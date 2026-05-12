Gobernadores, legisladores, intendentes y referentes opositores participaron de la Marcha Universitaria

Axel Kicillof encabezó una de las columnas en la Marcha Federal Universitaria

Importantes referentes de la oposición participaron este martes de la masiva Marcha Universitaria que tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo, con el fin de exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y en protesta por los recortes que ha hecho el Gobierno en educación.

Desde gobernadores hasta legisladores y dirigentes, desde temprano se pronunciaron a través de sus redes sociales a favor del reclamo que juntó a miles de personas en las calles del centro porteño, pero también en importantes plazas de las provincias argentinas. Muchos, además, participaron activamente y en persona de las protestas.

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una de las columnas que marcharon hacia Plaza de Mayo.

“Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino”, aseveró.

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Luego, lamentó que “en estos tres años, muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios”.

Kicillof criticó duramente al gobierno de Javier Milei y exigió que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

“El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”, sostuvo.

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Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, se expresó en favor de la Marcha Universitaria: “La educación y la universidad pública son las herramientas más poderosas que tiene la sociedad para igualar oportunidades. Su desfinanciamiento no solo pone en riesgo el acceso al conocimiento, sino que atenta contra la identidad misma de Córdoba. Juntos, los cordobeses debemos unirnos para defenderla. Argentina se hizo grande gracias a la educación pública. No es posible construir un país mejor sin inversión en educación, ciencia y tecnología. Asfixiar al sistema universitario significa sacrificar el presente y el futuro de nuestro pueblo”.

El gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Zilioto, invitó a sus coprovincianos desde su cuenta de X a las marchas que se realizaron en Santa Rosa y General Pico.

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“Siempre del lado de la universidad pública, gratuita y de calidad. Porque allí se forman profesionales, se impulsa la investigación, se fortalece la ciencia y la tecnología, y se construyen más oportunidades para miles. Queremos un país fuerte, que crece al pulso de sus universidades y de nuestra gente. ¡Por eso las defendemos!“, arengó el mandatario provincial.

Wado de Pedro participó de la Marcha Universitaria

El senador nacional kirchnerista Wado de Pedro, horas antes del encuentro, también se pronunció en redes sociales con un video y un mensaje: “Universidad por universidad. Provincia por provincia. En defensa de la educación y la ciencia nacional. ¡Nos vemos hoy en las calles!“.

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Luego, ya en las calles del centro porteño, publicó una foto y un mensaje: “La universidad pública se defiende. Ya estamos con rectores, sindicatos, estudiantes y referentes de la comunidad universitaria, para exigir la implementación de ley de financiamiento”.

Sergio Massa se pronunció desde sus redes sociales: “Cada estudiante que llega a la universidad es una familia entera que llega con él. La educación superior de calidad es el mejor legado que podemos dejarle a las próximas generaciones. Hoy y siempre, defender la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia. El país que soñamos se construye con más educación y más ciencia”.

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La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue una integrante destacada de la columna kirchnerista, en la que también estuvo presente la diputada nacional Lucía Cámpora.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la diputada nacional Lucía Cámpora fueron parte de la columna kirchnerista en la Marcha Federal Universitaria

Pablo Javkin, intendente de Rosario, escribió: “ROSARIO ABRAZA A SU UNIVERSIDAD PÚBLICA. Defender la universidad pública es defender el futuro, las oportunidades y la igualdad”.

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Desde el punto más austral del país, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, también convocó a marchar: “La educación pública se defiende. Siempre. No hay desarrollo local sin universidades públicas, gratuitas y de calidad. En Tierra del Fuego AIAS, la educación superior no es un privilegio: es una herramienta de inclusión, arraigo y futuro. Miles de jóvenes fueguinos pueden estudiar, crecer y construir su proyecto de vida en nuestra provincia gracias a la universidad pública, evitando tener que irse para buscar oportunidades lejos de sus familias y su tierra. Defender la universidad pública es defender el derecho a soñar, a formarse y a construir una Tierra del Fuego con más oportunidades para todos y todas. No están recortando presupuesto. Están cortando el futuro”.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también anunció su participación: “Cuando los hijos de obreros llenamos las aulas, el país empezó a cambiar. Porque la Universidad también enseña que los logros se consiguen con esfuerzo, pero nunca en soledad. El conocimiento nos hace libres, y ponerlo al servicio del bien común nos hace justos y soberanos. Hoy marchamos porque no hay Nación posible sin Universidad pública, gratuita y de calidad”.

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Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, marchó junto a Axel Kicillof

Más tarde, finalizado el acto central, compartió imágenes en sus redes sociales y destacó que marchó con Kicillof y los militantes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio peronista que promueve la candidatura presidencial del gobernador bonaerense.

“Fuimos cientos de miles en las calles, exigiendo que el gobierno nacional cumpla con la ley y deje de desfinanciar a las universidades de todo el país. La Argentina que soñamos no puede construirse sin desarrollo académico, científico y tecnológico. El ajuste y la falta de estos recursos castiga a las universidades nacionales y las pone en serio riesgo. Nosotros estamos convencidos que un Estado eficiente debe defender a la educación pública e invertir en todos sus niveles”.

