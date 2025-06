Desde hacer regalos al contacto físico: los cinco lenguajes del amor, según la psicología

El amor puede manifestarse de varias maneras. (AdobeStock)

“Si alguna vez la vida te maltrata, / acuérdate de mí, / que no puede cansarse de esperar / aquel que no se cansa de mirarte”. Es la dedicatoria que escribió Luis García Montero a Almudena Grandes, en el poemario que lleva su nombre. La obra en sí misma es una declaración de amor sostenida en la poesía, pero este no es el único lenguaje con el que expresar el sentimiento más fuerte que puede experimentar el ser humano.

En 2009, el escritor estadounidense Gary Chapman propuso una teoría sencilla pero profundamente transformadora: existen cinco lenguajes del amor. Según su planteamiento, cada persona tiene una forma preferida de dar y recibir amor, una especie de “idioma afectivo” que, si se comprende y respeta, puede mejorar significativamente las relaciones interpersonales. Ya sea en la pareja, la familia o entre amigos, conocer estos lenguajes puede marcar la diferencia entre una relación saludable y una desconectada.

Chapman sostiene que muchas veces los conflictos en las relaciones no se deben a falta de amor, sino a la forma en que este se expresa. Es decir, podemos querer mucho a alguien, pero si no hablamos el mismo lenguaje afectivo, es probable que ese cariño no llegue de forma efectiva al otro. Comprender cuál es nuestro lenguaje del amor —y el de quienes nos rodean— puede ayudarnos a comunicarnos mejor y a conectar emocionalmente de manera más profunda.

Palabras de afirmación

Para quienes tienen este lenguaje como su favorito, las palabras tienen un peso enorme. Frases como “te quiero”, “me haces muy feliz” o “estoy orgulloso de ti” pueden tener un impacto emocional tan fuerte como un abrazo o un regalo. Las palabras de ánimo, elogios sinceros y muestras de aprecio refuerzan la autoestima y la conexión emocional.

Chapman recomienda ser directo y sincero. No se trata de frases vacías, sino de expresar con autenticidad lo que sentimos. La expresión corporal y el contexto también importan: un “te quiero” dicho de corazón en el momento adecuado puede quedar grabado para siempre. No obstante, es importante recordar que las palabras deben acompañarse de hechos, para que el mensaje sea coherente y creíble.

Una pareja charlando en la cocina. (AdobeStock)

Tiempo de calidad

En una sociedad dominada por las prisas y la distracción constante, dedicar tiempo de calidad se ha vuelto un gesto poderoso. Este lenguaje del amor no se refiere simplemente a estar físicamente junto a alguien, sino a compartir momentos significativos, sin interrupciones ni distracciones.

Una conversación tranquila, una caminata juntos o simplemente ver una película con atención mutua pueden reforzar enormemente el vínculo afectivo. Para estas personas, lo importante no es el plan en sí, sino la conexión emocional que se genera durante el tiempo compartido. Sentirse escuchado, comprendido y valorado es el verdadero regalo.

Regalos

Aunque puede parecer el lenguaje de amor más trivial, para algunas personas recibir un obsequio —por pequeño o simbólico que sea— es una forma poderosa de sentirse amado. No se trata del precio ni del tamaño del regalo, sino del significado y el esfuerzo detrás del gesto.

Un dibujo, una carta escrita a mano, una flor recogida en el camino o un objeto que recuerde un momento especial pueden tener un valor incalculable. Para quienes tienen este lenguaje del amor, lo esencial es saber que alguien pensó en ellos con cariño y dedicación.

Actos de servicio

Este lenguaje del amor se manifiesta cuando una persona se siente más amada al recibir ayuda o gestos concretos que facilitan su vida. Cocinar una comida especial, ayudar con alguna tarea, reparar algo o incluso ofrecerse para llevar al otro a algún lugar son ejemplos de actos de servicio que pueden fortalecer la relación.

Lo importante es que estos gestos se hagan desde la generosidad y no por obligación. Cuando se hacen con amor, transmiten el mensaje de “me importas y quiero que estés bien”.

Contacto físico

El último de los lenguajes del amor es también uno de los más primarios. El contacto físico, como abrazos, besos, caricias o darse la mano, tiene un efecto directo sobre nuestra química corporal. El contacto piel con piel libera oxitocina, una hormona relacionada con la confianza, la calma y el apego.

Para muchas personas, el contacto físico es imprescindible para sentirse seguras y queridas. Esto no solo aplica a las relaciones de pareja, sino también entre padres e hijos, amigos cercanos y otros vínculos significativos.