Global Entry, la opción para viajeros salvadoreños que buscan ahorrar tiempo en aeropuertos de EE.UU.

El programa Global Entry para viajeros de El Salvador permite el ingreso rápido a Estados Unidos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio de Global Entry para viajeros de El Salvador continúa vigente y representa una oportunidad para quienes buscan ingresar a Estados Unidos con mayor agilidad.

Desde abril de 2025, los salvadoreños pueden solicitar el ingreso a este programa, que reduce tiempos de espera en los controles migratorios y aduaneros de los principales aeropuertos estadounidenses.

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De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (por sus siglas en inglés CBP), Global Entry permite a los viajeros preaprobados acceder a quioscos electrónicos y evitar las filas habituales en los puntos de control.

El sistema Global Entry está dirigido a viajeros internacionales considerados de bajo riesgo, tras un proceso de verificación. El procedimiento para los miembros consiste en escanear su pasaporte y registrar sus huellas dactilares en los quioscos designados, completar la declaración de aduanas de manera digital y dirigirse directamente al área de equipaje, sin pasar por los procedimientos tradicionales.

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La membresía de Global Entry se otorga por cinco años y excluye a personas con antecedentes penales o infracciones migratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la ventaja de un ingreso prioritario se suma el acceso automático a TSA PreCheck, un beneficio incluido que facilita el control de seguridad para vuelos domésticos e internacionales con salida desde EE.UU.

Los viajeros inscritos pueden mantener sus zapatos y cinturón puestos, dejar laptops y líquidos dentro del equipaje de mano y pasar en menos tiempo por los filtros de seguridad. Según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el 99% de los pasajeros con este beneficio esperan menos de 10 minutos.

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Cómo acceder a Global Entry

Para solicitar Global Entry, los ciudadanos de El Salvador deben completar la aplicación en línea en el sitio ttp.dhs.gov. Tras una preaprobación por parte de la CBP, el solicitante recibe una notificación por correo electrónico y debe programar una entrevista presencial en alguno de los centros de inscripción disponibles en Estados Unidos.

Durante la entrevista, un agente recopila datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, y verifica la documentación presentada, que debe incluir pasaporte vigente y, si corresponde, una licencia de conducir o tarjeta de residente permanente.

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Según las autoridades, quedan excluidos quienes tengan antecedentes criminales, hayan infringido leyes migratorias o de agricultura, proporcionado información falsa o estén bajo investigación por autoridades. La membresía, una vez aprobada, tiene una vigencia de cinco años con vencimiento en la fecha de cumpleaños del titular. El uso de la tarjeta física no es necesario: basta con presentar el pasaporte en los quioscos para activar el proceso acelerado.

Cuál es el costo de la membresía y para qué países aplica

La tarifa de solicitud para Global Entry es de USD 120. La CBP aclaró que este pago no es reembolsable. Los menores de 18 años no pagan la tarifa si viajan acompañados de un padre o tutor legal que también haya sido aprobado por el programa.

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la tarifa de solicitud para Global Entry es de USD 120, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de Global Entry abarca actualmente a ciudadanos salvadoreños y de otros 19 países: Argentina, Australia, Bahréin, Brasil, Colombia, Croacia, República Dominicana, Alemania, India, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. La CBP confirmó que trabaja en el establecimiento de nuevas alianzas internacionales.

El beneficio de Global Entry puede gestionarse también a través de una aplicación móvil disponible para dispositivos iOS y Android, que permite completar la declaración aduanera antes de aterrizar en Estados Unidos.

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La aplicación móvil de Global Entry permite a los viajeros salvadoreños completar la declaración aduanera desde su teléfono antes de llegar a Estados Unidos, agilizando el proceso de ingreso en los aeropuertos. (Play Store)

Este recurso digital, junto con el acceso a quioscos y la integración con TSA PreCheck, convierte a Global Entry en una herramienta relevante para quienes viajan frecuentemente y buscan optimizar su experiencia en los aeropuertos estadounidenses.