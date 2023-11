Los looks en las urnas: todos los estilos de la última jornada electoral de las Elecciones 2023

La elección de los looks también forma parte de la comunicación de los precandidatos y su análisis quedó bajo la lupa de dos expertos

Los looks utilizados por los políticos se han convertido en un elemento fundamental para transmitir su mensaje y personalidad. Es que no se trata solo de una cuestión de estilo, sino de una forma de comunicación en sí misma. El diseñador César Juricich y la coach de imagen Matilda Blanco fueron los encargados de analizar, en diálogo con Infobae, cada uno de los outfits.

Te puede interesar: Sobriedad y colores clásicos: por qué el look de los candidatos presidenciales no estuvo en el centro de la escena

Desde el uso de la corbata hasta los colores, cada detalle cuenta y envía un mensaje al electorado. Es por eso que las elecciones son momentos cruciales en los que los candidatos cuidan minuciosamente su apariencia. Aquí, nada es aleatorio, sino que responde a consideraciones que van desde la comodidad hasta las supersticiones personales. Es más, cada decisión de indumentaria se convierte en una declaración de intenciones y un intento de conectar con los votantes de manera efectiva.

Después de un año repleto de citas electorales, el país se encuentra en vilo ante el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, que va a determinar quién será el próximo presidente de la Nación.

Te puede interesar: El apoderado de Milei relativizó ante la Justicia la denuncia de fraude aunque pidió que se extremen los recaudos

Mientras que, con la llegada de la noche, los búnkers serán los espacios políticos ideales para que seguidores ansiosos por conocer los resultados del escrutinio adviertan la ropa y los colores elegidos por los candidatos, para crear una amalgama de expresión personal y estrategia comunicativa.

Todos los looks de la votación

Sergio Massa

El candidato a Presidente de Unión por la Patria votó pasado el mediodía en una escuela de Tigre

“Dejó el saco azul y la campera para ponerse una camisa de rayas por fuera de pantalón de jean, suelto no demasiado achupinado. La camisa impecablemente bien planchada y su imagen está como más cerca del pueblo. Pero siempre está con camisas muy bien planchadas”, advirtió Juricich.

Te puede interesar: Patricia Bullrich: “Hay que cuidar el uso de la palabra fraude”

Por su parte, Blanco agregó: “Eligió un jean blue denim, con zapato de cordones y camisa celeste fuera del pantalón. Está con un código informal, pero con las mangas sin remangar y hasta el puños”.

Javier Milei

El candidato a presidente de La Libertad Avanza emitió su voto en la UTN del barrio porteño de Almagro

En cuanto al candidato de LLA, Juricich aseguró: “Eligió el negro, se sacó el buzo azul francia que uso en las votaciones anteriores. Me parece como demasiado invernal la campera de cuero, estaba demasiado abrigado, aunque siempre elige usar camperas. Los pantalones, cuando tienen cierres y bolsillos tipo cargo, me parece que no combinan con campera de cuero, sin con zapatillas. Tal vez con un pantalón de jean, sin tanto detalle hubiera quedado mejor”.

“Comodísimo look de zapatillas, pantalón cargo, una remera polo negra y una chaqueta de cuero, como en las elecciones que parece que fue a modo de cábala. Fue super cómodo, pero fue algo para la suerte, parece”, agregó Blanco

Agustín Rossi

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria votó en la provincia de Rosario Seba Granata

“La camisa rallada, siempre la camisa viste mucho más que una remera. Está correcto. Podría haber sido una camisa un poco más entallada para evitar que se abluse. Es un detalle, pero está correcto”, dijo el diseñador

Victoria Villarruel

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza votó en horas del mediodía en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero

Bajo la lupa de Blanco, la candidata a vicepresidenta junto a Milei optó por “un jean azul, cinturón color suela, una camisa básica pero hecha en broderie, con un jean clásico”.

“Está muy bien, con ese sweter tipo chaqueta de guipur blanco que le queda barbaro, super chancero el jean con el cinturón marrón africano, está super apropiada. Está fantástico el pelo, la elección fue impecable. Una muy buena imagen”, destacó el diseñador.

Alberto Fernández

El Presidente emitió su sufragio en la sede de la UCA en Puerto Madero EFE/ Presidencia De Argentina

“Fernández eligió un black denim y fue bastante abrigado. Tenía un suéter, estimo que abajo una camisa porque se ve como un borde y una chaqueta liviana negra”, analizó Blanco. Mientras que Juricich agregó: “Como presidente podría haber ido un poco mejor vestido, con un saco y una camisa hubiera quedado impecable. Pero demasiado abrigado”.

Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, votó pasadas las 13 horas en la provincia de Santa Cruz

“Optó por la tendencia de los colores estridentes, un saco oversize, grande. Bien, un poco llamativa tal vez, pero muy bien. En general Cristina no comete errores a la hora de vestirse y la nueva tendencia con las hombreras y las mangas más anchas y los sacos más anchos y largos”, resaltó Juricich.

Mauricio Macri

Mauricio Macri votó cerca de las 10 de la mañana en la escuela Lenguas Vivas, en el barrio porteño de Palermo (crédito: Nicolas Stulberg)

“Mauricio Macri con uno de sus clásicos, con la camisa celeste y las mangas remangadas, pantalón of white y cinturón negro. Un suéter atado y a la espalda. Un look muy relajado y descontracturado”, afirmó Blanco.

Fátima Flores

La Fátima Florez, quien es la actual pareja de Javier Milei, votó en la tarde del domingo en una escuela del barrio porteño de Palermo (RS Fotos)

“Fátima eligió un vestido con un look sporty, que daba deportivo, y super ceñido, con tiras a los costados. Como es la personalidad de Fátima. Es un vestido que se puede usar con zapatos o zapatillas”, aseguró Blanco.

NOTICIA EN DESARROLLO