Los mejor y peor vestidos de los Martín Fierro de la televisión 2023

Martín Fierro 2023 - Mejores y peores

Con el Hotel Hilton de Puerto Madero como pasarela, todas las estrellas de la televisión argentina dijeron presente en los Premios Martín Fierro 2023. Es que este 9 de julio, ninguna figura quiso quedarse afuera en la velada más esperadas por las máximas estrellas del espectáculo argentino. Sin embargo, algunas no optaron por los mejores estilos, según señalaron los diseñadores Maureene Dinar, Benito Fernández, Patricia Doria y Patricia Profumo en diálogo con Infobae.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la noche

Natalia Oreiro

“Está inspirado en las grandes Divas, para la alfombra roja, GOROF presentó un diseño vibrante que refleja la pasión y el romance de figuras legendarias, así como su feminidad y belleza radiante”, dijo a Infobae la reconocida diseñadora María Gorof, directora creativa.

Todos los diseñadores se mostraron a favor del look de la actriz y cantante Natalia Oreiro, quien lució un modelo de María Gorof, que consistió en un imponente vestido Carmine Red, en tul francés con un sutil destello de cristales, destacando una teatral quilla y la espalda al descubierto.

En palabras de Dinar, se trata de “un vestido al cuerpo, que hay que tener realmente un cuerpo para lucir este vestido con cuello alto, mangas largas y totalmente al cuerpo bordado. Le queda muy bien”. Mientras que Fernández agregó: “Un vestido super adherente de brillos, me encanta el color rojo opaco. Me encantan las mangas, aunque esta tapada está super sexy igual. A veces no hace falta mostrar para estar sensual y este es el claro ejemplo. Natalia divina”.

Asimismo, Doria resaltó que “Oreiro es Diosa, el vestido es una segunda piel, solo a ella le puede quedar tan perfecto, aunque me parece muy cerrado y hermético, ella es perfecta”. Y Profumo completó: “Lindisimo color guinda, majestuoso género que acompaña su físico con un acertado Make up y peinado”.

Pamela David

La conductora quedó en el ojo de los expertos por el outfit que eligió para esta entrega de premios

Por otro lado, Pamela David obtuvo el mayor número de “votos negativos”. Según afirmó Dinar, se trató de “un vestido corto acompañado por Botas, con plumas. No me termina de convencer este look”

Al tiempo que Doria se mostró desconcertada: “Pamela con lo bella y perfecta que es: ¿qué se puso? Rarísima su elección. ¿Es un doble vestido? No sé, creo que no fue acertada la elección del look, una pena”.

Belén Ludueña

La conductora Belén Ludueña optó por usar un modelo de dos piezas de Gabriel Lage de la colección 2024, que tuvo un trabajo de seis meses

“Ella está muy bien vestida, con un vestido de Gabriel Lage. Buen corte y el color se lo ve muy sentador sobre su cuerpo. Está elegante y a su vez cómoda”, afirmó Dinar. Y Doria agregó: “Esta perfecta con este vestido integramente bordado, escote profundo y sin mangas. Hace un punto de tensión en la cintura donde converge con mayor fuerza el bordado, el color verde con la mezcla de dorado muy impactante. Súper correcta para el evento”.

Jésica Sirio

La conductora optó por un vestido con transparencias y con un tajo pronunciado

“Ella está con un vestido demasiado cut out, aunque es la tendencia mostrar más piel que vestido, pero todo el vestido es muy raro, por supuesto ella es muy bella y lo puede llevar”, analizó Doria. Mientras que Profumo agregó: “Jésica una vez más en esta gala con un outfit ideal para una boda pero no para esta red carpet. Un peinado alto tipo pony tile sería óptimo para salvar el outfit”.

Wanda Nara y familia Icardi

La conductora optó por un look total black de Gustavo Pucheta que confeccionado en tartán de color negro, satinado y con una falda de 9 metros. Además, usó un corset con un cuello expuesto para realzar su figura

“Wanda está divina, vestido negro que le queda impecable, se la ve radiante con toda su familia que también está impecable pero ella se destaca. El vestido es bien de alfombra roja”, analizó Fernández. Y Dinar completó: “Vestido con pollera amplia doble y bustier con escote gitano, dando efecto vestido. Con mucho volumen y está hecho en satén doble”

Vicky Xipolitakis

Bajo la mirada de Fernández, “el vestido de Verónica del Canal, me encanta. Me parece que es su mejor alfombra roja hasta ahora, le queda muy lindo el vestido, le hace una figura increible”.

