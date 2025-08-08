Tendencias

Receta de papas a la crema con verdeo, rápida y fácil

Cremosas, fáciles y llenas de sabor, las papas a la crema con verdeo son una guarnición clásica de la cocina argentina que también funciona como plato principal

Guardar
Las papas se cocinan en
Las papas se cocinan en láminas finas junto a crema, leche y verdeo, logrando una textura suave y mantecosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las papas a la crema con verdeo son ese tipo de guarnición irresistible que nunca pasa de moda en las mesas argentinas, especialmente perfecta para acompañar carnes o como plato principal en días frescos. Recuerdo más de una comida familiar donde el aroma suave del verdeo y la textura cremosa de las papas anunciaban un banquete. Es “ese” clásico que gusta a grandes y chicos, y que siempre suma puntos por su sencillez y sabor hogareño.

Esta receta tiene sus raíces en la cocina europea, pero el toque de verdeo la vuelve inconfundiblemente local; el verdeo (cebolla de verdeo) es típico en guarniciones argentinas y aporta frescura y color. Aunque hay variantes (con queso, gratinadas o con panceta), la versión rápida y fácil funciona como un comodín para cualquier comida: desde un asado hasta un menú vegetariano. ¿Lo mejor? Se prepara en una sola sartén y en menos de una hora.

Receta de papas a la crema con verdeo rápida y fácil

La receta consiste en cocinar papas cortadas en láminas finas junto a cebolla de verdeo, todo bañado en una mezcla de crema y leche, logrando una textura suave y bien mantecosa. El verdeo se agrega al final para resaltar su sabor fresco y crocante. Este plato se adapta a cualquier ocasión, puede servirse recién hecho o recalentarse sin perder calidad.

Ideal como acompañamiento de carnes, pollo o incluso como plato principal acompañado de una ensalada, las papas a la crema con verdeo destacan por su simpleza y resultado cremoso gracias a la combinación de crema, leche y el punto justo de cocción de las papas.

La versión rápida y fácil
La versión rápida y fácil de papas a la crema con verdeo se prepara en una sola sartén y en menos de una hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Esta receta lleva aproximadamente 40 minutos en total:

  • 10 minutos para pelar y cortar las papas y el verdeo.
  • 20 minutos de cocción en sartén.
  • 10 minutos adicionales de reposo para que espese y se asienten los sabores.

Ingredientes

  • 800 g de papas
  • 1 manojo de cebolla de verdeo (4-5 unidades)
  • 250 ml de crema de leche (crema de cocina)
  • 100 ml de leche
  • 1 cucharada de manteca (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada rallada (opcional)
  • Queso rallado para gratinar (opcional)

Cómo hacer papas a la crema con verdeo, paso a paso

  • Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas, de 3-4 mm de espesor.
  • Lavar bien la cebolla de verdeo y picarla, reservando la parte verde para el final.
  • En una sartén grande, derretir la manteca (si se usa) y rehogar la parte blanca del verdeo durante 2 minutos.
  • Agregar las papas y saltearlas un par de minutos para que se impregnen con el sabor.
  • Añadir la crema, la leche, sal, pimienta y nuez moscada, mezclando bien.
  • Tapar y cocinar a fuego bajo/medio durante 18-20 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que las papas estén tiernas pero firmes y la salsa, algo espesa.
  • Una vez cocidas, apagar el fuego, sumar parte del verdeo fresco picado para realzar el sabor y mezclar.
  • Si querés gratinarlas, espolvorear con queso rallado y llevar al grill del horno por 5 minutos.
  • Servir caliente, decorando con el resto del verdeo fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas como guarnición y hasta 2-3 como plato principal.

El verdeo aporta frescura y
El verdeo aporta frescura y color a esta preparación cremosa, que se destaca por su sencillez y sabor hogareño (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 270
  • Grasas: 15 g
  • Grasas saturadas: 9 g
  • Carbohidratos: 29 g
  • Azúcares: 4 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la heladera, en un recipiente bien tapado, por hasta 3 días. Para recalentarlas, basta con llevarlas a fuego bajo o microondas, añadiendo unas gotas de leche si es necesario para recuperar cremosidad.

Temas Relacionados

Papas a la cremaCocina argentinaArgentinaRecetas saladasReceta de cocinaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

La historia de María Reolina, una brasileña de 117 años que inspira con su longevidad saludable

Nacida a principios del siglo XX, ha visto pasar 36 presidentes y ha formado una familia con nueve hijos y veinte nietos. Su día a día transcurre entre caminatas, bailes y tareas domésticas, mientras profesionales de la salud destacan su vitalidad

La historia de María Reolina,

Aprender nuevas habilidades fortalece la salud mental de los adultos mayores, según estudios recientes

La evidencia sugiere que incorporar desafíos cotidianos favorece la autonomía, el ánimo y la respuesta ante los cambios

Aprender nuevas habilidades fortalece la

Ed Sheeran apostó por la moda sostenible con más de 250 looks de segunda mano en su nuevo videoclip

El último video musical del artista británico destaca por la originalidad de sus vestuarios, seleccionados especialmente para reducir el desperdicio textil en una producción de gran escala

Ed Sheeran apostó por la

Rebeldía y gomina, cómo surgieron los “greasers” y por qué dejaron una marca en la cultura popular

En los años cincuenta, un grupo de adolescentes obreras usó la estética greaser para afirmar su identidad, romper con los mandatos sociales y dejar una huella visible en la historia de las subculturas juveniles

Rebeldía y gomina, cómo surgieron

Receta de porotos en escabeche, rápida y fácil

Cómo transformar simples porotos en una conserva deliciosa, fresca y llena de sabor, ideal para picadas, entradas o guarniciones. Una preparación simple y saludable que invita a redescubrir el placer de las conservas caseras

Receta de porotos en escabeche,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el cierre de alianzas,

Tras el cierre de alianzas, La Libertad Avanza y el PRO comienzan a definir quiénes serán los candidatos

Un jefe de la Policía de Santa Fe fue condenado por abusar de una subalterna durante dos años

Mataron a una joven cuando quiso defender a su novio de una pelea en Córdoba y ya son cinco los detenidos

Sin retenciones: Milei impulsa las inversiones en cobre, que podría ser la nueva joya del sector minero argentino

Con el apoyo de Rodríguez Larreta, la Coalición Cívica competirá bajo el sello “Hagamos Futuro” en las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Un libro en dos mil

Un libro en dos mil palabras: “El Conde de Montecristo”, historia de una venganza

Qué leer esta semana: el hermano alemán que le apareció a Chico Buarque (y cómo)

George Ward Price, el periodista que cedió su pluma a Hitler: diarios secretos, entrevistas manipuladas y la sombra de Goebbels

Israel aprobó el plan para ocupar la Ciudad de Gaza y ordenó al Ejército prepararse para una nueva fase ofensiva

Ritmo cerebral: cómo la música electrónica impacta en la mente y la conciencia

TELESHOW
Fátima Florez actuará en la

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”

Marixa Balli sorprendió al revelar su insólito hábito al manejar: “Me encanta”

El gesto de Nacha Guevara tras la amenaza a Lali Espósito y el juicio de Julieta Prandi: “Siempre del lado de ustedes”