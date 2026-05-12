El Salvador

Global Entry, la opción para viajeros salvadoreños que buscan ahorrar tiempo en aeropuertos de EE.UU.

Muchos viajeros de El Salvador aún desconocen que pueden ingresar a Estados Unidos de forma más rápida y sencilla a través del programa Global Entry, que reduce tiempos de espera y ofrece controles migratorios preferenciales en los principales aeropuertos estadounidenses

Guardar
Google icon
Interior de un aeropuerto moderno. Un hombre de espaldas arrastra una maleta por un pasillo, mientras una larga fila de viajeros espera detrás de barreras.
El programa Global Entry para viajeros de El Salvador permite el ingreso rápido a Estados Unidos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio de Global Entry para viajeros de El Salvador continúa vigente y representa una oportunidad para quienes buscan ingresar a Estados Unidos con mayor agilidad.

Desde abril de 2025, los salvadoreños pueden solicitar el ingreso a este programa, que reduce tiempos de espera en los controles migratorios y aduaneros de los principales aeropuertos estadounidenses.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (por sus siglas en inglés CBP), Global Entry permite a los viajeros preaprobados acceder a quioscos electrónicos y evitar las filas habituales en los puntos de control.

El sistema Global Entry está dirigido a viajeros internacionales considerados de bajo riesgo, tras un proceso de verificación. El procedimiento para los miembros consiste en escanear su pasaporte y registrar sus huellas dactilares en los quioscos designados, completar la declaración de aduanas de manera digital y dirigirse directamente al área de equipaje, sin pasar por los procedimientos tradicionales.

PUBLICIDAD

Dos quioscos de autoservicio Global Entry con pantallas táctiles y el sello del Departamento de Seguridad Nacional en un pasillo de aeropuerto.
La membresía de Global Entry se otorga por cinco años y excluye a personas con antecedentes penales o infracciones migratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la ventaja de un ingreso prioritario se suma el acceso automático a TSA PreCheck, un beneficio incluido que facilita el control de seguridad para vuelos domésticos e internacionales con salida desde EE.UU.

Los viajeros inscritos pueden mantener sus zapatos y cinturón puestos, dejar laptops y líquidos dentro del equipaje de mano y pasar en menos tiempo por los filtros de seguridad. Según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el 99% de los pasajeros con este beneficio esperan menos de 10 minutos.

Cómo acceder a Global Entry

Para solicitar Global Entry, los ciudadanos de El Salvador deben completar la aplicación en línea en el sitio ttp.dhs.gov. Tras una preaprobación por parte de la CBP, el solicitante recibe una notificación por correo electrónico y debe programar una entrevista presencial en alguno de los centros de inscripción disponibles en Estados Unidos.

Durante la entrevista, un agente recopila datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, y verifica la documentación presentada, que debe incluir pasaporte vigente y, si corresponde, una licencia de conducir o tarjeta de residente permanente.

Según las autoridades, quedan excluidos quienes tengan antecedentes criminales, hayan infringido leyes migratorias o de agricultura, proporcionado información falsa o estén bajo investigación por autoridades. La membresía, una vez aprobada, tiene una vigencia de cinco años con vencimiento en la fecha de cumpleaños del titular. El uso de la tarjeta física no es necesario: basta con presentar el pasaporte en los quioscos para activar el proceso acelerado.

Cuál es el costo de la membresía y para qué países aplica

La tarifa de solicitud para Global Entry es de USD 120. La CBP aclaró que este pago no es reembolsable. Los menores de 18 años no pagan la tarifa si viajan acompañados de un padre o tutor legal que también haya sido aprobado por el programa.

Dos kioscos grises de Global Entry con pantallas táctiles y el logo de Aduanas y Protección Fronteriza, situados en un aeropuerto con un piso claro.
la tarifa de solicitud para Global Entry es de USD 120, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de Global Entry abarca actualmente a ciudadanos salvadoreños y de otros 19 países: Argentina, Australia, Bahréin, Brasil, Colombia, Croacia, República Dominicana, Alemania, India, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. La CBP confirmó que trabaja en el establecimiento de nuevas alianzas internacionales.

El beneficio de Global Entry puede gestionarse también a través de una aplicación móvil disponible para dispositivos iOS y Android, que permite completar la declaración aduanera antes de aterrizar en Estados Unidos.

La aplicación móvil de Global Entry permite a los viajeros salvadoreños completar la declaración aduanera desde su teléfono antes de llegar a Estados Unidos, agilizando el proceso de ingreso en los aeropuertos. (Play Store)
La aplicación móvil de Global Entry permite a los viajeros salvadoreños completar la declaración aduanera desde su teléfono antes de llegar a Estados Unidos, agilizando el proceso de ingreso en los aeropuertos. (Play Store)

Este recurso digital, junto con el acceso a quioscos y la integración con TSA PreCheck, convierte a Global Entry en una herramienta relevante para quienes viajan frecuentemente y buscan optimizar su experiencia en los aeropuertos estadounidenses.

Temas Relacionados

Global EntryEl SalvadorControl MigratorioSeguridad AeroportuariaEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chapman afirma que entrada de Panamá a la OCDE no se logrará en una sola administración

Las autoridades sostienen que el proceso va más allá del tema tributario y busca modernizar estándares institucionales y económicos

Chapman afirma que entrada de Panamá a la OCDE no se logrará en una sola administración

República Dominicana acuerda con Estados Unidos recibir en tránsito a deportados no haitianos

El memorando permitirá el ingreso temporal de migrantes de terceros países expulsados por Estados Unidos, quienes permanecerán bajo supervisión hasta su traslado, sin alterar la política migratoria ni la vigilancia fronteriza dominicana

República Dominicana acuerda con Estados Unidos recibir en tránsito a deportados no haitianos

Discusión por choque terminó con un disparo y deja un hombre muerto en Costa Rica

Un conductor de 33 años falleció tras recibir un disparo en medio de una aparente riña provocada por un accidente de tránsito; alcalde Mario Redondo pidió fortalecer la educación emocional para evitar hechos violentos

Discusión por choque terminó con un disparo y deja un hombre muerto en Costa Rica

De perseguir a un reo a la cárcel: Cuatro policías dominicanos bajo investigación por muerte de oficial en retiro

La Policía Nacional remitió al Ministerio Público a cuatro de sus agentes, uno de ellos bajo arresto, tras el incidente donde una bala segó la vida del teniente coronel retirado Carmelo Polanco

De perseguir a un reo a la cárcel: Cuatro policías dominicanos bajo investigación por muerte de oficial en retiro

El 23.5 % de los dominicanos no respalda a ningún partido y complica una victoria en primera vuelta en 2028

El Partido Revolucionario Moderno encabeza las preferencias con un 30.4 %, lo que anticipa un escenario competitivo y plantea la necesidad de alianzas ante la alta dispersión del voto en la República Dominicana

El 23.5 % de los dominicanos no respalda a ningún partido y complica una victoria en primera vuelta en 2028

TECNO

Mark Zuckerberg anuncia Meta Connect 2026: el evento clave sobre realidad virtual y gafas inteligentes

Mark Zuckerberg anuncia Meta Connect 2026: el evento clave sobre realidad virtual y gafas inteligentes

Qué son los mensajes RCS entre iPhone y Android

Android Show I/O Edition: lo más importante de Android 17 y avances en protección de datos

Computadora lenta: 10 trucos para solucionarlo que debes probar ya mismo

La función inteligente de Google Nest con Gemini que te permite saber si un familiar o amigo llegó a tu casa

ENTRETENIMIENTO

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

‘Camp Rock 3′: se revela cuándo llegará la esperada secuela a Disney+

Crystal Lake, la serie precuela de ‘Viernes 13′, revela su fecha de estreno

De la pelea en redes a la reconciliación: Marlon Wayans y 50 Cent cerraron su conflicto y planean trabajar juntos

Angelina Jolie vence a Brad Pitt en la justicia y avanza con la venta del château donde se casaron

MUNDO

Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping

Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping

El primer ministro húngaro impulsa un nuevo modelo económico y otorga veto legislativo a ministros clave

Italia reconoció a tres progenitores de un menor en una sentencia judicial inédita

Wall Street cerró a la baja tras el repunte inflacionario en Estados Unidos y el aumento de la tensión en Medio Oriente

El petróleo sube más de 4% por la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán