Receta de croquetas de arroz al horno sin harina rápida y fácil

Una alternativa ligera para aprovechar arroz sobrante, estas croquetas son ideales para dietas sin gluten y perfectas como tapa, acompañamiento o cena ligera

Por Nazareno Rosen

Pueden prepararse con arroz blanco
Pueden prepararse con arroz blanco del día anterior o con risotto

Las croquetas de arroz nacen como receta de aprovechamiento, ya que en la tradición mediterránea y latinoamericana nada se tira: el arroz que sobra de una paella, un risotto o una guarnición se transforma en un nuevo plato. La versión al horno, además de ser más saludable que la frita, resulta muy práctica porque evita el exceso de aceite y se adapta perfectamente a dietas sin gluten al no llevar harina en la mezcla ni en el rebozado. Se pueden servir como tapa, acompañamiento o cena ligera, y admiten infinitas variaciones con quesos, hierbas o verduras.

Receta de croquetas de arroz al horno sin harina

La clave de estas croquetas está en la textura cremosa que se consigue al mezclar arroz cocido con huevo y queso, que funcionan como aglutinantes naturales en lugar de la harina. El horneado les da un exterior dorado y crujiente sin necesidad de freírlas, lo que las hace más ligeras.

Pueden prepararse con arroz blanco del día anterior o con risotto, que por su textura melosa facilita la unión. Añadiendo especias como orégano, ajo en polvo o perejil fresco, se obtienen croquetas llenas de sabor, ideales para acompañar una ensalada o como picoteo en reuniones.

Tiempo de preparación

La receta completa lleva unos 45 minutos en total:

  • 10 minutos para preparar y mezclar los ingredientes.
  • 15 minutos para formar las croquetas.
  • 20 minutos de horneado hasta que estén doradas y firmes.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz cocido (preferiblemente frío).
  • 2 huevos medianos.
  • 100 g de queso rallado (parmesano, mozzarella o el de tu preferencia).
  • 2 cucharadas de pan rallado sin gluten o copos de avena triturados (opcional, para dar cuerpo).
  • 1 cucharadita de ajo en polvo.
  • 1 cucharadita de perejil picado fresco o seco.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • Aceite de oliva en spray o un chorrito para pincelar.

Cómo hacer croquetas de arroz al horno sin harina, paso a paso

  • Precalentar el horno a 200°C con calor arriba y abajo.
  • En un bol grande, colocar el arroz cocido y deshacer los grumos con un tenedor.
  • Añadir los huevos, el queso rallado, el ajo en polvo, el perejil, sal y pimienta. Mezclar bien hasta que todo esté integrado.
  • Si la mezcla está muy húmeda, agregar el pan rallado sin gluten o copos de avena para darle más consistencia.
  • Con las manos ligeramente humedecidas, formar pequeñas croquetas del tamaño de una nuez.
  • Colocarlas en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal.
  • Rociar las croquetas con un poco de aceite de oliva en spray o pincelarlas suavemente.
  • Hornear durante 20 minutos, dándoles la vuelta a la mitad del tiempo para que se doren de manera uniforme.
  • Retirar y dejar reposar unos minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen 12 a 15 croquetas, lo que equivale a unas 4 porciones de acompañamiento o 2 porciones si se sirven como plato principal con ensalada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (unas 3 croquetas) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 180
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 3 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 1 g
  • Proteínas: 8 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las croquetas de arroz al horno sin harina se pueden conservar en la heladera en un recipiente hermético hasta 3 días. También pueden congelarse ya horneadas y recalentarse en horno o freidora de aire para recuperar su textura crujiente.

