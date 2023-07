Premios Martín Fierro 2023: todos los looks de la alfombra roja más esperada de la televisión argentina

Se comenzó a palpitar la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2023

El Hotel Hilton de Puerto Madero se vistió de gala para recibir a todas las estrellas de la televisión argentina en la entrega de los Premios Martín Fierro 2023, que se dieron cita este 9 de julio. En esta oportunidad, quienes analizaron a Infobae todos los looks de la alfombra roja más esperada de la televisión argentina fueron los diseñadores Maureene Dinar, Benito Fernández, Patricia Doria y Patricia Profumo.

Desde las 19, la transmisión de Telefe se centró en los estilos de las figuras de la televisión argentina de la mano de Iván de Pineda y Sofi Martínez, además Robertito Funes y Agustina Casanova, de quienes dieron los primeros pasos antes de que comenzara la transmisión que oficial de la ceremonia, que estuvo dividida en 36 ternas.

Todos los looks de la alfombra roja

Iván de Pineda y Sofi Martínez

Iván de Pineda y Sofi Martínez fueron los conductores que lideraron la transmisión de la alfombra roja

Según analizó la diseñadora Dinar, “Iván tiene el look de siempre, pero está muy bien para la ocasión su compañera con el vestido verde de mejor confección. Me parece que el cinturón dorado no es el más acertado. Iván tiene un traje saco largo negro muy de vanguardia”

Al tiempo que Fernández agregó: “Me parece que los dos son muy correctos y muy prolijos. Total look clásico y correcto. El verde de ella me parece el color de la temporada e Iván siempre impecable”.

Robertito Funes y Agustina Casanova

Robertito Funes y Agustina Casanova, la segunda dupla en conducir la alfombra roja de los Martín Fierro 2023

Según la visión de Doria, “Roberto Funes parece sumamente divertido y lúdico, como es él tomándose en broma, un poco, tanto protocolo. Pero me parece que era un momento como para lucirse desde otro lugar con una sastrería. Su compañera me da la impresión de que el vestido está descompensado. Lleva muy bien la parte superior, el bordado y el encaje me parece muy bueno, pero el remate del vestido con las plumas queda inconcluso. Tiene todo el lujo y valor de una alfombra roja, pero se siente no terminado”.

Al tiempo que Dinar completó: “El traje de Robertito no es el que más me gusta, pero coincide con el día de fechas patrias y él siempre es un personaje; en realidad es para él. Ella tiene un vestido con un body bordado y una pollera corta y regular, de algún material que parece pluma, pero no lo es. Como tiene unas piernas espectaculares le queda fantástico y para la ocasión le queda muy bien”.

Marcos Ginocchio

Con un outfit realizado por Fabián Zitta, el ex ganador de Gran Hermano dijo presente en su primera entrega de premios Crédito: @marcossupdates

“Está correctamente vestido, adecuado para la ocasión. El pelo es muy largo y se ve la inexperiencia de estar en una alfombra roja ya que se lo ve incómodo con el traje que lleva puesto. No se ve muy elegante porque se lo nota incómodo pero lo asesoraron bien, está correcto”, analizó Doria.

Mientras que Dinar sumó: “Marcos está vestido traje smoking, con camisa blanca y cuello palomita. El saco tiene demasiado vuelo en las caderas”.

Karina Mazzocco

Karina Mazzocco llegó a los Martín Fierro con un vestido hecho a medida por Nuria Bueno

“Este año decidí hacer un vestido que fuese la antítesis del que usé el año pasado. La diseñadora vuelve a ser Nuria Bueno y a diferencia del año pasado, que era un vestido voluminoso, opté por algo al cuerpo, que tenga cierta transparencia”, dijo Karina Mazzoco a Teleshow, con respecto a su look en los Martín Fierro. Se trata de un vestido de SoyOdraz.

El vestido de Mazzoco fue realizado por la diseñadora Nuria Bueno y su equipo, conformado por la estilista Celina González Balcarce, quien para pelo y maquillaje está trabajando junto a Soledad Vergara. Las joyas y el clutch son de Cipriano.

Nuria Bueno le dijo a Teleshow que el vestido fue realizado “a medida sobre su cuerpo bajo la técnica Moulage, combinado con un corte sirena y cauda. Marcando tendencia utilizamos transparencia total y brillos en pedrería en su bordado, respetando una línea orgánica floral con tul de base color off white y plata. El género utilizado de base es tul bordado que fue personalizándose a medida que se modeló el diseño sobre el cuerpo”.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro by María Gorof

La actriz y cantante Natalia Oreiro, con participación especial en la ceremonia, deslumbró con un diseño de la firma GOROF. El modelo confeccionado por la diseñadora María Gorof consistió en un imponente vestido Carmine Red, en tul francés con un sutil destello de cristales, destacando una teatral quilla y la espalda al descubierto. “Inspirado en las grandes Divas, para la alfombra roja, GOROF presentó un diseño vibrante que refleja la pasión y el romance de figuras legendarias, así como su feminidad y belleza radiante”, dijo a Infobae la reconocida diseñadora María Gorof, directora creativa.

Dominique Metzger

Dominique Metzger y su diseño de Camila Romano para los Martín Fierro

El look de Dominique Metzger es obra de Camila Romano, con un vestido de silueta al cuerpo con hombros bajos y escote profundo. El género es una red de algodón bordada con canutillos en color celeste con tajo en el frente y un pequeño drapeado haciendo como una falda portafolio. Además, eligió acompañar su vestido de alta costura de Camila Romano con un collar corbatero largo de brillantes solitarios, aros argollas de oro blanco con brillantes y un anillo sinfín de tres bandas de brillantes.

Georgina Barbarossa

Gerogina Barbarrosa eligió un look total black (Ramiro Souto)

Georgina Barbarossa, vestida por Vanda Varela, optó por un par de aros de oro blanco ovales de brillantes negros y blancos, una gargantilla de oro blanco y brillantes redondos, una pulsera de oro blanco de cuatro bandas de brillantes y dos anillos, uno con forma de oro blanco y brillantes blancos y negros y otro de oro blanco escamado de brillantes en diagonal.

Evelyn Von Brocke

Evelyn Von Brocke al llegar a la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido de escote

Sobre el look de Evelyn Von Brocke, Dinar dijo: “Lindo el vestido, trabajado con transparencia escote volado el volumen sobre la figura dando un poco de volumen sin sacar el ojo del cuerpo al cual se quiere remarcar con las transparencias, pues era de tiro alto y mezcla de diferentes transparencias tules Red y otros”.

A su turno, Doria sumó: “Evelyn tiene un vestido complicado, mucho discurso en las formas, materiales que confunden, red y formas geométricas, una especie de terciopelo en el busto con un escote profundo pero los laterales con otro material para sostener, mucho que decir. Confuso. Ella es divina pero el diseño no acompaña y el cabello muy de día. Raro”.

China Ansa

La periodista China Ansa eligió un modelo de Jorge Rey

Según advirtió Profumo: “Me gustó el color elegido y la línea de vanguardia en la capucha acoplado en el vestido lánguido con muy buen trabajo de drapeado; simple pero personal”.

Mientras que Fernández agregó: “La capucha era algo esperado, es la tendencia que se viene viendo en las alfombra roja de afuera. El color es muy lindo, se la ve muy linda. La pollera con caída es preciosa”.

