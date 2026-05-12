El presidente Arévalo supervisa el avance de obras viales y aeroportuarias en Petén

El presidente Bernardo Arévalo supervisa los avances en la modernización vial y aeroportuaria de Petén, destacando más de una decena de proyectos prioritarios. (Fotografía: CIV de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo supervisó las obras de modernización en la carretera CA-13 y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Petén, cuyo avance supera el 85 % y cuya finalización está prevista para los próximos tres meses.

Estas intervenciones tienen como objetivo fortalecer la conexión terrestre y aérea, impulsar el desarrollo logístico y turístico, y beneficiar a más de 20.000 habitantes de una región clave para la economía guatemalteca, según información recogida de la transmisión realizada por el canal de Gobierno Guatemala TV.

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La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, detalló que el Fondo Social de Solidaridad gestiona una decena de proyectos viales en Petén y que muchos de ellos —actualmente pendientes de adjudicación— deberán concretarse antes del 20 de mayo.

Algunos proyectos suspendidos reiniciarán tras resolverse asuntos legales y financieros, con próximas ejecuciones previstas entre Ixlú y Puerta del Cielo, así como la ampliación vial hasta Tikal, cuya adjudicación está programada para octubre o noviembre.

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Durante la inspección, el director de Aeronáutica Civil Inocente Tomás Aldecoa Casasola destacó el crecimiento interanual del 37 % en pasajeros movilizados y del 1 % en vuelos operados en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Además, la terminal incrementó su personal en un 33 %, alcanzando 162 trabajadores en 2026, cifra indispensable para la certificación internacional, señaló Aldecoa Casasola.

El presidente Bernardo Arévalo supervisa los avances en la modernización vial y aeroportuaria de Petén, destacando más de una decena de proyectos prioritarios. (Fotografía: CIV de Guatemala)

El nuevo corredor vial y sus impactos en la movilidad regional

La rehabilitación del tramo CA-13 incluye dos sectores prioritarios: el primero desde el aeropuerto hasta la bifurcación Ixpampajul (7,1 km), y el segundo desde Ixpampajul hasta la bifurcación de Ixlú (19,4 km). Las obras contemplan fresado de asfalto, recuperación de pavimento, estabilización con cemento y emulsión, dos capas asfálticas de 6 cm cada una, además de drenaje, cunetas, alcantarillas y señalización.

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Según la ministra de Comunicaciones, la nueva infraestructura permitirá una vía asfaltada continua de 90 kilómetros hasta la zona de adyacencia entre Belice y Melchor de Mencos, integrando comunidades como Paxcamán, Paso del Norte, El Naranjo e Ixlú. Aproximadamente 4.500 vehículos circulan diariamente por este corredor, vital para el acceso a sitios arqueológicos como Tikal y Yaxhá, así como para la conectividad fronteriza.

El nuevo pavimento está diseñado para una vida útil de 20 años, superando ampliamente los tres centímetros de espesor de los tratamientos previos, lo que permitirá mayor resistencia ante cargas pesadas, humedad y suelos arcillosos típicos de Petén.

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Aeropuerto Internacional Mundo Maya: tecnología, eficiencia y perspectivas turísticas

Las mejoras en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya incluyen la instalación de un sistema de navegación aérea VOR y Glide Slope con 50 antenas, apoyadas por la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. La actualización tecnológica abarca escáneres con inteligencia artificial para equipaje, integración con bases internacionales de datos, nueva infraestructura antiincendios y formación técnica en el Instituto Centroamericano de Capacitación.

El presidente Bernardo Arévalo supervisa los avances en la modernización vial y aeroportuaria de Petén, destacando más de una decena de proyectos prioritarios. (Fotografía: CIV de Guatemala)

Estas inversiones permitieron reducir en 20 minutos los tiempos de chequeo de pasajeros, gracias a la digitalización, equipos de rayos X, sistemas de climatización, iluminación LED y la ampliación de la plataforma. El aeropuerto, ubicado a 129 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una pista de 3.000 metros de largo y 45 de ancho.

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La Dirección de Aeronáutica Civil informó que la modernización en Petén es parte de un plan nacional que también abarcará el aeropuerto La Aurora y los aeródromos de Livingston y otras trece localidades, financiado parcialmente por el Banco Mundial.

Nuevas obras en educación, salud y servicios públicos

La ministra Zea anunció la próxima construcción de un instituto regional de excelencia en San Benito, la escuela Bicentenario en La Libertad y el avance en la regularización contractual para el hospital de San Benito, que dispondrá de 350 camas y cubrirá 22.000 metros cuadrados. El plan de mantenimiento vial hasta 2026 contempla más de 300 actividades, entre bacheos, obras civiles, puentes y señalización, priorizando caminos rurales estratégicos y conexiones fronterizas.

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El presidente Arévalo afirmó ante medios estatales: “La inversión en carreteras y aeropuertos es estratégica para el desarrollo turístico y productivo de Guatemala”, en relación al aumento registrado en el crecimiento turístico nacional y su impacto en la economía regional.