Tratamientos estéticos: qué tener en cuenta para la primera consulta con el médico

La belleza es un concepto intangible, que se vincula con el imaginario y el contexto histórico de cada persona. Afortunadamente, los expertos en estética sostienen que ya no existe un único canon de belleza, y apostar por la naturalidad y lograr la mejor versión de uno mismo es la tendencia . Pero para lograrlo, hay que saber a quién consultar, explicar lo que queremos y escuchar la devolución médica para elegir el tratamiento adecuado, más allá de las modas.

Los avances científicos y tecnológicos permitieron el crecimiento exponencial de los tratamientos estéticos no invasivos. Asimismo, a medida que más personas solicitan estos procedimientos de belleza especializados, es clave buscar especialistas certificados.

“Es esencial que el paciente cuente sus necesidades, cómo se siente, qué le molesta y confíe en el especialista y espere su devolución. No deben llegar pidiendo un tratamiento que le funcionó a alguien más o con la foto de alguien a quien quieren asemejarse . Hoy la naturalidad es tendencia y para lograrla es clave recurrir a especialistas”, explicó a Infobae Raúl Banegas, cirujano plástico especialista en estética y miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER).

“Hoy no sólo se busca verse bien sino sentirse bien por dentro y por fuera. Todos buscamos un plus de bienestar. El concepto de estética se ha modificado. Los tratamientos no invasivos se suman a un nuevo concepto saludable que incluye adoptar hábitos de alimentación, ingerir abundante líquido y hacer ejercicio, son los ejes principales”, subrayó a Infobae la doctora Griselda Seleme, cirujana plástica, especialista en estética y miembro de SACPER.

Personalizar el tratamiento

Las generaciones jóvenes tienen mas conciencia de la importancia de cuidarse, prevenir, tener rutinas saludables y, por eso, suelen ser más constantes.

La confianza es el punto clave para iniciar un procedimiento estético, el paciente debe saber que está en manos en un profesional capacitado y matriculado. “Conocer al paciente, crear empatía es el nudo de la consulta. Muchas veces llegan con una idea y piden algo puntual, pero en verdad lo que necesitaban era otra cosa . Nosotros debemos mostrar el camino. Es esencial entender que no somos expendedores de producto sino especialistas en estética” , precisó Banegas.

El cirujano plástico señaló que la formación profesional implica tanto la capacitación en una técnica estética como la experencia médica que se ejerce cada día: “Uno se toma dos meses para aprender una técnica, dos años para perfeccionarla y 20 años para aprender a decir que no”.

Asimismo, los nuevos compuestos inteligentes deben ser aplicados en manos de profesionales de la salud. Por ejemplo, el ácido hialurónico ultrapuro es considerado “un cuidado inyectable” que se ha convertido rápidamente en uno de los tratamientos más elegidos. “Se trata de un nuevo concepto en el tratamiento de la calidad de piel para tensarla, hidratarla y nutrirla en profundidad”, explicó la doctora Seleme.

Es clave consultar a un profesional que pueda asesorar sobre la armonía facial, que es distinta en cada persona (Getty)

En muchas ocasiones, las personas se acercan al consultorio buscando algo que se hizo una amiga, con la foto de una celebridad, o con una idea preconcebida del tratamiento que creen necesitar. Sin embargo, “es clave entender que en estética la evaluación y diagnóstico es esencial . No hay recetas universales, ni tratamientos mágicos. Ponernos en manos de un especialista y escuchar la devolución que nos da. Llegar a plantear aquello que nos molesta o no nos gusta y buscar la armonía en el rostro de la mano de un profesional”, subrayó Banegas, especialista en rellenos (fillers) e inyectables.

Las ojeras que resaltan el cansancio en el rostro o suman más años, son fuente de consulta frecuente. “Muchas veces no es solo las ojeres, muchas veces esto se produce porque en verdad lo que hay que tratar es el pómulo medial, por eso es clave la consulta, para evaluar y entender qué necesita cada persona para verse más joven, más fresca y menos cansada. En definitiva, la clave será manifestar que nos molesta, o por qué acudimos y escuchar la devolución del especialista”, dijo Banegas.

A la hora de buscar un especialista se debe evaluar el perfil del médico. Existen muchos médicos especializados en estética, por eso, entre la inmensa cantidad de profesionales, es clave buscar el especialista que se adapte al tratamiento deseado, ya sea que se especialice en labios, rostro, párpados o en rellenos específicos como ácido hialurónico u otros.

