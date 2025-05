Met Gala 2025: los mejor y peor vestidos del evento más esperado de la moda internacional

Celebridades, diseñadores y performers recorrieron la alfombra del MET con interpretaciones personales del tema “Superfine: Tailoring Black Style”, en una noche atravesada por la reivindicación estética afrodescendiente.

El Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York vuelve a convertirse en el centro de la moda global con una nueva edición de la Met Gala. Bajo el título “Superfine: Tailoring Black Style” (Superfino: la sastrería del estilo negro), el evento de este año rinde homenaje a la estética y la potencia política del dandismo negro, con una exposición organizada por el Costume Institute que reflexiona sobre el rol de la sastrería como símbolo de identidad y resistencia.

Con un código de vestimenta que invita a una interpretación libre, “A tu medida”, la alfombra se transformó nuevamente en una pasarela de apuestas estéticas audaces, homenajes simbólicos y guiños personales a la cultura afroamericana.

En esta ocasión, los diseñadores Gabriel Lage, Javier Saiach y Marcelo Giacobbe analizaron en detalle los aciertos y desaciertos de los principales estilismos de la noche. El foco estuvo puesto en cómo las celebridades interpretaron, o esquivaron, el espíritu de la consigna en una de las veladas más significativas del calendario cultural internacional.

Los mejor y peor vestidos de la Met Gala 2025

Coco Jones

Coco Jones brilló con un conjunto de encaje blanco compuesto por abrigo largo con cola, pantalones brillantes y escote profundo adornado con joyas.

La actriz pisó fuerte en la alfombra de la Met y marcó presencia. Es por eso que los tres diseñadores resaltaron su outfit.

Lage apreció el impacto de las piezas que conformaron el look: “Es impresionante el trabajo que tiene, realmente una muestra de artesanía absolutamente total. Tiene trabajo de meses. Tiene un abrigo con un escote magnífico, íntegramente terminado. Todo el escote está bordado en platinos y absolutamente trabajado con hilos de seda, bordados, perlas, cristales, guipures aplicados, salientes. Una magnífica cola. Unos puños trabajados con perlas y todos los cristales a giro. Es una cosa maravillosa. Indudablemente, está trabajado totalmente a mano, en perlas y cristales en platino. Me parece que su peinado acompaña absolutamente”, finalizó.

“El color offwhite tiene un tinte cálido que es perfecto, la destaca. Increíble el trabajo de textura”, consideró Giacobbe.

Por su lado, Saiach dijo: “Un look inolvidable bordado en marfil. El conjunto compuesto por saco con cola y pantalón es un manifiesto de opulencia justificada por un lugar que se merece ser vista. El bordado cristalino suave y con una ejecución impecable ayuda a la estructura imperial del abrigo. El peinado moderno y con trenza infinita construyen un personaje inolvidable. El escote profundo y las joyas lapislázuli y de brillantes equilibran sensualidad y protagonismo, una costura con alma y con poder”.

Zendaya

Zendaya cumplió a la perfección con la consigna al lucir un traje sastre blanco de tres piezas, pantalón acampanado, chaleco ajustado y sombrero de ala ancha a juego.

Por otro lado, Lage también halagó la elección de la actriz: “Qué decir de ese traje. Me parece maravilloso el accesorio que lleva: la abotonadura, la corbata, el cuello de la chaqueta, la solapa. Es impresionante. Cómo aparecen esas mangas pegadas, los trabajos con telas que realmente son valiosas para trabajar, la caída del pantalón, el fruncido del pantalón al mover la pierna... me parece espectacular”.

Precious Lee

Precious Lee optó por un body entallado de pedrería dorada y una capa con textura animal print rematada en plumas oscuras y gran cola circular.

La modelo estadounidense, según Giacobbe, no impresionó: “El color dorado ahumado es lindo, textura es ok. No me gusta que es mono y no vestido. La bata es un no definitivo”.

Mientras que Lage definió este estilo en una sola palabra: “Tremendo...”.

Gigi Hadid

Gigi Hadid optó por un vestido dorado ceñido al cuerpo, de escote halter y drapeado en la cintura, cubierto de brillantes y con una pequeña cola.

Saiach consideró que Gigi Hadid no cumplió con la consigna: “Alejada de la premisa de la noche y con un look digo del old Hollywood, Gigi irrumpe la alfombra azul con flores con vestido metalizado y bordado en cristales que drapea el cuerpo a la perfección. El peinado en ondas y rollos frontales remite al cine de los años 40, elevando el conjunto a una dimensión como casi una Veronica Lake del 2025. Brilla, pero no deslumbra con algo nuevo y moderno. Hay intención y archivo, pero a mi parecer es obvio y aburrido”.

Bud Bunny

Giacobbe sobre Bad Bunny: “Personalmente no me gusta, demasiados elementos pero si me encanta como le quedan los lentes con el gorro. Los guantes están de más”.

Audra McDonald

Audra McDonald asistió a la Met Gala con un vestido marfil de silueta columna y sobrefalda estructurada con gran cola.

Lage halagó el look de la actriz: “Bueno, me parece increíble. También un trabajo fabuloso. Un vestido en seda, de líneas. También con el mismo detalle de los accesorios que van cayendo sobre el vestido. Fijate cómo dan una línea de altura, de silueta, de tallo, que estiliza muchísimo con una capa con unos volantes increíbles en la saliente”.

“Lo que la abraza son unos volantes maravillosos, en un satén más rígido, si no me equivoco, con una trama de estampado al que han bordado desde la línea de cadera hacia abajo, hacia la cola. Tiene bordados muy especiales, también con un trabajo maravilloso” agregó.

Y concluyó: “Vuelvo a lo mismo: a uno le puede gustar más o menos una línea de estilismo, pero la creación es maravillosa. Como creación, tiene un equipo trabajando atrás, con muchísimo trabajo, muchas horas y mucha gente haciendo diferentes detalles en un mismo estilismo. Maravilloso”.

Diana Ross

Diana Ross asistió con un vestido blanco con textura plumosa, escote corazón y una extensa cola que cubrió varios escalones.

Saiach reconoció el carácter emblemático de Diana Ross, pero consideró que su atuendo no fue ideal para esta gala: “Es casi una instalación viva. Con un vestido blanco con detalles plateados y una cola interminable, bordado en cascadas y rematado en plumas, Diana parece no caminar, solo flotar. El sombrero XXL me hace ruido, tanto como para parecer de un teatro de revista“.

Gustav Magnar Witzoe

Giacobbe sobre Gustav Magnar Witzoe: “Si voy a lo técnico no me gusta el calse del saco, tampoco la cola. Es demasiado larga y no genera presencia, lo opuesto de lo que quisieron crear”.

Mona Patel

Mona Patel dijo presente con un conjunto de inspiración masculina en negro, compuesto por chaqueta con solapas satinadas, corsé brillante y pantalón ancho tipo falda, acompañado de sombrero rígido y bolso con cadenas.

Lage se asombró con el atuendo de Mona Patel: “Es maravillosamente increíble. El pegado de las mangas; las mangas están trabajadas de una manera antigua. Tienen todo un bies, que seguramente es en lana o en algo similar, en toda la terminación, porque esa manga vuela de la manera que vuela y tiene volumen a nivel salida”.

La espalda del atuendo también estaba repleta de detalles significativos que elevaron el look de Patel (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Ojales hechos a mano, un corset absolutamente mezclado entre lo femenino y lo masculino, totalmente bordado en piedras, y una superposición de pantalón muy clásico con una falda que es como la continuación de un smoking. Un accesorio increíble, moderno. Es realmente fabulosa. La mezcla me parece impresionante”, remarcó.

Kara Young

Kara Young eligió un traje sastre marrón de hombros estructurados y pantalón amplio, sombrero alto a tono y guantes de cuero negro.

