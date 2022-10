Cómo medir y promover el bienestar laboral desde una perspectiva personal y organizacional

Los especialistas abordaron los desafíos de cultivar el bienestar en la vida cotidiana desde el punto de vista de la salud mental en el trabajo

El 3º Simposio Virtual Internacional sobre Neurociencias y Bienestar de la Fundación INECO se llevó a cabo esta tarde con la intervención de reconocidos especialistas nacionales y del exterior bajo el tema común “Cultivando el bienestar y la salud mental desde el trabajo y la vida cotidiana”.

Los profesionales de la salud mental afirman que la situación crítica que atravesó el mundo en los últimos años por efecto de la pandemia hizo evidente la importancia que el bienestar tiene para enfrentar los desafíos. Las generaciones más jóvenes parecen estar viendo esta perspectiva con mayor claridad, ya que los expertos han notado que están priorizando cada vez más su salud mental y buscan trabajar en empresas con culturas que la fomentan.

Es así que, para los especialistas, quienes pongan el foco en potenciar su bienestar cuidando su cuerpo, su tiempo de descanso y su salud emocional, estarán más preparadas para enfrentar un futuro cada vez más cambiante e incierto. “Muchos de nosotros pasamos un tercio de nuestro tiempo en el trabajo. Si pensamos que otro tercio deberíamos estar descansando, prontamente comprenderemos lo importante que es cultivar el bienestar en la vida cotidiana, particularmente en el ámbito laboral”, aseveró para dar comienzo del simposio del que participó Infobae la doctora María Roca, psicóloga especializada en la evaluación de las funciones cognitivas, directora de INECO Organizaciones, subdirectora del Departamento de Neuropsicología de INECO y coordinadora científica de la Fundación INECO.

Creada en 2008, la Fundación INECO apoya programas de investigación orientados a la comprensión de las bases neurobiológicas de los procesos cerebrales más complejos y promueve proyectos académicos dirigidos a mejorar la prevención, detección y tratamiento de los trastornos neurológicos y psiquiátricos (Getty Images)

Es que para competir por el talento, las empresas y las personas tendrán que hacer cambios incorporando la salud mental en sus políticas, prácticas, medidas y beneficios. Este cambio incluye los esfuerzos de todos los actores institucionales deben también apropiarse del tema para servir como aliados fomentando un entorno de transparencia y apertura y una cultura que favorezca el bienestar.

Pero, ¿a qué se considera bienestar? La ciencia lo define como una habilidad que se cultiva y se construye pero, como la mayoría de las habilidades humanas, su construcción requiere de la inversión de tiempo y esfuerzo. La construcción y el cuidado del bienestar debe convertirse en un hábito que se cultive no de manera artificial, sino inmerso en nuestra realidad cotidiana.

“¿Por qué salimos de la cama cada mañana para ir a la oficia en lugar de pasar una vida inmersos en la naturaleza o haciendo esas cosas que nos gustan hacer? La respuesta obvia es que tenemos que ganarnos la vida pero existe una lista de razones no monetarias larga y convincente que también responde a esta pregunta”, aseveró Barry Schwartz, profesor emérito de psicología en el Swarthmore College y profesor visitante en la Haas School of Business de Berkeley.

Importantes expertos reconocidos a nivel mundial discutieron temas claves para fomentar el bienestar desde nuestro trabajo cotidiano y desde las organizaciones

Para el especialista, “los trabajadores satisfechos se sienten bien haciendo su trabajo y lo hacen porque sienten que están al mando. Su jornada laboral les ofrece una autonomía que utilizan para alcanzar un nivel de dominio y experiencia. Están orgullosos de lo que hacen, trabajan con personas y hacen su trabajo porque creen que es una oportunidad para un compromiso social. Por último, lo hacen porque consideran que lo que hacen es significativo y tiene sentido. Creen que su trabajo mejora la calidad de vida de otras personas. Por su puesto, hay pocas profesiones que tienen estas características y ninguna que las tenga todo el tiempo”.

