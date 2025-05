El juego de las 100 preguntas que transforma el ambiente laboral

Las relaciones humanas son el núcleo del bienestar laboral, según la psicoterapeuta Esther Perel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos aseguran que el verdadero núcleo del bienestar laboral reside en algo poco visible pero crucialmente influyente: las relaciones humanas. Según Esther Perel, conocida psicoterapeuta y anfitriona del popular podcast de terapia de parejas Where Should We Begin?, el entendimiento de que las relaciones -especialmente en el ámbito laboral- constituyen la nueva clave competitiva, está en crecimiento.

Según revela TIME, Perel, en su análisis sobre el entorno corporativo moderno, sugiere que un lugar de trabajo puede estar estructuralmente bien dotado, pero si el entorno no fomenta un sentido de apoyo y reconocimiento entre sus miembros, es probable que la satisfacción laboral se vea comprometida.

Este insight subraya la necesidad de transformar la percepción de las relaciones en el trabajo de simples interacciones obligatorias a conexiones significativas que impacten positivamente en la dinámica de equipo.

La propuesta de Perel

En un esfuerzo por trasladar sus conocimientos sobre relaciones al ámbito laboral, Perel ha lanzado un juego de cartas con 100 preguntas que buscan fomentar discusiones abiertas e impulsar a compartir experiencias personales en el trabajo. Esta herramienta tiene como objetivo mejorar la dinámica de equipo y la cultura organizacional, basándose en cuatro pilares fundamentales: confianza, pertenencia, reconocimiento y resiliencia colectiva.

El juego está diseñado para ser usado en diversos contextos laborales, desde reuniones fuera de la oficina hasta integraciones de nuevos empleados. Perel afirma que estas preguntas van más allá de los rompehielos típicos, ya que alientan a los empleados a contar historias personales que fomentan un sentido de comunidad y colaboración.

Preguntas clave para fortalecer relaciones laborales

El juego de Perel busca fortalecer las conexiones laborales mediante preguntas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juego introducido por Perel incluye preguntas específicas diseñadas para fortalecer las conexiones entre colegas y mejorar la comprensión mutua en el trabajo. Aquí algunas de las preguntas más destacadas:

“¿Qué saca lo mejor de vos?”

Esta pregunta apunta a detectar lo que realmente impulsa a un individuo a dar lo mejor de sí. Según Perel, conocer esto permite no solo mejorar la interacción diaria, sino también ajustar tareas y responsabilidades en base a las motivaciones individuales de cada miembro del equipo. Esto fortalece la confianza, ya que demuestra un interés genuino en reconocer y valorar lo que cada uno aporta al grupo.

“¿Qué habilidad te gustaría usar más?”

Con esta pregunta se invita a los empleados a expresar deseos ocultos de utilizar talentos que quizá no se conocen a nivel organizacional. Perel sugiere que muchas habilidades valiosas quedan en segundo plano debido a la falta de comunicación, y que sacar a la luz estas competencias puede cubrir vacíos significativos en las operaciones de la empresa. Además, al permitir a los empleados desarrollar sus potencialidades, se fomenta un ambiente de crecimiento y satisfacción personal.

“¿Cuándo te resulta difícil pedir ayuda?”

Esta pregunta puede detectar elementos críticos de la cultura laboral, como el miedo al juicio o la creencia en la competencia desleal. Para algunos empleados, pedir asistencia puede ser visto como un signo de debilidad o fracaso. Perel argumenta que esta pregunta es crucial para evaluar el entorno de apoyo, incentivando a los líderes a crear una atmósfera donde la colaboración sea vista como un valor agregado y no como una debilidad.

La colaboración debe ser vista como un valor agregado, no como una debilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“¿Qué le encanta decir a tu crítico interno?”

Esta pregunta requiere un alto grado de confianza entre los interlocutores, ya que toca aspectos muy personales de la autoevaluación. Revelar las inseguridades y las críticas internas puede humanizar a los colegas, incluidos los superiores, fomentando la empatía y el apoyo mutuo. Perel señala que la apertura en esta área es un indicador de un entorno laboral seguro y colaborativo.

“¿Cuál es un objeto personal importante que mantenés cerca mientras trabajas?”

Un objeto personal puede contar mucho sobre las prioridades y el estilo de vida de una persona. Con el auge del trabajo remoto, las oportunidades para conocer estas facetas personales se han reducido, por lo que preguntar directamente acerca de estos objetos puede ofrecer una ventana a lo que es importante para los compañeros de equipo. Este conocimiento puede fortalecer la relación interpersonal y facilitar gestos pequeños pero significativos de reconocimiento personal.

“¿Cuándo te sentiste verdaderamente reconocido por un colega?”

El reconocimiento genuino impulsa la motivación y moral laboral, clave en la cultura empresarial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento genuino es un factor vital en la motivación y la moral en el trabajo. Esta pregunta permite a los empleados reflexionar sobre los momentos en los que sus contribuciones fueron debidamente valoradas, reforzando la importancia de un reconocimiento más constante y honesto en la cultura empresarial.

“¿Cuál es un momento que te hizo sentir orgulloso de trabajar acá?”

Sentirse orgulloso de lo que se hace día a día fortalece el vínculo emocional con la empresa y sus valores. Preguntar por estos momentos permite identificar lo que está funcionando bien dentro de la organización en términos de cultura e impacto. Perel menciona que el orgullo está fuertemente ligado a la pertenencia, por lo que fomentar estas narrativas puede aumentar la cohesión y el compromiso del equipo.