El campeón que viste a la moda: los mejores looks del número 1 del tenis Jannik Sinner

El liderazgo del italiano de 23 años trasciende el ranking ATP: así construye su estilo elegante y sofisticado en cada aparición pública

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Los mejores looks del número
Los mejores looks del número 1 del mundo

“Soy yo mismo. Yo escribo mi propia historia”. Con estas palabras, Jannik Sinner define el momento central de su carrera. A sus 23 años, el italiano encabeza el ranking ATP como el número uno del mundo con 12.030 puntos hasta la fecha, consolidando una nueva era en el tenis masculino.

Pero más allá de su desempeño en la cancha, Sinner se distingue por una imagen cuidadosamente elaborada que lo acompaña en cada logro deportivo y cada aparición pública.

Look de campeón: Wimbledon y el triunfo ante Alcaraz

Jannik Sinner con su trofeo
Jannik Sinner con su trofeo de Wimbledon 2025 (Reuters)

El punto culminante más reciente en la carrera de Sinner llegó con su victoria en Wimbledon 2025 en julio de este año. La final lo enfrentó al español Carlos Alcaraz, en un duelo único de 3 horas en el que incluso la realeza asistió a ver a los dos mejores del mundo hacer historia.

Sinner lució el atuendo blanco reglamentario, compuesto por una chaqueta ligera de tenis con cierre, camiseta técnica y shorts blancos. El código de vestimenta de Wimbledon exige austeridad, pero su porte elevó el uniforme a un ícono visual: cuello limpio, materiales de alta tecnología, sutiles detalles de sponsor y un reloj de lujo que solo apareció tras el partido, durante la ceremonia de premiación.

El italiano Jannik Sinner, campeón
El italiano Jannik Sinner, campeón de Wimbledon, posa con el español Carlos Alcaraz, tras ganar la final de Wimbledon el domingo 13 de julio del 2025. (AP Foto/Kin Cheung)

Este conjunto, impregnado por la tradición de Wimbledon, se transformó en una expresión de victoria y pertenencia a la élite del tenis. El gesto de besar y levantar la Norman Brookes Challenge Cup quedó registrado como símbolo de excelencia y compromiso, elementos que definen tanto su performance en la cancha como su identidad.

Por su parte, Carlos Alcaraz, finalista del torneo, eligió un cárdigan blanco abierto de corte clásico con detalles sutiles y tejido refinado, una remera ajustada y shorts blancos, respetando el reglamento y evocando el legado histórico del certamen.

Liderazgo absoluto: el trofeo de número 1 del mundo

El italiano junto a su
El italiano junto a su trofeo ATP World No. 1 trophy

Con la consagración en las grandes citas, Jannik Sinner reafirmó su lugar como líder del ranking ATP en junio de 2024. El reconocimiento llegó con la entrega oficial del ATP World No. 1 trophy, recibido en el Monte Carlo Country Club.

Para la ocasión, Sinner eligió un look que subraya su doble pertenencia al universo deportivo y al de la moda: prendas contemporáneas de Gucci y un Rolex en la muñeca. Vestido como su propio embajador de lujo, posó sonriente junto al galardón, testimonio del primer italiano en alcanzar el número uno del mundo en la historia del tenis masculino.

Victoria en el Australian Open: despliegue de historia y estilo en Roma

El joven italiano con su
El joven italiano con su premio del Australian Open 2024

Otra imagen cargada de significado se dio tras la conquista del Australian Open 2024. A finales de enero, Sinner regresó a Italia para celebrar su triunfo histórico: el primer hombre italiano en ganar el torneo en la Era Abierta. Frente al Coliseo romano, sostuvo la Norman Brookes Challenge Cup, integrando arquitectura, historia y tradición nacional en una sola fotografía.

Sinner posó frente al Coliseo
Sinner posó frente al Coliseo Romano marcando historia

El atuendo elegido para la sesión irradiaba elegancia mesurada: cardigan beige de corte clásico, remera blanca básica y pantalones azul marino con ajuste casual. La combinación de colores neutros y líneas sobrias integró al tenista en el paisaje de Roma, simbolizando la conexión entre el talento individual y el orgullo colectivo.

Sastrería de lujo: la nueva sobriedad de Gucci

La alianza entre Jannik Sinner
La alianza entre Jannik Sinner y Gucci redefine la elegancia masculina en el deporte y fuera de la cancha

La asociación entre Jannik Sinner y Gucci va más allá de la cancha. Como embajador de la casa de moda italiana, suele optar por prendas que reflejan la renovada sastrería de la firma, bajo la dirección creativa de Sabato De Sarno.

En eventos y apariciones clave, Sinner elige chombas polo de manga larga en tonos neutros como el verde oliva oscuro, pantalones monocromáticos de corte limpio y accesorios discretos como el reloj clásico de cuero negro. El resultado muestra siluetas modernas, tejidos de alta calidad y una presencia sofisticada sin ostentación. Todo, bajo una actitud serena y natural.

Elegancia casual: el verano y la simpleza cuidada

Sinner muestra una identidad deportiva
Sinner muestra una identidad deportiva auténtica también fuera de la competencia, con atuendos relajados y cómodos

En registros más distendidos, el italiano adopta una estética casual-veraniega. Camisetas de algodón en tonos beige claro o crema, pantalones blancos slim fit y zapatillas sencillas componen sus elecciones para días fuera de competencia. El mismo reloj de correa negra suele aparecer como detalle recurrente.

El contraste entre el entorno –desde hoteles lujosos hasta terrazas parisinas– y la sencillez elegante del outfit subraya una masculinidad contemporánea donde los cortes y materiales hablan más que los logos.

Funcionalidad urbana: estilo alpino y deportivo

El campeón italiano combina funcionalidad
El campeón italiano combina funcionalidad y diseño en sus looks urbanos e invernales, manteniendo su sello personal

En contextos invernales, Sinner prefiere prendas técnicas que no renuncian al diseño. Un abrigo blanco, acolchado y de corte largo, sobre un hoodie negro y pantalón deportivo, le permite enfrentar el frío de los Alpes italianos.

Los accesorios, como las gafas de sol negras, enfatizan el equilibrio entre protección y presencia visual, demostrando que la practicidad puede alinearse con la estética.

Off court: relajación y pertenencia deportiva

El italiano jugando a las
El italiano jugando a las cartas con sus amigos con un look relajado

Lejos del circuito competitivo, su identidad sigue ligada al deporte. Elige sudaderas o buzos NikeCourt negros, con logos destacados y ajuste cómodo, en combinación con joggers y accesorios sobrios.

La actitud relajada, en compañía de colegas y elementos cotidianos como naipes y comida, muestra una versión más cercana del campeón, pero siempre comprometido con los códigos de autenticidad de la disciplina.

Identidad y contemporaneidad en la cancha

El tenista no pierde el
El tenista no pierde el estilo cuando entrena: esto es lo que usa

Durante entrenamientos y partidos, el italiano mezcla rendimiento y estilo: camisetas técnicas NikeCourt negras con gráficos coloridos, shorts en tonos mostaza oscuro y zapatillas de alto rendimiento blancas. Gorra, muñequera y medias blancas completan un uniforme que apuesta al contraste y a la innovación funcional, manteniendo su sello personal dentro de la cancha.

Dentro y fuera de la cancha el italiano se demuestra elegante, cuidadoso y preciso, lo que lo hace definitivamente el número 1 en el mundo, por ahora.