Es clave entender que en estética la evaluación y diagnóstico es esencial. No hay recetas universales, ni tratamientos mágicos. Getty

El especialista ve a diario casos similares en el consultorio, como una paciente que llegó con el labio revertido hacia afuera y la boca entreabierta, y lo que solicitó es un tratamiento de labios, porque los percibía “raros”. Sin embargo, “lo que necesitaba era definir el mentón para poder lograr esa armonía. A veces es difícil que el paciente entienda lo que realmente necesita . Por eso, necesitamos interpretar al paciente para darle una devolución desde la científica de la experiencia”, contó el cirujano plástico.

Banegas destacó que, en los últimos años, creció mucho la consulta de personas jóvenes y lo primero que buscan además de mejorar la calidad de piel es prevenir y, sin dudas, “lucir sus labios”. Los más jóvenes tienen menos prejuicios, saben lo que quieren y van por ello. Por otro lado, “los hombres también hoy se animan más que antes, buscan verse mejor, y no tienen tabúes. Ellos escuchan y arman su plan de tratamiento”, indicó el cirujano plástico.

“Los labios son un clásico en los tratamientos faciales”, destacó Seleme y explicó que “se trata de un tratamiento que se realiza en solo una sesión y sus resultados se ven inmediatamente”, al tiempo que sostuvo que “además de transmitir emociones y brindar belleza y sensualidad al rostro, los labios reflejan la edad y los hábitos de cuidado de las personas. Como el resto de la cara los labios también envejecen y esta parte tan pequeña y especial de la cara tiene características anatómicas específicas”. Por eso, es clave consultar a un profesional que pueda asesorar sobre la armonía facial, que es distinta en cada persona.

A partir de los 40 años: es clave una buena evaluación para ver un plan de tratamientos y tratar la armonía facial (Getty)

“En la primera consulta trabajamos con herramientas como las imágenes 3D que muestran la cara en forma 360° y desde ahí, junto con el paciente -al igual que en la medicina clínica - se hace el diagnóstico y se arma un plan de tratamiento escalonado ”, remarcó Banegas.

Una edad para cada consulta

El cirujano plástico detalló qué se busca resaltar o atenuar, según los años y las diferencias entre hombres y mujeres:

- De 20 a 30 años : las generaciones jóvenes tienen mas conciencia de la importancia de cuidarse, prevenir, tener rutinas saludables y, por eso, suelen ser más constantes. Esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. Ellos también piden, escuchan, y cada vez se animan más al consultorio.

“En esta etapa las mujeres comienzan a prevenir con toxina botulínica, en dosis reducidas y a veces más espaciadas. Eligen tratamientos de calidad de piel, y muchas buscan realzar sus labios”, contó Benegas y recomendó que es clave estar atento a las proporciones, si están pensando en hacerse labios, que es una de las consultas más frecuentes, debe haber una relación de proporciones . Frente a las modas, el consejo del especialista es ir de menos a más para mayor seguridad y comodidad.

Los nuevos compuestos inteligentes, como el ácido hialurónico ultrapuro, deben ser aplicados en manos de profesionales certificados (Getty)

En cambio, los hombres jóvenes buscan armonía en el rostro, en el que una buena mandíbula o un buen mentón marcan la diferencia . Y para esto los fillers de ácido hialurónico son uno de los tratamientos más elegidos.

- De 30 a 40 años: en esta franja las mujeres empiezan a utilizar la toxina botulínica porque es el momento en el que la piel empieza a marcarse, y aparecen las arrugas, por eso buscan tratarlas. Ellas también eligen labios.

- A partir de los 40 años: es clave una buena evaluación para ver un plan de tratamientos y tratar la armonía facial. Por ejemplo, la mirada, muchas veces va perdiendo el contorno. También se trata el tercio inferior facial para enmarcar el rostro.

pero de nuevo siempre la clave será consultar, tener un diagnostico e ir de menos a más-

“En la actualidad ya no hay un único canon de belleza, cada persona es única y eso es lo que se trata de destacar a través de los tratamientos estéticos, siempre buscando la naturalidad y defendiendo la diversidad . No se quiere hacernos a todos iguales, sino destacar nuestras diferencias y aquellos rasgos que nos hacen únicos”, concluyó Banegas.