Julio Zamora, intendente de Tigre, compartió una imagen de la marcha y escribió: “¡En democracia, la ley se cumple! La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario es necesaria para que nuestra sociedad pueda crecer y desarrollarse. La Universidad Pública, gratuita y de calidad es un derecho".

Provincias Unidas emitió un comunicado como fuerza política en el que apoyó “el reclamo de la comunidad universitaria en todo el país” y exigió “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”. “Defender la universidad pública es defender el derecho de millones de jóvenes a imaginar un futuro mejor”, afirmaron desde ese espacio.

Jorge Taiana se fotografió con militantes en la Marcha Federal Universitaria

Jorge Taiana, diputado nacional de Fuerza Patria, estuvo presente en la Marcha Federal Universitaria.

“Somos miles en las calles marchando para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. No es tu Ley. No es mi Ley. Es nuestra Ley. ES LA LEY DE TODOS. Sin Universidades y sin Ciencia no hay futuro”, expresó luego en redes sociales, junto a imágenes de la manifestación.

Victoria Tolosa Paz marchó a Plaza de Mayo

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz también marchó a Plaza de Mayo.

“El pueblo está en la calle defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad. El recorte presupuestario ya alcanza el 41% y es un drama que viven todos los días docentes y no docentes en las universidades”, indicó la legisladora peronista.

Diego Giuliano en la Marcha Federal Universitaria

El diputado nacional del Frente Renovador Diego Giuliano dijo presente en la marcha y compartió fotos, videos y una frase: “QUE NO SE RECORTE EL FUTURO DE ARGENTINA. La universidad pública es de todas y todos”.

Con un insulto al Gobierno en redes sociales, el diputado nacional Itai Hagman destacó, con una imagen, la multitud que colmó la Plaza de Mayo: “Aguante la universidad pública. Aguante el pueblo en la calle defendiéndola. ¡Cumplan la ley, soretes!"

Miguel Pichetto, diputado nacional y presidente de Encuentro Republicano Federal, expuso que “el Gobierno debe cumplir la ley que el Congreso votó y ratificó, y garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de las universidades públicas”.

Kelly Olmos, diputada nacional y ex ministra de Trabajo durante la presidencia de Alberto Fernández, convocó a marchar: “El gobierno de Milei, Caputo, Bullrich y Sturzenegger busca destruir el sueño del progreso argentino y la posibilidad de que los hijos de los trabajadores construyan un futuro mejor. El pueblo responderá hoy en Plaza de Mayo y en las plazas de todo el país con un reclamo unificado de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario por una UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD, condición de movilidad social ascendente”.

La diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales: “Defender la universidad pública es defender uno de los pilares que nos hicieron grandes como país. Más de 150.000 santafesinos estudian hoy en nuestras universidades públicas. Cada título universitario es una historia de esfuerzo, una familia que progresa, una oportunidad que se hace realidad.Pero la universidad no solo forma profesionales. Genera desarrollo regional. Cuando el sector privado trabaja junto a la universidad, la ciencia y la tecnología se transforman en industria, en trabajo, en futuro. Santa Fe es prueba de eso. Somos la provincia que desarrolló la siembra directa. Somos la provincia de la industria del conocimiento. Y eso no es casualidad: es la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional de Rafaela y la Universidad Técnica Nacional Santa Fe. Esas cuatro universidades forjaron lo que llamamos la santafesinidad. Defenderlas es defender un derecho y una obligación de todos los argentinos”.

La diputada nacional Karina Banfi publicó su firme postura en redes sociales: “YO MARCHO por la educación pública, gratuita y de calidad”.

Entre los legisladores presentes estuvo también el senador nacional Maximiliano Abad.

Malena Galmarini, senadora bonaerense, apuntó: “Marchamos por la educación pública, gratuita y de calidad. Por universidades que igualen oportunidades, por docentes e investigadores reconocidos y por el desarrollo de nuestros hijos y nietos. Porque la educación no es un gasto: es la inversión más importante que puede hacer un país. Hoy somos millones defendiendo una Argentina con más conocimiento, más inclusión y más futuro”.

Desde el PRO también hubo pronunciamientos firmes: “En una República, las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también. Yo marcho”, manifestó la legisladora porteña Silvia Lospennato.

La también legisladora porteña Graciela Ocaña recordó que “la Universidad Pública es una oportunidad de progreso y movilidad social”.

“Es una herramienta fundamental para igualar derechos. Hoy marchamos en defensa de la educación y del futuro. El Gobierno debe cumplir la ley”, apuntó.

Daniel Filmus, investigador del CONICET y ex ministro de Educación, aseveró: “Mientras hoy marchamos en defensa de la universidad pública, Milei recorta más de $78 mil millones en programas educativos, paraliza obras en universidades, desfinancia becas, alfabetización y salarios docentes. Es un ataque directo al derecho a la educación, a la ciencia y al futuro argentino. Hoy defendemos el derecho de nuestro pueblo a estudiar, investigar, producir conocimiento y construir futuro. Sin ciencia ni universidades, no hay desarrollo ni soberanía”.

Manuela Castañeira, referente y ex candidata presidencial del Nuevo MAS, publicó: “Hermoso día para defender la ciencia y la educación. Hoy se llenan las calles en la Marcha Federal Universitaria para exigirle al gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Debería haber un juicio político a Milei por insano. Sigamos en las calles hasta conquistar el presupuesto”.