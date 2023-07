Georgina Barbarossa mostró el regalo que recibieron los nominados al Martín Fierro

Georgina Barbarossa mostró el regalo que le enviaron a todos los nominados al Martín Fierro

El próximo domingo 9 de julio se realizará la 51° entrega de los premios Martín Fierro correspondientes al ciclo 2022 de la televisión argentina y organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Se podrán ver por la pantalla de Telefe y el salón principal del hotel Hilton de Puerto Madero será el lugar de la ceremonia, en el que las figuras esperarán llevarse una estatuilla. En vísperas del esperado evento, Georgina Barbarossa mostró el especial regalo que recibió por parte de la producción de la celebración por ser una de las nominadas.

Georgina compite en la categoría Labor en conducción femenina por su desempeño en A la Barbarossa (Telefe) y compite con Carolina Pampita Ardohain por El Hotel de los Famosos (El Trece), Mirtha Legrand por La noche de Mirtha (El Trece) y Verónica Lozano por Cortá por Lozano (Telefe). Así las cosas, junto con la invitación a la gala recibió un obsequio distinguido, a tono con la fecha patria en la que se realizará la fiesta.

De una pequeña caja rectangular que lleva los colores dorados y negro junto con la insignia MF, en relación a los premios, la conductora retiró una tarjeta que decía lo siguiente: “El 9 de julio celebramos la fiesta más importante de la televisión. Vivámoslo juntos”. Adosada a la tarjeta, se veía una radiante escarapela de gemas brillantes con los colores celeste, blanco y el amarillo, representando a la bandera argentina. Es un detalle que le calza justo al hecho de que la premiación se realice el 9 de julio, dado que en Argentina se conmemora el Día de la Independencia.

La escarapela que la producción de los premios Martín Fierro le regaló a los nominados

El conductor de los Martín Fierro será Santiago del Moro y se especula con participaciones especiales de distintas figuras de Telefe, como Susana Giménez y Wanda Nara. “Estoy feliz con lo del Martín fierro, ya se confirmó. Así que estoy contento”, dijo el conductor de la última emisión de Gran Hermano (Telefe) ante la consulta de un cronista de Intrusos (América). “Cuando ustedes lo dieron por cierto, hasta ahí yo no lo tenía confirmado, no lo había hablado con nadie. Muchos colegas y compañeros me llamaban y me decían: ‘Vas a hacer los Martin Fierro...’ y yo no tenía nada confirmado, eran todas versiones”, explicó.

“Es una fiesta que amo y en su momento estuve por hacerla, hace unos años atrás. Y al final no se dio. Pero ahora están dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano, me parece que está bueno hacerla. Es divertido, me gusta”, agregó Santiago entusiasmado con el desafío de conducir los grandes premios de la televisión argentina.

Santiago del Moro confirmo que conducira la gala de los premios Martin Fierro

“Yo quiero ganar algo, es muy lindo subir ahí y levantar ese premio. Te sentís el rey del mundo. Y este año se está armando un premio gigante, espectacular. Me contaron ayer que estuvieron probando el menú y me dijeron que es el más rico que han probado en muchos años. Van a haber muchos invitados”, dijo del Moro, que está nominado por su labor al frente del reality show.

En esa misma nota, el conductor adelantó una perlita que podrán disfrutar quienes estén invitados a la celebración. “El postre va a ser en lata. Lo van a presentar en una lata y viene con un martillo. Vos martillás la lata y descubrís tu postre. ¡El postre en lata va a ser el hit del Martín Fierro! Espero que sea rico”, cerró Santiago.

Seguir leyendo: