Premios Gardel 2023: los mejor y peor vestidos de la alfombra que celebra a la música nacional

Mientras La Joaqui se posicionó como la mejor vestida de la noche, Flor Vigna obtuvo el mayor número de "no" de los expertos

El Movistar Arena de Buenos Aires se vistió de gala para recibir a todos los referentes de la música argentina de la mano de los Premios Carlos Gardel 2023. El evento, que es organizado anualmente por CAPIF no solo dejó en evidencia la idiosincrasia nacional en cada tonada, sino que además posicionó a las estrellas nacionales como personajes centrales de la moda al desfilar por la alfombra roja.

Te puede interesar: Premios Gardel 2023: todos los looks de la alfombra roja que destaca a lo mejor de la música argentina

Desde las 20, los artistas mostraron sus outfits que no solo representan sus estilos musicales, sino que ya marcan tendencia en el universo fashionista. Quiénes fueron los mejor y peor vestidos, según el análisis de los diseñadores Benito Fernández, Jorge Rey y Pía Carregal.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los Premios Carlos Gardel 2023

La Joaqui

Sobre el escenario, La Joaqui cantó sus hits Butakera y Dos besitos / (RS Fotos)

Para los diseñadores, la mejor vestida de la noche, sin lugar a dudas, fue La Joaqui. En palabras de Benito Fernández, “me encanta. Es súper interesante todo: como está manejado el corte del top y la capucha que hace cuello. Está mezclado lo street con la gala y le queda brutal con sus tatuajes. Para mí, el mejor look”. En ese tono, Jorge Rey señaló: “Amé su look, súper vanguardista. El look del agujero en la capucha para el pelo es muy pensado”. Por último, Pía Carregal indicó: “Me gusta, el estilo cut out y color negro es tendencia en esta alfombra”.

Te puede interesar: Premios Gardel 2023: el look de los famosos en la alfombra roja

Flor Vigna

Flor Vigna optó por los tonos flúo y brillantes, y este outfit quedó entre los más desaprobados de los diseñadores / (RS Fotos)

En tanto, quien se quedó con un “no” por parte de los expertos fue Flor Vigna. Según explicó Rey, “me gustó la cartera, pero le hubiese puesto una botas verdes para tener el mismo color que la cartera”. Por su parte, Carregal evaluó: “Mix de colores y texturas, mini de charol con tiras y top de charol negro, con bucaneras amarillas y cartera metalizada verde. Quizás demasiada mezcla pero todo vale hoy”. Por último, Fernández aseveró: “No es de los looks que más me gustaron. Está correcto, pero no suma. No me parece que esté bien pensado el vestido con las botas, los anteojos. Ella se ve linda”.

Te puede interesar: Premios Gardel 2023: la lista completa de los ganadores de la noche

María Becerra

Durante el evento, Becerra cantó Desafiando el destino, junto a un coro, un piano y un grupo de cuerdas / (Luciano Gonzalez)

Rey dijo sobre Becerra: “Adoro el color verde agua, es un color soñado y a ella le queda muy bien”. Mientras que Carregal añadió: “Me gusta el color que eligió para su tono de piel. El pantalón con cortes es tendencia y tiene bordado en la parte de abajo. El corset también es tendencia. Me gusta que haya elegido un mono color porque le alarga la figura”.

Ulises Bueno

Ulises Bueno, fiel a su estilo, llamó la atención de todos los presentes con un look único / (Luciano Gonzalez)

Fernández analizó el estilo del cuartetero cordobés Ulises Bueno y aseveró: “Sin dudas uno de los que llamó la atención de la noche con su look fue Ulises Bueno. “Me encanta, genial Ulises. Es uno de los mejores looks de la noche. Yo creo que él lo sabe. Me encanta todo. El blanco es el color de las alfombras rojas. Divino”.

Nathy Peluso

“Me gusta el color y el diseño del vestido con drapeados”, dijo Carregal sobre Nathy Peluso / (RS Fotos)

“Nathy Peluso tiene un look que es increíble para acentuar la figura. Además se nota que es un satén de seda natural. También me gustó mucho el saco oversize que se puso luego para subir arriba del escenario, con todas ataduras de cuero”, indicó Rey.

Luva

"Cortó el color con el top en verde y negro tipo cut out”, dijo Carregal / (RS Fotos)

Según la lupa de Fernández, al outfit Luva le “parece interesante, pero no me gusta tanto el total look con los anteojos y los zapatos. No eran para ese look”.

Raúl Lavie y pareja

Sobre el escenario del Movistar Arena, Raúl Lavié cantó junto a Amelita Baltar en homenaje a Carlos Gardel / (RS Fotos)

El estilo que eligió Raúl Lavié y su pareja fue descrito y enaltecido tanto por Carregal como por Fernández. “Me gusta que Raúl se anime al animal print. Es un hombre súper elegante y está muy bien ensamblada la pareja”, señaló el experto y la diseñadora completó: “Ella tiene un body con transparencias de encaje y una falda de cuero. Un look clásico que siempre es correcto”

Taichu

Tais López Miranda, conocida artísticamente como “Taichu”, es una cantante de trap argentina que logró cautivar a los presentes / (Luciano Gonzalez)

Sobre la cantante Taichu, Rey aseguró: “Tiene un look muy pop, amo el toque de los zapatos. Me encanta la idea de los anteojos y las argollas. El color rosa queda como muy glam. Es un look muy acertado”.

L-Gante

Con un collar realizado en balas y acompañado de Wanda Nara, L-Gante disfrutó de su paso por la alfombra roja / (RS Fotos)

El estilo de L-Gante, esta vez un poco más conservador, quedó bajo la atenta mirada de Fernández, quien aseguró: “Creí que se iba a poner algo más extravagante y era la oportunidad. Esta un poco clásico con el saco de lentejuelas tipo smoking, pero se lo ve prolijo”.

Lourdes, ex Bandana

"Me gusta mucho que sean en dos partes: el top y la pollera separadas", afirmó Fernández / (RS Fotos)

“Los guantes de dedos cortados son tendencia y acompañan perfecto el look”, indicó Carregal sobre Lourdes, ex Bandana, y añadió: “Me encanta el look que eligió, el top de encaje con la falda de volumen, lo acompañó con botas con cadenas y un blazer oversize”.

YSY A

YSY A es productor, freestyler, proser, cantautor acústico y diseñador argentino y mostró cómo el urbanismo puede hacer gala en la alfombra roja / (RS Fotos)

Sobre Alejo Nahuel Acosta, conocido artísticamente como YSY A, Fernández aseguró: “Me gusta la cosa urbana que está imponiendo la música en la ropa. Me gusta la combinación de colores y el total look”.

Dante Spinetta

Dante Spinetta obtuvo la estatuilla como mejor productor del año / (RS Fotos)

“Me encanta la blusa de satén con lazos y el pantalón tiene una textura interesante. Está muy bien combinado”, afirmó Rey al evaluar el look del Dante Spinetta.

Julieta Poggio

Julieta Poggio, quien fue parte del último videoclip de Flor Vigna, logró cautivar las miradas con su estilo / (RS Fotos)

El estilo de Julieta Poggio fue analizado por la diseñadora Pía Carregal, quien señaló: “Me gusta esta combinación romántica y rockera al mismo tiempo. Un vestido de tul color gris plomo corto, con volumen, con campera de cuero y botas”.

Magui Olave

El estilo de Olave se quedó a mitad de camino, según los expertos / (RS Fotos)

Para Fernández, el estilo de Magui Olave “está correcto”, pero “son recursos que ya los venimos viendo hace rato. Me hubiese gustado que se jugara un poco más. Está linda y bien maquillada, pero me imaginaba algo más jugado”.

Vesta Lugg

Vesta Lugg, la influencer y pareja del seleccionado chileno Pablo Galdames, deslumbró con su outfit / (RS Fotos)

El outfit de Vesta Lugg, cantante y actriz chilena-canadiense, fue otro de los más ponderados por los expertos. En ese sentido, Carregal afirmó: “Me gusta este vestido de gasa transparente en rojo, me gusta el detalle de las sandalias me parece divertido”; al tiempo que Fernández agregó: “Me gusta mucho el escote, la transparencia también; queda como suave. El pelo me encanta. Está muy bien maquillada y el estilismo me está muy bien”.

Trueno

Trueno fue galardonado con el Gardel de Oro, pero también obtuvo un gran número de premios en diversas categorías / (RS Fotos)

El gran ganador de la noche, Trueno, no obtuvo el mismo espacio entre los expertos de la moda. Es por eso que Fernández indicó: “Me gusta mucho el pantalón. La musculosa no es lo que más me gusta y no me convenció”.

Seguir leyendo: