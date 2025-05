Las 7 pertenencias que debes tirar para tener la casa siempre ordenada

Para lograr un hogar ordenado y funcional, los organizadores profesionales sugieren deshacerte de objetos como ropa no usada, cables rotos y alimentos caducados, liberando espacio y reduciendo el caos (Freepik)

La organización del hogar es una tarea que, aunque no siempre se visibiliza, influye directamente en el bienestar y la productividad de las personas que habitan en él. Un entorno desordenado puede generar estrés, ansiedad e incluso afectar la salud mental.

Sin embargo, los organizadores profesionales están convencidos de que, para lograr un hogar libre de caos, no basta con ocultar la acumulación de objetos, sino que es crucial deshacerse de aquellos elementos que ya no aportan valor o utilidad, según Women’s Health.

Desde la ropa que no se utiliza hasta los artículos de cocina caducados, la clave para un hogar ordenado es deshacerse de lo innecesario. A continuación, se presentan 12 objetos que, según los expertos en organización del hogar, como Amelia Meena, Julie Stobbe y Rachel Rosenthal, deberían eliminarse lo antes posible para lograr un espacio más funcional y libre de desorden.

1. Especias y alimentos caducados

La cocina es uno de los lugares que suele acumular más elementos innecesarios. Los organizadores coinciden en que las especias caducadas o los productos en mal estado deben ser eliminados sin dudar. Estos elementos no solo ocupan espacio valioso, sino que su conservación puede representar un riesgo para la salud.

Deshacerse de especias y alimentos caducados mejora la organización y garantiza la seguridad alimentaria en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener un inventario actualizado de lo que hay en la despensa no solo mejora la organización, sino que también garantiza la seguridad alimentaria.

2. Bolsas de la compra y “tote bags”

Las bolsas reutilizables tienden a acumularse rápidamente, especialmente después de cada visita al supermercado. En lugar de seguir comprando nuevas, los expertos recomiendan mantener solo unas pocas de las que realmente usamos y donar el resto. Este sencillo gesto no solo aligera el desorden, sino que también es un paso hacia un estilo de vida más sostenible.

3. Ropa que no se usa ni se quiere

Un armario desordenado con prendas que no usamos o que simplemente no nos gustan puede convertirse en una fuente de frustración.

Revisar y donar ropa en buen estado ayuda a liberar espacio y promueve la reutilización en tiendas de segunda mano (Freepik)

Es vital revisar periódicamente la ropa, eliminar lo que no le queda bien o lo que ha quedado obsoleto, y donar lo que aún está en buen estado. Además, los organizadores recuerdan que si se dona pronto, las prendas pueden estar de moda y ser vendidas en tiendas de segunda mano, lo que favorece su reutilización.

4. Juguetes y juegos incompletos

En hogares con niños, los juguetes se acumulan rápidamente. Los organizadores sugieren deshacerse de aquellos que ya no usan o que están incompletos, como rompecabezas o libros de juegos con piezas faltantes.

Además, los lápices de colores rotos o los rotuladores secos deben ser descartados, ya que ocupan espacio sin servir para nada.

5. Cables y cargadores que no andan

Un cajón lleno de cables enredados es una de las fuentes más comunes de desorden en las casas. Si no recuerdas para qué sirve un cable o si ya no tienes el dispositivo al que pertenece, lo mejor es deshacerse de él.

Los organizadores sugieren que solo conserves aquellos cables que usas con regularidad, para evitar que los enredos tomen el control.

Identificar y desechar cables obsoletos evita enredos y optimiza el almacenamiento en los cajones (Freepik)

6. Zapatos viejos

Los zapatos viejos, especialmente aquellos que no se usan o que están en mal estado, deben eliminarse. Ya sean zapatillas deportivas desgastadas o tacones incómodos, es recomendable donarlos si aún están en buen estado, o reciclarlos si no lo están. Esto no solo mejora la organización, sino que también te permite liberar espacio en el armario.

7. Correo no deseado y menús de reparto

Finalmente, el correo no deseado es otro de los elementos que contribuyen al desorden. Clasificar y eliminar inmediatamente todo lo que no es necesario es esencial para mantener la casa ordenada.

Asimismo, es importante destruir cualquier correspondencia que contenga información personal antes de tirarla.

Clasificar y destruir correo no deseado reduce el desorden y protege la información personal en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, muchos expertos recomiendan deshacerse de los libros ya leídos. El polémico consejo se basa en que, aunque son objetos que a menudo nos cuesta dejar ir, pueden tener una segunda vida útil en otro destino. “Pueden donarse a bibliotecas, librerías de segunda mano o tiendas de caridad”, asegura Julie Stobbe, organizadora profesional de Mind Over Clutter.

Deshacerse del desorden no significa solo tirar cosas a la basura; se trata de tomar decisiones conscientes sobre lo que realmente necesitamos y lo que no. Los organizadores profesionales coinciden en que reducir la cantidad de objetos en casa es una de las claves para lograr un espacio armonioso y funcional.

Ya sea reciclando, tirando o donando, liberar el espacio de objetos innecesarios no solo ayuda a mejorar la organización, sino también a tener un hogar más saludable y menos estresante. Tomar el control de lo que entra y sale de casa es un paso fundamental hacia un estilo de vida más ordenado y menos sobrecargado.