyoncé Bowl.

Además, en agosto se anunciaron los ganadores de categorías especiales —como animación, diseño de vestuario, medios emergentes y diseño de títulos—, que no tienen nominados, sino que son evaluadas directamente por paneles de expertos.