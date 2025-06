Entrenar en invierno: cuáles son los consejos para hacer ejercicio cuando hace frío

Tips para entrenar cuando hace frio

En su columna semanal en Infobae en Vivo, el entrenador físico Santiago Mungo habló sobre los mitos y verdades vinculados a la exposición al frío.

En primer lugar, advirtió que “el alcohol no calienta el cuerpo y puede ser peligroso en situaciones de frío: es completamente falso pensar que ayuda a enfrentar las bajas temperaturas”, advirtió Mungo, en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

En este contexto, el entrenador físico profundizó sobre mitos recurrentes y los riesgos asociados a prácticas habituales ante el frío, desmontando creencias populares y acercando recomendaciones concretas para cuidar la salud durante el invierno.

“El alcohol hace el efecto contrario de lo que se piensa. En vez de cerrar el grifo, lo abre y genera el efecto de vasodilatación. Ese calor que tenemos en el centro del cuerpo empieza a irse hacia la piel y se escapa muy rápido. Si le damos una copa de alcohol a alguien que está en situación de calle creyendo que le va a ayudar, en realidad, esa persona va a perder temperatura corporal muy rápido. Así es como lamentablemente muchas personas pierden la vida en estas situaciones”, explicó.

Entrenar en invierno requiere una entrada en calor adecuada y una hidratación ajustada al peso y la actividad

Durante su participación, Mungo profundizó en el funcionamiento de la vasoconstricción periférica y su relevancia para proteger los órganos vitales en condiciones de frío intenso. “Cuando tenemos frío, el cuerpo cierra el grifo y la sangre se va al centro del cuerpo para mantener calientes el corazón, los órganos, el cerebro; el alcohol hace el efecto contrario, ese calor se disipa hacia la superficie”, detalló.

El impacto del frío en la salud fue otro de los mitos abordados. “No es cierto que tomar frío te enferma. Es una mentira piadosa que repetimos y que muchas veces, por miedo, nos lleva a sobreprotegernos”, sostuvo Mungo.

El especialista compartió ejemplos de la vida cotidiana en países escandinavos: “En Escandinavia, los bebés suelen dormir afuera, aun cuando la temperatura está por debajo de los cinco grados. Hay una adaptación térmica progresiva. Por ejemplo, en Canadá, las escuelas tienen una política de que, por encima de los cinco grados bajo cero, los chicos salen al recreo al aire libre”.

El entrenador Santiago Mungo desmiente mitos sobre el entrenamiento y la exposición al frío en invierno

Esta exposición progresiva, según expuso, genera en los niños —y en los adultos— una mayor tolerancia y adaptación al ambiente. “Se produce un corrimiento en la percepción térmica, el cuerpo se adapta, y uno puede tolerar mejor el frío, incluso jugar a la intemperie solo con una remera y manga larga, sin tanto abrigo”, explicó.

“La clave está en la exposición gradual, no en el shock. Si toda la vida estoy abrigado y de golpe salgo a entrenar dos horas mal abrigado, mi sistema inmune puede deprimirse y, cuando tome contacto con virus y bacterias que proliferan más en invierno, me voy a enfermar, no por el frío sino por los patógenos”.

Abrir ventanas y asegurar la circulación de aire en espacios cerrados ayuda a disminuir la concentración de virus y bacterias, advirtió el entrenador

La ventilación en los ambientes cerrados fue otro punto fundamental señalado por Mungo: “Los virus y bacterias proliferan en ambientes cerrados. Por eso siempre se recomienda abrir ventanas cada hora, y si es posible hacer doble circulación de aire, para ventilar bien el espacio. Durante la pandemia, al estar encerrados, aunque nos higienizábamos y limpiábamos todo el tiempo, nos enfermamos más por la falta de ventilación”.

Consultado sobre el entrenamiento en días fríos, el entrenador físico destacó: “Entrenar con frío puede ayudar, pero siempre hay que entrar en calor de manera adecuada. En invierno, hay que movernos un poco más. Hay dos tipos de entrada en calor, la activa, que es el movimiento, y la pasiva, que consiste en calentar el cuerpo con medios externos, como subir la calefacción o tomar un baño caliente con aceites aislantes”.

Sobre la hidratación en invierno, Mungo desmintió otro mito persistente: “No porque transpires menos debes tomar menos agua. Cuando estamos al aire libre y exhalamos ese ‘vaporcito’, eso es agua. El cuerpo usa agua para calentar y humedecer el aire frío antes de que llegue a los pulmones. Se recomienda de 30 a 40 mililitros de agua por kilo de peso corporal por día, y si entrenás al aire libre, medio litro a un litro y medio más, según la intensidad”.

La exposición gradual al frío mejora la tolerancia y adaptación del cuerpo, según ejemplos de países escandinavos

Además, detalló cómo detectar la deshidratación: “La recomendación uniforme de ‘dos litros de agua por persona’ es errónea. Hay que ajustar la ingesta al peso corporal y a la actividad. Si cuando hacés pis la orina está muy oscura, color cerveza, estás deshidratado. Si es clara, color vino blanco, estás bien hidratado”.

Sobre la relación entre el frío y la quema de grasas, el entrenador físico trajo claridad científica: “Tenemos dos tipos de grasas: la blanca, que es la más conocida, y la parda, que se activa con el frío. Cuanto más nos exponemos al frío, más se activa la grasa parda, la cual utiliza la energía almacenada para generar calor y ayuda a mantener la temperatura corporal. Por eso, el frío adelgaza”.

Respondiendo a preguntas del equipo, el especialista ejemplificó con deportistas de alto rendimiento: “Michael Phelps nada en agua fría y quema hasta 12.000 calorías diarias. El agua fría exige al organismo mucho más, obliga a trabajar más para mantener la temperatura”.

Mungo destaca la importancia de educar la mente para evitar que la ansiedad y el estrés afecten el bienestar integral.

