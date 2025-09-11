Tendencias

El método de Carlos Alcaraz: cómo es la preparación física y mental que lo llevó de nuevo a la cima del tenis

El equipo que acompaña al español diseñó un plan personalizado que combinó entrenamiento intensivo, fortalecimiento neurocognitivo, estrategias de prevención de lesiones y el cuidado de la alimentación y el descanso

Por Cecilia Castro

Carlos Alcaraz con el trofeo
Carlos Alcaraz con el trofeo tras ganar el US Open REUTERS/Mike Segar

La consagración de Carlos Alcaraz en el US Open 2025 frente al italiano Jannik Sinner marcó su regreso al primer puesto del ranking global después de más de un año.

Según la ATP Tour, Alcaraz ganó siete títulos en la temporada y sumó 61 victorias, cifras que lo consolidaron como el líder indiscutido del tour. Más de 20 títulos acumulados, 37 semanas como líder mundial y la capacidad de reinventarse dejaron al español como el tenista referente de la temporada.

Esta trayectoria se apoya en un trabajo físico de alta exigencia, meticulosamente planificado por su equipo. El entrenamiento incluye una transformación visible de su físico a lo largo de los últimos meses. La rutina diaria suma ejercicios con bandas de resistencia y mancuernas, con el objetivo de ganar masa muscular sin sacrificar velocidad ni movilidad.

A estos ejercicios se agregan sesiones de bicicleta y carreras cortas, pensadas para incrementar la capacidad cardiovascular. En cada entrenamiento, el equipo prioriza la movilidad y la flexibilidad para lograr desplazamientos explosivos sobre cualquiera de las tres superficies principales del circuito: tierra batida, hierba y pista dura.

Jannik Sinner junto a Carlos
Jannik Sinner junto a Carlos Alcaraz tras la final del US Open Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images

El trabajo físico de Alcaraz lleva la firma de Juanjo Moreno, preparador físico y fisioterapeuta. En declaraciones en sus redes sociales, Moreno describió: “El tenis es un deporte que exige una combinación única de fuerza, resistencia, velocidad y agilidad. A través de investigaciones y estudios, sabemos que un programa de entrenamiento bien diseñado puede optimizar la potencia de golpeo, la movilidad en la pista y la capacidad cardiovascular de un jugador”. Subrayó la relevancia de la prevención y el blindaje ante lesiones frecuentes en el tenis profesional.

Moreno resaltó la personalización absoluta del método, adaptando los ejercicios según las necesidades y el estado del jugador. “Mi trabajo se basó en la ciencia y la evidencia, adaptando los ejercicios según las necesidades individuales de Carlos y teniendo en cuenta su estado físico”, aseguró Moreno. Una parte esencial de la preparación incluye técnicas de activación muscular, esenciales para poder responder a las exigencias del circuito de élite. Se incorpora la herramienta BFR (Blood Flow Restriction o Restricción del Flujo Sanguíneo), propia de fisioterapia avanzada.

El entrenamiento mental no queda de lado. Una de las innovaciones implementadas, según detalló el especialista, responde al trabajo sobre el sistema neurocognitivo, centrado en mejorar “velocidad de reacción, reflejos y mayor coordinación”.

La rutina del tenista incluyó
La rutina del tenista incluyó fuerza, velocidad, movilidad específica y sesiones de recuperación para afrontar el calendario de Grand Slams (AP Foto/Yuki Iwamura)

Nutrición, descanso y el entorno como aliados

Una correcta nutrición y el descanso ocuparon un lugar protagónico junto al entrenamiento físico. Moreno indicó que la “correcta nutrición o correcta suplementación” es clave, pues con los alimentos “también podemos influir en una recuperación más rápida y por tanto también en la prevención de lesiones”.

Durante los torneos, Alcaraz suma momentos de descanso activo en contacto con la naturaleza. Según sostuvo Moreno, “esto es muy necesario el contacto con la naturaleza para reducir el estrés y reforzar el sistema inmunológico”. El equipo aseguró que estas actividades influyeron tanto en el plano físico como en el emocional.

El trabajo junto a Juanjo
El trabajo junto a Juanjo Moreno y Juan Carlos Ferrero impulsó una transformación física visible desde el inicio de la temporada REUTERS/Andrew Couldridge

La estrategia del equipo y la autocrítica

Luego de la derrota frente a Jannik Sinner en la final de Wimbledon, el equipo encabezado por Juan Carlos Ferrero destinó semanas a revisar videos, analizar movimientos y pensar cambios tácticos. “Creo que fue muy importante, porque entrenamos durante 15 días, muy focalizados en los detalles que había que mejorar para jugar contra Jannik”, rememoró Ferrero en declaraciones al portal oficial de la ATP Tour.

Sin embargo, no quedan dudas de que la rivalidad con el italiano Jannik Sinner sigue latente y más fuerte que nunca. De cara a los próximos torneos en los que coincidirán, ambos volverán a entrenar para batirse ese primer lugar en el ATP con finales de largas horas e increíbles jugadas, algo que solo recuerda y emana la nostalgia de lo que un día fue la disputa entre Roger Federer y Rafael Nadal.

