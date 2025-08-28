El gesto que suele faltar en la vida en pareja y que, según los psicólogos, puede cambiarlo todo

La ciencia respalda el poder de los pequeños gestos físicos para fortalecer la vida en pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un gesto sencillo puede transformar la dinámica de una relación de pareja y renovar la conexión emocional. Así lo demuestran especialistas en psicología y diversas investigaciones científicas, que resaltan la importancia de los pequeños actos de contacto físico para mantener la cercanía y preservar la “chispa” en la vida cotidiana.

Según recoge GQ, más allá de los grandes gestos y las palabras, el tacto diario —como una caricia, un abrazo o tomarse de la mano— juega un papel esencial en el bienestar de la pareja.

Expertos citados por GQ señalan que el contacto físico no solo fortalece los lazos afectivos, sino que también contribuye al bienestar emocional y psicológico de ambos miembros. En las etapas iniciales de la relación, los abrazos, las caricias y el hábito de tomarse de la mano suelen ser frecuentes y naturales. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la rutina, estos gestos tienden a disminuir. Esta reducción no implica necesariamente un enfriamiento sentimental o sexual, sino que suele responder a la costumbre de priorizar otras obligaciones y dejar en segundo plano acciones sencillas pero fundamentales para la pareja.

Contacto físico y bienestar en la pareja

La doctora Susan Krauss Whitbourne, experta en psicología y profesora emérita de la Universidad de Massachusetts Amherst, explica en declaraciones recogidas por GQ que cada persona tiene preferencias distintas en relación con el contacto físico. “Puede que tu media naranja no se sienta cómoda con los abrazos, pero sí con que le acaricies la espalda o le tomes la mano”, afirma la especialista, quien recomienda prestar atención a las señales y necesidades del otro para fortalecer la relación.

Reconocer las diferencias y respetar los límites individuales es clave para que el contacto físico sume y no reste en la vida en común. Más allá de las experiencias personales, existen estudios que avalan el valor del contacto físico en la salud emocional.

El contacto físico cotidiano, como abrazos y caricias, mejora el bienestar emocional y la conexión afectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los trabajos citados por Whitbourne, realizado en Finlandia, demuestra que las parejas que se toman de la mano en situaciones de estrés experimentan una reducción de la presión arterial, lo que sugiere beneficios tanto emocionales como fisiológicos. Este tipo de hallazgos refuerza la idea de que los gestos cotidianos de cercanía pueden servir como herramientas efectivas para afrontar dificultades y fortalecer el apoyo mutuo.

El contacto físico regular también está asociado a la liberación de oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, vinculada con la confianza, la intimidad y el apego emocional. Por pequeños que sean, los gestos de cariño pueden contribuir de forma significativa a restaurar el vínculo emocional, disminuir el estrés y enriquecer la vida en pareja.

Consejos para reavivar el afecto físico

Para quienes desean reforzar el afecto y la cercanía física en su relación, los expertos recomiendan comenzar con pequeños gestos intencionados y naturales. Sostener la mano mientras ven la televisión, ofrecer una caricia espontánea, abrazar con ternura o incluso apoyar una mano en el hombro pueden marcar una diferencia apreciable en la calidad de la relación. Lo fundamental es que estos gestos sean sinceros y transmitan interés y presencia hacia el otro.

Estudios demuestran que tomarse de la mano reduce el estrés y beneficia la salud emocional en la pareja (Imagen ilustrativa Infobae)

Observar y escuchar la respuesta de la pareja ante estas manifestaciones es esencial. La comunicación abierta sobre lo que cada uno disfruta, le resulta cómodo o prefiere es un recurso fundamental para evitar malentendidos y fortalecer la complicidad. Existen muchas alternativas para expresar cariño a través del contacto físico, desde un apretón de manos hasta una caricia en la espalda, por lo que cada pareja puede descubrir cómo integrar estos gestos en su vida cotidiana.

En aquellos casos en que los miembros de la pareja se sientan incómodos con ciertas formas de contacto, los especialistas sugieren dialogar con franqueza y respeto. Construir un lenguaje propio —adaptando las muestras de afecto a las necesidades y preferencias de ambos— contribuye a crear una relación más sólida y satisfactoria. La atención, el consentimiento y la reciprocidad resultan fundamentales para que el contacto físico sea una fuente constante de bienestar.

Valorar lo pequeño para fortalecer el vínculo

A menudo se subestima el poder de los gestos sencillos, y se da más importancia a los grandes momentos o a la sexualidad. Sin embargo, las muestras constantes y personalizadas de afecto físico mantienen viva la conexión emocional, fomentan la sensación de pertenencia y contribuyen a crear recuerdos compartidos que refuerzan el vínculo de pareja.

Valorar los gestos sencillos y personalizados ayuda a mantener viva la conexión emocional y el sentido de pertenencia en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia y la experiencia coinciden en que el contacto físico cotidiano, adaptado a las preferencias y límites de cada persona, es esencial para la satisfacción y el bienestar en la pareja. Priorizar estos pequeños gestos en la rutina diaria puede ayudar a fortalecer la relación, aportar seguridad y armonía, y convertir la vida compartida en una experiencia plena y enriquecedora.