“Por supuesto que las personas no trabajarían si no fuera por un sueldo. Pero, ¿por qué para la inmensa mayoría el trabajo tiene poco o ninguno de estos atributos? ¿Cómo fue que se creó un modelo de trabajo en el que se reducen o eliminan las satisfacciones no materiales que inspiran a un trabajo mejor? Los trabajadores que realizan estos trabajos mecánicos y rutinarios solo por un sueldo, por mucho que intenten encontrar un sentido a su situación laboral, terminan por agotarse. Para la gran mayoría de la población el trabajo deja mucho que desear. La pregunta es por qué”, remarcó.

Según Schwartz, “cuando un trabajo se da en condiciones óptimas las personas se desempeñan mejor y por ende las empresas generan más ingresos. Cuando recurrimos al sistema de recompensa o premios por trabajo agarramos un problema y lo empeoramos aún más. Organizando el trabajo de esta manera las empresas se guían por el dinero y fracasan. Si invertimos ocho horas al día cinco días a la semana haciendo mecánicamente lo mismo perdemos el hábito de pensar y nos convertimos en seres ignorantes”.

El agotamiento laboral es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo, un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad personal (Getty Images)

En el marco de la exposición, la doctora Marisa Salanova, doctora en Psicología, catedrática de Psicología Organizacional Positiva y directora del equipo WANT (Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables) en la Universitat Jaume I (UJI), disertó sobre los nuevos desafíos de la salud mental en el trabajo.

“La salud mental no es la mera ausencia de enfermedad sino la presencia de bienestar físico y emocional. Los estilos de liderazgo positivos, la autonomía y la variedad de tareas no solo hacen que el trabajador se encuentre con mayor engagement sino que se reduzca el burnout laboral. Las personas que tienen mayor bienestar psicológico tienen más éxito en el trabajo”, indicó.

El burnout o agotamiento es un síndrome resultado del estrés crónico que se refiere específicamente a fenómenos en el contexto ocupacional. Se caracteriza por tres dimensiones: sentimientos de agotamiento o falta de energía, sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo y, por último, eficacia profesional reducida. En 2019 fue reconocido como un trastorno mental en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Salanova se preguntó por cuáles son los retos para la ciencia. “Se debe considerar a la salud mental en toda su extensión y no solo como la ausencia de enfermedades mentales. Se debe invertir en medidas basadas en investigaciones sólidas. Se deben desarrollar protocolos de intervenciones psicológicas positivas. Debemos velar por generar organizaciones más saludables y positivas. La salud mental no es solo una responsabilidad de RRHH, se debe concebir como un valor en sí mismo y no como un medio para alcanzar un fin”, indicó.

La pandemia de COVID-19 ha tenido grandes efectos en el estrés laboral, ya sea al trabajar desde los hogares o al asistir al trabajo (Getty Images)

De acuerdo con un reciente estudio realizado por el portal de empleos, Bumeran, la ocurrencia del síndrome de burnout en Argentina es del 80,2%, al igual que en Chile. En Perú es del 72,9% y en Panamá el 53,6%. A nivel regional, los usuarios han experimentado en su mayoría estrés, falta de motivación y un agotamiento fuera de lo normal a causa de la carga excesiva de trabajo.

Es importante resaltar que no sólo la carga de trabajo provoca estrés, sino también cuando hay asignación de pocas actividades laborales o las tareas que se realizan son muy sencillas, también puede tener efectos adversos, y en cualquiera de los dos casos se busca otorgar el tratamiento médico y de rehabilitación necesarios, así como recomendaciones a las empresas de prevención y promoción de la salud en el entorno laboral.

Creada en 2008, la Fundación INECO apoya programas de investigación orientados a la comprensión de las bases neurobiológicas de los procesos cerebrales más complejos y promueve proyectos académicos dirigidos a mejorar la prevención, detección y tratamiento de los trastornos neurológicos y psiquiátricos. Sus pilares fundamentales son el trabajo interdisciplinario; la relevancia de los proyectos de investigación para la sociedad; el impacto internacional de sus investigaciones; y la generación de conciencia sobre temas de neurociencia en la comunidad. Entre otros reconocimientos, la Fundación INECO obtuvo el Premio Konex 2018 como una de las 5 entidades de salud más destacadas de la década en Argentina (2008-2017).

SEGUIR LEYENDO: