Receta de salmón con espárragos rápida y fácil

El salmón con espárragos combina sofisticación y sencillez en un plato saludable y fácil de preparar (Imagen ilustrativa infobae)

El salmón con espárragos es una combinación clásica que aúna sofisticación y sencillez en un solo plato. No es raro ver este manjar en la mesa de primavera, cuando los espárragos verdes alcanzan su punto óptimo de frescura y el salmón, fuente invaluable de Omega 3, se luce con todo su sabor.

Se dice que en la región de la Patagonia argentina, la pesca del salmón va de la mano con los productos de la tierra; por eso, en hogares y restaurantes de alta cocina, unir ambos ingredientes es símbolo de calidad y respeto por los sabores genuinos. Tradicionalmente, se sirve con un toque de limón y salsa holandesa, aunque las versiones modernas lo prefieren al horno o a la plancha para destacar la pureza de los ingredientes.

La preparación de este plato invita a acompañarlo con arroz blanco, puré de papas rústico o, en los meses cálidos, con una ensalada fresca de hojas verdes. Sin dudas, el salmón con espárragos es una comida versátil, perfecta tanto para una cena especial como para agasajar con elegancia un almuerzo liviano.

Receta de salmón con espárragos

El salmón con espárragos es una receta ligera, saludable y realmente sencilla de preparar. Se eligen filetes de salmón fresco, que se condimentan con sal, pimienta y jugo de limón. Los espárragos, limpios y sin la parte dura del tallo, se cocinan brevemente para mantener su color y que queden crocantes.

La receta destaca el uso de ingredientes frescos como salmón, espárragos verdes y limón para realzar los sabores (Flickr)

Una vez listos los ingredientes principales, se disponen en una bandeja para horno ligeramente aceitada. Los filetes de salmón se colocan junto a los espárragos y ambos se cocinan a temperatura alta. Al finalizar la cocción, el plato puede coronarse con ralladura de limón o una salsa ligera, resaltando así los aromas frescos y naturales.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 30 minutos.

Preparación previa (limpiar y cortar ingredientes, preparar la bandeja): 10 minutos

Cocción en horno: 15-18 minutos

Emplatado y presentación: 2-3 minutos

El paso a paso incluye precalentar el horno, limpiar los ingredientes, condimentar y cocinar hasta lograr un plato jugoso y aromático (Imagen ilustrativa infobae)

Ingredientes

2 filetes de salmón fresco (aproximadamente 180-200 g cada uno)

1 atado de espárragos verdes (alrededor de 300 g)

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Jugo y ralladura de 1 limón

Sal fina, a gusto

Pimienta negra recién molida, a gusto

1 diente de ajo (opcional)

1 ramita de tomillo fresco (opcional)

Cómo hacer salmón con espárragos, paso a paso

Se comienza precalentando el horno a 200°C. Se limpian los espárragos, se corta 1-2 cm del extremo inferior y se los enjuaga bajo agua fría. Se secan los filetes de salmón con papel absorbente y se los coloca en una bandeja para horno previamente pincelada con una cucharada de aceite de oliva. Se disponen los espárragos al costado o debajo del salmón en la misma bandeja. Se rocía todo con el resto del aceite de oliva, el jugo de limón y, si se desea, se añade el ajo picado y tomillo fresco. Se condimenta con sal y pimienta a gusto. Se cocina en el horno durante 15-18 minutos, hasta que el salmón esté tierno y jugoso, y los espárragos al dente. Se retira la bandeja del horno y se espolvorea la ralladura de limón antes de servir.

La preparación requiere solo 30 minutos, incluyendo limpieza, cocción al horno y presentación final (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde 2 porciones abundantes de plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 330

Grasas: 20 g

Grasas saturadas: 3 g

Carbohidratos: 5 g

Azúcares: 2 g

Proteínas: 31 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

El salmón con espárragos puede conservarse en la heladera hasta por dos días en un recipiente hermético (Freepik)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Este plato puede conservarse en la heladera durante 2 días, almacenado en un recipiente hermético. Para mejor su sabor, se recomienda consumirlo recién hecho.