Guatemala

El presidente Arévalo supervisa el avance de obras viales y aeroportuarias en Petén

La visita presidencial incluyó una revisión detallada de proyectos de modernización en la ruta CA-13 y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, cuya ejecución favorecerá la movilidad, el turismo y el acceso de las comunidades locales

Guardar
Google icon
Presidente Arévalo supervisa obras en el departamento de Petén, Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo supervisa los avances en la modernización vial y aeroportuaria de Petén, destacando más de una decena de proyectos prioritarios. (Fotografía: CIV de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo supervisó las obras de modernización en la carretera CA-13 y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Petén, cuyo avance supera el 85 % y cuya finalización está prevista para los próximos tres meses.

Estas intervenciones tienen como objetivo fortalecer la conexión terrestre y aérea, impulsar el desarrollo logístico y turístico, y beneficiar a más de 20.000 habitantes de una región clave para la economía guatemalteca, según información recogida de la transmisión realizada por el canal de Gobierno Guatemala TV.

PUBLICIDAD

La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, detalló que el Fondo Social de Solidaridad gestiona una decena de proyectos viales en Petén y que muchos de ellos —actualmente pendientes de adjudicación— deberán concretarse antes del 20 de mayo.

Algunos proyectos suspendidos reiniciarán tras resolverse asuntos legales y financieros, con próximas ejecuciones previstas entre Ixlú y Puerta del Cielo, así como la ampliación vial hasta Tikal, cuya adjudicación está programada para octubre o noviembre.

PUBLICIDAD

Durante la inspección, el director de Aeronáutica Civil Inocente Tomás Aldecoa Casasola destacó el crecimiento interanual del 37 % en pasajeros movilizados y del 1 % en vuelos operados en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Además, la terminal incrementó su personal en un 33 %, alcanzando 162 trabajadores en 2026, cifra indispensable para la certificación internacional, señaló Aldecoa Casasola.

Presidente Arévalo supervisa obras en el departamento de Petén, Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo supervisa los avances en la modernización vial y aeroportuaria de Petén, destacando más de una decena de proyectos prioritarios. (Fotografía: CIV de Guatemala)

El nuevo corredor vial y sus impactos en la movilidad regional

La rehabilitación del tramo CA-13 incluye dos sectores prioritarios: el primero desde el aeropuerto hasta la bifurcación Ixpampajul (7,1 km), y el segundo desde Ixpampajul hasta la bifurcación de Ixlú (19,4 km). Las obras contemplan fresado de asfalto, recuperación de pavimento, estabilización con cemento y emulsión, dos capas asfálticas de 6 cm cada una, además de drenaje, cunetas, alcantarillas y señalización.

Según la ministra de Comunicaciones, la nueva infraestructura permitirá una vía asfaltada continua de 90 kilómetros hasta la zona de adyacencia entre Belice y Melchor de Mencos, integrando comunidades como Paxcamán, Paso del Norte, El Naranjo e Ixlú. Aproximadamente 4.500 vehículos circulan diariamente por este corredor, vital para el acceso a sitios arqueológicos como Tikal y Yaxhá, así como para la conectividad fronteriza.

El nuevo pavimento está diseñado para una vida útil de 20 años, superando ampliamente los tres centímetros de espesor de los tratamientos previos, lo que permitirá mayor resistencia ante cargas pesadas, humedad y suelos arcillosos típicos de Petén.

Aeropuerto Internacional Mundo Maya: tecnología, eficiencia y perspectivas turísticas

Las mejoras en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya incluyen la instalación de un sistema de navegación aérea VOR y Glide Slope con 50 antenas, apoyadas por la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. La actualización tecnológica abarca escáneres con inteligencia artificial para equipaje, integración con bases internacionales de datos, nueva infraestructura antiincendios y formación técnica en el Instituto Centroamericano de Capacitación.

Presidente Arévalo supervisa obras en el departamento de Petén, Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo supervisa los avances en la modernización vial y aeroportuaria de Petén, destacando más de una decena de proyectos prioritarios. (Fotografía: CIV de Guatemala)

Estas inversiones permitieron reducir en 20 minutos los tiempos de chequeo de pasajeros, gracias a la digitalización, equipos de rayos X, sistemas de climatización, iluminación LED y la ampliación de la plataforma. El aeropuerto, ubicado a 129 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una pista de 3.000 metros de largo y 45 de ancho.

