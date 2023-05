Premios Gardel 2023: todos los looks de la alfombra roja que destaca a lo mejor de la música argentina

La música tiene un premio que define la idiosincrasia argentina en un nombre: Carlos Gardel. En la noche de hoy se entregaron los Premios Carlos Gardel 2023. Trueno es el artista que cuenta con más nominaciones: tiene 9 y compite en siete categorías. Le siguen Dante Spinetta, con siete; y Babasónicos, con seis.

Desde las 20, los artistas comenzaron a pasar por la alfombra roja, en una verdadera pasarela de estilos que marcan tendencia. Los diseñadores Benito Fernández y Pia Carregal analizaron los looks de cada uno de los protagonistas en una noche única.

Aquí, el análisis de todos los outfit.

Lourdes

La ex Bandana fue una de las primeras en llegar (RS Fotos)

Pía Carregal sostuvo sobre Lourdes, la ex Bandana: “Me encanta el look que eligió, el top de encaje con la falda de volumen, lo acompañó con botas con cadenas y un blazer oversize”.

Y sumó: “Los guantes de dedos cortados son tendencia y acompañan perfecto el look”.

Benito Fernandez agregó sobre la cantante: “Me encanta cómo le queda el negro. Me gusta mucho que sean en dos partes: el top y la pollera separadas. El total look me gusta mucho. El peinado y las botas muy lindas. Se la ve muy bonita”.

María Becerra

Según Benito Fernández Becerra eligió bien un mono acompañando un make up y todo con un color diferente. "Aportó algo distinto", dijo. (Luciano Gonzalez)

En cuanto al look de María Becerra, Benito sostuvo que le encanta la morfología y los recortes que tiene. “Es como un mono; me gusta mucho y le queda muy bien. Me gusta el make up y el color es diferente; aportó algo distinto que siempre suma”, dijo.

A Carregal también le gustó el color que eligió la cantante para su tono de piel. El pantalón con cortes es tendencia, este tiene bordado en la parte de abajo. El corset también es tendencia. Me gusta que haya elegido un mono color porque le alarga la figura”.

Luva

Luva aposta el verde y al negro (RS Fotos)

“Me gusta el conjunto en negro de campera y falda que eligió Luva”, dijo Carregal. “Ella cortó el color con el top en verde y negro tipo cut out”, sostuvo.

Benito añadió: “Me gusta el traje, me parece interesante pero no me gusta tanto el total look con los anteojos y los zapatos. No eran para ese look, pero se la ve linda, igual”.

Ulises Bueno

(Luciano Gonzalez)

Sin dudas uno de los que llamó la atención de la noche con su look fue Ulises Bueno. “Me encanta, genial Ulises. Es uno de los mejores looks de la noche. Yo creo que él lo sabe. Me encanta todo. El blanco es el color de las alfombras rojas. Divino”, dijo Benito.

Taichu

Tais López Miranda, conocida artísticamente como “Taichu”, cantante de trap argentina se robó más de una mirada.

Taichu eligió un vestido "Barbie" rosado (Luciano Gonzalez)

“Me gusta cómo le queda el color y los zapatos son geniales. Tal vez me hubiese jugado con algo más nuevo, pero está correcta”, dijo Benito Fernández sobre la trapera.

“Me encanta taichu con un look barbie. El vestido rosa bien tubo al cuerpo es súper tendencia y sexy. También me gusta la textura del vestido estilo latex. Me gustan las plataformas que eligió con contraste de color con el vestido”, sumó Carregal.

Raúl Lavié

Raúl Lavié sorprendió con un saco animal print (Luciano Gonzalez)

A la hora de las sorpresas, el popular cantante Raúl Lavié, asombró con un saco animal print. “Me gusta que Raúl se anime al animal print. Es un hombre súper elegante y está muy bien ensamblada la pareja”, dijo Benito.

Los Ráfaga otros de los presente (RS Fotos)

Los Ráfaga no fueron tan acertados con su look según Benito Fernández: “Me parece que le falta un poco más de rock. Están demasiado clásicos para este evento. No es de lo que más me gusta”.