Saiach fue tajante con respecto al atuendo de Kara Young: “No sé. El conjunto de sastrería oversized, en tono chocolate y con hombreras es… un guiño directo al tailoring de los años 40 y al estilo Harlem Renaissance. El sombrero campana y los guantes de cuero negro hacen de este look como si Josephine Baker hubiera entrado al MoMA, no sé si es una recreación de alguien que baja de un tren congelada en antaño o cuál era la intención”.

Demi Moore

Demi Moore acudió a la Met Gala con un vestido negro asimétrico de lentejuelas y líneas plateadas, con tocado geométrico a juego que rodea la cabeza y se extiende hacia la cola.

Giacobbe aplaudió el cuidado look de Demi Moore, que representó una gigante corbata: “Me encanta que fiel a la gala apostó por la fantasía pero al mismo tiempo sin dejar de ser ella. El juego de líneas que se convierten en una curva es una apuesta totalmente arquitectónica”.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter se impuso en la Met Gala con un body tipo esmoquin con solapas satinadas, cola larga y plataformas a tono.

“Sí supo mostrar, sí supo definir masculinidad con feminidad en un mismo equipo. Increíble”, sentenció Lage. “Está maravillosa. Y ha mezclado un chaleco, una chaqueta semi smoking, semi frac, súper masculina, con una camisa que también tiene lo suyo. Tiene un cuello de frac, llevado a una versión femenina con un corset. Y, bueno, un make up, un pelo suelto. La verdad que está fabulosa”, agregó.

Para cerrar, el diseñador elogió las decisiones de estilismo detrás del look de la reconocida cantante: “El accesorio participa muchísimo en esta colección. Unos tacos arrolladores que se vieron hace unos nueve o diez años en muchas colecciones y que se impusieron como clásicos. Aunque a mucha gente no le llama la atención, acompañando este look me parecen fantásticos”.

Jessica Kayll

Jessica Kayll optó por un atuendo floral compuesto por corsé blanco, falda de tul en capas, saco crema y un arreglo de flores púrpuras que recorre el cuerpo y el sombrero.

Saiach sobre Jessica Kayll: “Una fantasía floral sin edición directo al desfile de flores de Escobar. El concepto podría haber brillado como homenaje a la botánica, pero la ejecución cae en la caricatura. El corset, el volumen desigual y el exceso de flores acaban por saturar una silueta que pide síntesis. El sombrero está bien, pero parece prestado de otro personaje o un espantapájaros de primavera Una apuesta valiente, sí, pero sin la regla y el glam que la noche exige”.

Anne Hathaway

Anne Hathaway lució una blusa blanca de hombros caídos y falda larga ajustada de lentejuelas en franjas plateadas y negras, complementada con un impactante collar.

Según Giacobbe, Anne Hathaway fue una de las figuras que se robó todas las miradas. “En una sola frase ‘American chic’. Parece su personaje de The Devils Wears Prada. ¡Una perfección!“, resaltó.

Jordan Roth

Jordan Roth se lució en la alfombra con un conjunto negro de pantalón acampanado, corsé bordado y chaqueta de sastrería, acompañado por un sombrero escultural transparente.

“¿Qué decir de lo de Jordan Roth? Casi un absoluto torero. Maravilloso. Tiene toda la masculinidad y la feminidad que necesita. Es fantástico el trabajo. Tiene un tremendo accesorio pegado a la blusa, totalmente bordado a mano, y un traje realmente maravilloso, con un fascinador increíble. Así que: bravo por la artesanía. Aplausos“, sentenció Lage.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney con un vestido negro ceñido al cuerpo, cubierto de lentejuelas y con escote circular al frente.

Saiach apreció los detalles del atuendo de Sydney Sweeney: “Un vestido estelar en negro, bordado con brillos, acompaña la figura con elegancia retro. El escote le da un giro sensual y desafiante. La silueta es perfecta, el peinado meticuloso suma teatralidad, y el collar joya eleva la apuesta. Es un homenaje al glamour de antaño, con lenguaje contemporáneo. Impecable”.

Alex Consani

Alex Consani posó con un vestido color marfil de aberturas laterales, escote profundo y aplicaciones de pedrería plateada en forma de flecos estructurados.

“Pelo, make up increíble, me encanta el recorrido de la molderia y las aperturas en la cintura”, destacó Giacobbe.

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña deslumbró con un vestido blanco de textura brillante, cuerpo tipo corsé negro y detalles de botonadura larga en mangas y falda.

“Zoe Saldana está increíble también. Lo mismo que te digo: piezas que, sin mucho, aportan. La línea exacta de lo que se pide en la tarjeta de invitación es perfecta. Todos tienen alguna mezcla masculina con un toque absolutamente femenino”, analizó Lage.

Y añadió: “En este caso, es un trabajo de botones que acompañan las mangas, la falda, el corset. Me parece impecable. Insisto, todo lo que estoy viendo tiene un trabajo artesanal realmente fabuloso. Me da mucha alegría que el mundo de la moda vuelva a la artesanía, que es lo que tanto nos gusta y lo que tanto queremos hacer nosotros”.

Wendi Deng Murdoch

Wendi Deng Murdoch en la Met Gala con un conjunto blanco de inspiración imperial, bordado en dorado, con cuello alto, botones decorativos y tocado metálico.

Lage opinó sobre el look de Wendi Deng Murdoch: “Creo que hay muchas estrellas y diseñadores que han entendido absolutamente el leitmotiv de la gala, y me parece que Wendi es una de ellas. Es impresionante el trabajo que tiene. Tiene realmente lo que pide la asistencia a la gala, que me parece maravilloso, con un trabajo fabuloso de bordados, apliques y una artesanía que realmente es fabulosa. La mezcla de dos colores se va a ver mucho en las pasarelas. También los oros, que siguen ya transformados en un clásico, y un trabajo muy bueno. El lujo absoluto que vuelve y que deja de ser exagerado y rutilante, aunque esto tiene lo suyo, pero el lujo real de esto es la artesanía”.

Dua Lipa y Calum Turner

Dua Lipa dijo presente con un vestido negro de transparencias, falda con flecos y corsé joya, acompañado por una capa larga de gasa. Calum Turner con esmoquin cruzado en negro, camisa blanca y sin corbata.

“No creo que estén muy lejos Dua Lipa y Calum de ser una de las mejores parejas de la noche. Sin duda, tienen el look perfecto. Quizá a ella le falta algún toque de masculinidad, pero la verdad me parece perfecto también, con un trabajo espectacular”, dijo Lage.

“Ella tuvo una falda de plumas que, sin duda, está pegada a mano. Un trabajo en toda la parte de la cintura, el bajo bustier, con cintas indudablemente creadas en la misma tela, con trabajo de bordado sosteniéndolas. Un soutien con una superposición de transparencia. Y él, impecable. La verdad, impecable. No se puede decir más que eso. Está impecable, con una corbata trabajada, bordada. El look de los zapatos es impecable también, acompañando este maravilloso traje, y los zapatos también mostrando artesanía”, opinó.

Madonna

Madonna decidió llevar un esmoquin blanco satinado de corte amplio, camisa de gala con faja y moño, y una flor en la solapa.

Lage consideró que Madonna se lució en esta gala: “Qué increíble esta mujer. Es fantástica y está impecable. Es perfecta, se reinventa sin parar. El detalle de la mano, el raso de la chaqueta... se me hace que debe de ser Dolce & Gabbana. Esto está muy bien hecho. El jazmín en el ojal es mortal. Me encanta. Me parece súper sexy. A nivel look, sin duda es la que entendió todo. Y eso que no es habitualmente de vestirse tan simple, con un traje impecable, súper bien hecho”.

*Noticia en desarrollo