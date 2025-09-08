Deportes

La fiesta de Carlos Alcaraz en un club privado tras conquistar el US Open: su foto con una modelo que causó furor

El tenista español, que luego de vencer a Jannik Sinner se convirtió en el nuevo N° 1 del mundo, celebró con su equipo el título en Flushing Meadows

La fiesta de Alcaraz tras conquistar el US Open

El fin de semana marcó un nuevo hito para Carlos Alcaraz, quien alcanzó su sexto título de Grand Slam tras imponerse en la final del US Open al italiano Jannik Sinner en el estadio Arthur Ashe de Nueva York. La victoria, registrada con parciales de 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, disparó festejos inmediatos y posteriores que involucraron momentos de euforia junto a su equipo y a reconocidas figuras de la vida nocturna.

Tal como se pudo ver en las redes sociales, el joven de 22 años se retiró rápidamente a los vestuarios tras el último punto para reencontrarse con sus entrenadores y allegados. Allí, fue recibido con botellas de shampagne y sonrisas, antes de ser el foco de una improvisado baño de alcohol. Las imágenes captadas en ese espacio muestran a Alcaraz tomando una botella y alistándose para celebrar, rodeado de su círculo más cercano, incluido su entrenador Juan Carlos Ferrero.

“Todos estábamos cubiertos de alcohol”, relató uno de los testigos en palabras recogidas por TMZ Sports, mientras explicaba el ambiente festivo que predominó en los minutos posteriores al campeonato. El medio en cuestión añadió que, lejos de agotarse en los vestuarios, el festejo se extendió fuera del recinto deportivo, siguiendo una tradición habitual entre los campeones del torneo.

Alcaraz decidió continuar la celebración trasladándose al club privado Chez Margaux, uno de los sitios más exclusivos del distrito Meatpacking en Manhattan que cuenta entre sus visitantes habituales a estrellas como Taylor Swift.

Alcaraz continuó la celebración en
Alcaraz continuó la celebración en un reconocido restaurante @chefjgv

El periódico británico DailyMail añadió que el local, inspirado en la elegancia parisina de los años 30 y en la cultura nocturna londinense, exige una membresía anual que oscila entre los 3.000 y los 4.000 dólares y una cuota de inscripción inicial.

En el interior de Chez Margaux, la cocina está a cargo del reconocido chef Jean-Georges Vongerichten, propietario de varios restaurantes de prestigio en la ciudad, como JoJo y ABC Kitchen. El chef, quien saludó personalmente a Alcaraz, compartió una foto con el tenista y expresó sus felicitaciones: “Felicidades a uno de los grandes campeones”, documentó el propio Vongerichten en sus redes sociales.

La celebración del campeón español no transcurrió en solitario. Durante la velada TMZ Sports detalló que compartió mesa con modelos como Brianna Bardhi y Tika Camaj, quienes posaron sonrientes a su lado. Tanto Bardhi como el chef se fotografiaron junto a Alcaraz, quien mantenía “una gran sonrisa en su rostro en ambas fotos, mostrando que el brillo de su victoria aún no había desaparecido”.

Alcaraz compartió la celebración con
Alcaraz compartió la celebración con figuras reconocidas (@briannabardhi)

El ambiente festejaba no solo el triunfo personal de Alcaraz, sino el magnetismo de la ciudad durante uno de los mayores eventos deportivos de la temporada. Vale destacar que durante la jornada, el recocido espacio fue también escenario de la fiesta posterior a los Premios MTV VMA, que reunió a numerosas figuras del espectáculo, entre ellas la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o y el actor Jamie Foxx. En ese marco, la cantante Cardi B también actuó en el local como parte de las celebraciones.

El club, cuyo menú incluye opciones inspiradas en la cocina francesa moderna y un salón japonés, se ha consolidado como punto de encuentro entre deportistas y celebridades. Días antes, la campeona del US Opoen en el single femenino Aryna Sabalenka también llevó allí su trofeo comoo ganadora, instancia que coincidió con la presencia del influencer gastronómico Jonathan Cheban.

Alcaraz se impuso a Sinner
Alcaraz se impuso a Sinner en el US Open

La reciente victoria representa el segundo título de Alcaraz en el US Open, torneo que ya había ganado en 2022. En esta edición del US Open, Alcaraz sobrepasó a tenistas de gran nivel, donde se destacó su victoria sobre Novak Djokovic en semifinales por 6-4, 7-6 (4) y 6-2. Antes de superar a Nole, se impuso sobre Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech y Jiří Lehečka. Tras la victoria ante el italiano, se convirtió en el nuevo número 1 del mundo.

Por su parte, Sinner alcanzó la final tras vencer en semifinales a Félix Auger-Aliassime (27°) por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4, y sumaba 65 semanas en la cima del ranking hasta este domingo. Antes de esto, dejó en el camino a Alexei Popyrin, Denis Shapovalov, Aleksandr Búblik y Lorenzo Musetti.

Sabalenka también celebró el título
Sabalenka también celebró el título en el reconocido restaurante @foodgod