La Dirección de Aeronáutica Civil informó que la modernización en Petén es parte de un plan nacional que también abarcará el aeropuerto La Aurora y los aeródromos de Livingston y otras trece localidades, financiado parcialmente por el Banco Mundial.

Nuevas obras en educación, salud y servicios públicos

La ministra Zea anunció la próxima construcción de un instituto regional de excelencia en San Benito, la escuela Bicentenario en La Libertad y el avance en la regularización contractual para el hospital de San Benito, que dispondrá de 350 camas y cubrirá 22.000 metros cuadrados. El plan de mantenimiento vial hasta 2026 contempla más de 300 actividades, entre bacheos, obras civiles, puentes y señalización, priorizando caminos rurales estratégicos y conexiones fronterizas.

El presidente Arévalo afirmó ante medios estatales: “La inversión en carreteras y aeropuertos es estratégica para el desarrollo turístico y productivo de Guatemala”, en relación al aumento registrado en el crecimiento turístico nacional y su impacto en la economía regional.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Comunicaciones, Infraestructura y ViviendaCIVDGACG

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chapman afirma que entrada de Panamá a la OCDE no se logrará en una sola administración

Las autoridades sostienen que el proceso va más allá del tema tributario y busca modernizar estándares institucionales y económicos

Chapman afirma que entrada de Panamá a la OCDE no se logrará en una sola administración

República Dominicana acuerda con Estados Unidos recibir en tránsito a deportados no haitianos

El memorando permitirá el ingreso temporal de migrantes de terceros países expulsados por Estados Unidos, quienes permanecerán bajo supervisión hasta su traslado, sin alterar la política migratoria ni la vigilancia fronteriza dominicana

República Dominicana acuerda con Estados Unidos recibir en tránsito a deportados no haitianos

Discusión por choque terminó con un disparo y deja un hombre muerto en Costa Rica

Un conductor de 33 años falleció tras recibir un disparo en medio de una aparente riña provocada por un accidente de tránsito; alcalde Mario Redondo pidió fortalecer la educación emocional para evitar hechos violentos

Discusión por choque terminó con un disparo y deja un hombre muerto en Costa Rica

De perseguir a un reo a la cárcel: Cuatro policías dominicanos bajo investigación por muerte de oficial en retiro

La Policía Nacional remitió al Ministerio Público a cuatro de sus agentes, uno de ellos bajo arresto, tras el incidente donde una bala segó la vida del teniente coronel retirado Carmelo Polanco

De perseguir a un reo a la cárcel: Cuatro policías dominicanos bajo investigación por muerte de oficial en retiro

El 23.5 % de los dominicanos no respalda a ningún partido y complica una victoria en primera vuelta en 2028

El Partido Revolucionario Moderno encabeza las preferencias con un 30.4 %, lo que anticipa un escenario competitivo y plantea la necesidad de alianzas ante la alta dispersión del voto en la República Dominicana

El 23.5 % de los dominicanos no respalda a ningún partido y complica una victoria en primera vuelta en 2028

TECNO

Mark Zuckerberg anuncia Meta Connect 2026: el evento clave sobre realidad virtual y gafas inteligentes

Mark Zuckerberg anuncia Meta Connect 2026: el evento clave sobre realidad virtual y gafas inteligentes

Qué son los mensajes RCS entre iPhone y Android

Android Show I/O Edition: lo más importante de Android 17 y avances en protección de datos

Computadora lenta: 10 trucos para solucionarlo que debes probar ya mismo

La función inteligente de Google Nest con Gemini que te permite saber si un familiar o amigo llegó a tu casa

ENTRETENIMIENTO

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

‘Camp Rock 3′: se revela cuándo llegará la esperada secuela a Disney+

Crystal Lake, la serie precuela de ‘Viernes 13′, revela su fecha de estreno

De la pelea en redes a la reconciliación: Marlon Wayans y 50 Cent cerraron su conflicto y planean trabajar juntos

Angelina Jolie vence a Brad Pitt en la justicia y avanza con la venta del château donde se casaron

MUNDO

Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping

Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping

El primer ministro húngaro impulsa un nuevo modelo económico y otorga veto legislativo a ministros clave

Italia reconoció a tres progenitores de un menor en una sentencia judicial inédita

Wall Street cerró a la baja tras el repunte inflacionario en Estados Unidos y el aumento de la tensión en Medio Oriente

El petróleo sube más de 4% por la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán