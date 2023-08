Consejos para correr un medio maratón por primera vez

Santiago García da consejos para correr un primer medio maratón

Cuando un corredor decide correr por primera vez una carrera de 21 kilómetros debe tener algunas cosas en consideración. Es muy importante tener al menos un año de experiencia entrenando para saber cómo encarar una carrera de tal magnitud. Si es posible, lo ideal, lo mejor es haber corrido dos o tres carreras de 10 km anteriormente.

No existe un reglamento estricto y cada atleta tiene sus propias condiciones y su camino previo. Aunque no hay obligación alguna, siempre será lo más prudente que nuestro primer medio maratón no sea nuestra primera competencia en general. Si mencionamos el haber participado de carreras de 10 Km o incluso 15 Km antes de los 21 Km es porque correr no es tan sólo el duro trabajo de cubrir la distancia corriendo.

Correr es también enfrentar el desafío mental de la competencia, la ansiedad de los días previos y la logística del día mismo de la competencia. Si ya conocemos toda la mecánica, tendremos también una experiencia que suma y ayuda.

Al correr un medio maratón por primera vez, hay que buscar el equilibrio entre velocidad y resistencia (Nicolás Stulberg)

Los 21K no son sencillos y ya estamos hablando de una distancia que no es para todos. Quien no ha sido capaz de correr completos los 10K, no debería pasar al medio maratón. Pero con la preparación adecuada, se trata de una carrera de resistencia a la que también se le puede imprimir velocidad. No hay muro como en el maratón, por lo cual no pasamos esa barrera de agotamiento físico que significa el llegar al límite de nuestras reservas. Un problema menos, se podría decir. Es una diferencia enorme que debe ser aprovechada.

Para quien corra por primera vez 21 kilómetros es una buena estrategia dividir la carrera en dos partes o en tres partes. Una buena estrategia es la clave del éxito. Empezar a un ritmo más suave de lo que se va a terminar. Por ejemplo, hasta el kilómetro 10 y medio o hasta el kilómetro 11, ir a un ritmo, donde todavía nos queda un resto y después recién, si estamos bien, acelerar.

Ser conservador la primera vez no está tan mal. Hay que conocer el ritmo que cada uno tiene. Si lo dividimos en tres partes es todavía un poco más sencillo. Siete kilómetros a un ritmo con resto, otros siete al ritmo promedio que buscamos y dejar el último tercio de carrera para acelerar. Es bueno para la mente ir más rápido al final, porque además se pasan más corredores, generando una sensación extra de velocidad.

Correr 21K requiere paciencia e inteligencia (Foto: Cuartoscuro.com)

No saltearse ningún puesto de hidratación, aunque sea un trago de agua o bebida isotónica sirve y mucho. Si nos deshidratamos no hay vuelta atrás. Es importante llegar hidratado a la competencia e hidratarse durante todo el recorrido.

El uso de geles o un fruto seco dependerá de los consejos nutricionales que cada corredor haya recibido de un especialista. No hay dos corredores iguales y no hay dos organismos que lo sean.

Disfrutar del recorrido y mantenerse firme, pensando siempre en la línea de llegada. Un primer medio maratón es una experiencia intensa y difícil, por lo que completarla nos da suficientes motivos para sentirnos orgullosos. En la línea de llegada la recompensa es total. El medio maratón es una competencia rápida, no tan rápida como un 10K, no es tan agotadora como un maratón y por lo tanto es una de las carreras favoritas de todos.

Si van a correr un medio maratón por primera vez, busquen ese equilibrio entre velocidad y resistencia, siempre pensando en que cualquiera sea la marca final que hagan, será su mejor marca en la distancia. Para su segundo medio maratón ya tendrán un parámetro para comparar y desafiarse nuevamente.

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

