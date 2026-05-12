Pasta base en asaderas y cocaína entre mantas: hallaron más de 60 kilos de droga en un micro y detuvieron a una mujer

La droga incautada por los efectivos

Más de 60 kilos de droga ocultos dentro de un micro de larga distancia fueron descubiertos por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control vial en Santa Fe. El procedimiento terminó con una mujer detenida y la intervención de Migraciones por la presencia de tres ciudadanos extranjeros sin papeles.

El operativo tuvo lugar en la intersección de las rutas provinciales 2 y 17, donde integrantes de la Sección de Seguridad Vial “Ceres”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, detuvieron la marcha de un colectivo proveniente de Orán, Salta, con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

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Al inspeccionar la bodega del micro, los gendarmes detectaron tres cajas de cartón que desprendían un fuerte olor a pintura. Además, advirtieron que no tenían remitente ni destinatario.

Cuando abrieron los bultos, encontraron 20 asaderas negras de chapa enlozada. Sin embargo, al revisar en detalle, descubrieron que debajo del embalaje original había placas de aluminio ocultas, aplastadas y disimuladas, que contenían una sustancia amarillenta.

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La pasta base estaba oculta en 20 asaderas negras

Según informaron fuentes del caso, el Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína en forma de “pasta base”, con un peso de 20 kilos 15 gramos.

Tras ese hallazgo, los efectivos continuaron con la inspección dentro del mismo micro. En ese contexto, detectaron el notorio estado de nerviosismo de una pasajera de nacionalidad boliviana.

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Al revisar la mercadería que transportaba, hallaron 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta verde, ocultos entre mantas y otros objetos.

En este caso el Narcotest confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 47 kilos con 120 gramos.

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En total secuestraron 20 kilos de pasta base

Asimismo, los gendarmes constataron que en el micro viajaban tres ciudadanos de nacionalidad china que no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al país, por lo que se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones.

Por disposición del Juzgado Federal de Rafaela, se ordenó la detención de la mujer involucrada, el secuestro de la droga incautada y de la encomienda que contenía la pasta base, cuyo propietario no pudo ser identificado.

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La mujer escondió la cocaína entre mantas

En otro operativo reciente, dos mujeres fueron detenidas tras intentar enviar una encomienda de Salta a Tucumán con 48 kilos de marihuana. La investigación comenzó cuando el personal policial advirtió irregularidades en un paquete durante un control en la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso a la localidad de San José de Metán. Al inspeccionar el contenido, los efectivos hallaron 59 panes de marihuana ocultos en dos cajas, disimulados entre artículos de bazar.

Tras detectar el envío, los investigadores coordinaron un seguimiento controlado y montaron un operativo en la terminal de ómnibus de Tucumán. Las dos mujeres, identificadas como las destinatarias de la encomienda, fueron arrestadas en el momento en que se presentaron a retirarla. Según fuentes del caso, ambas tienen domicilio en la provincia de Salta y quedaron imputadas por infracción a la ley de drogas.

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Efectivos de la Policía de Tucumán detuvieron a dos mujeres en un operativo contra el narcotráfico

El procedimiento permitió incautar la totalidad de la carga antes de que llegara a destino y detener a las responsables del intento de tráfico. La droga secuestrada quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente, que también dispuso el análisis de las comunicaciones entre las involucradas para establecer si existen otros integrantes en la maniobra. Las mujeres permanecen detenidas mientras avanza la investigación para determinar el origen y el destino final de la marihuana.