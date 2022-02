Cejas tupidas y salvajes, cómo es el nuevo diseño de las celebridades que se impone en 2022

Las nuevas tendencias impusieron que las cejas se deben llevar al natural y que se vean muy tupidas

El área de los ojos, y en especial las cejas, es una zona que cobró protagonismo en los últimos años. Ya no simplemente los maquillajes juegan un papel preponderante sino que también la rutina diaria de belleza logró imponerse.

El inicio de la pandemia hizo que tanto las cejas como las pestañas se convirtieran en las estrellas absolutas, ya que la zona de los ojos se volvió más visible luego de la incorporación de los tapabocas, Si bien las nuevas tendencias impusieron que las cejas se deben llevar al natural, para acentuar la mirada, es importante mantener el arco definido y que las cejas se vean densas.

Ahora, lograr todo esto no resulta una tarea sencilla. Esto tiene que ver, en parte, con que las cejas no suelen ser perfectas si no se las cuida. En muchos casos crecen desordenadamente y en una dirección diferente a la que se desea. A esto se le suma que existen remolinos en la zona que provocan que se vean desprolijas.

Por esta razón, constantemente surgen nuevas técnicas para lograr el efecto de cejas pobladas y naturales sin tener que utilizar pinzas o demás técnicas de depilación. En muchos centros se implementó el llamado planchado o laminado de cejas, que se trata de una técnica de diseño de cejas basada en el lifting de pestañas, que aporta mayor sensación de volumen y las fija con la forma deseada durante semanas, disciplinándolas mediante el alisado. Este método es la solución para aquellas personas que cuentan con cejas rebeldes y con remolinos pero además es un complemento para quienes no tienen el área tupida y los vellos no alcanzan para cubrir prolijamente la zona.

Jugar con las diferentes alineaciones de cada tipo de cejas hace que sean estilos personalizados y únicos

“ La ceja perfecta es la que aporta armonía y equilibrio al rostro, respetando su grosor natural , que sean lo más tupidas, grandes y vistosas dentro de sus condiciones naturales, con una forma natural, como si no se hubiesen depilado, pero limpias y siguiendo el trazo natural. También se llevan las cejas con un efecto salvaje y rebelde, peinadas hacia arriba para dar ese efecto desenfadado”, explicó Sheyla Malo, experta nacional en cejas de Benefit de España. El laminado de cejas se impone como una de las tendencias que prometen ser furor en 2022.

El boom por el diseño de cejas y el perfilado para mantenerlas prolijas, tupidas y con la forma adecuada llegó para quedarse. Tanto mujeres como hombres concurren a los centros de belleza y salones especializados para que los expertos hagan de sus cejas el complemento ideal de una mirada cautivante y seductora.

Es un tratamiento que se realiza con productos especiales para cejas. El proceso tarda entre una hora y 75 minutos, dependiendo de la calidad del pelo. Comienza con una limpieza de cejas para evitar la grasitud y cualquier tipo de resto de maquillaje. Luego se utilizan dos productos: el primero es la permanente, que hace que el pelo sea más maleable, mientras que el segundo es el neutralizador para fijar el pelo en la posición deseada. Una vez neutralizado, se deja la ceja libre de producto y se realiza un diseño acorde al estilo del laminado. Por último se suele utilizar un producto nutritivo y restaurador del vello para revitalizar.

“El laminado es hoy el último grito en el mundo de las cejas. Recibimos al mes a más de 2.000 personas aproximadamente de las cuales entre 400 y 500 reservas son para el laminado de cejas”, dijo a Infobae Liz Sánchez, especialista en diseño de cejas de Bar de Cejas. La experta explicó que es un tratamiento en tendencia originado en Rusia, y que en la actualidad lo puede utilizar cualquier persona sin límites de edad ni género que se anime a llevar unas cejas extrovertidas, salvajes y con mucha personalidad.

Constantemente surgen nuevas técnicas para lograr el efecto de cejas pobladas y naturales

“Si bien el laminado tiene un estilo original ascendente, jugar con las diferentes alineaciones de cada tipo de cejas hace que sean estilos personalizados y únicos . Van desde líneas más sutiles a totalmente salvajes; eso lo hace interesante, ya que el largo del vello determina el grosor aproximado que vamos a conseguir siempre y cuando no sea exagerado ”, afirmó Sánchez.

Con respecto a esta nueva preferencia aclaró que el estilo del laminado es un efecto de alto impacto. “Hay que animarse a llevarlo, pero cada vez hay más personas que se animan al cambio. Además, es ideal para controlar cejas rebeldes como también para las más ansiosas en recuperar sus cejas ya que logramos un efecto óptico inmediato de cejas gruesas y ascendentes ”, destacó.

Si bien son muchos los que siguen esta nueva moda es importante una evaluación previa de la calidad de las cejas y del tipo de piel a tratar así como la nutrición y cuidados post tratamiento, ya que “un mal diagnóstico y no cumplir con los cuidados puede restarle calidad al vello de las cejas. Por eso, nosotros tenemos nuestra técnica de laminado nutritivo pensado en la salud de las cejas, conjugando el arte y el cuidado de las mismas”, concluyó Liz Sánchez.

Las tendencias en cejas generalmente son cambiantes, pero desde hace un tiempo continúan imponiéndose las cejas más naturales, con un aspecto un poco más relajado. Es importante destacar que el aspecto de la mirada depende mucho del cuidado de las cejas ya que si son demasiado rígidas pueden lograr una mayor rigidez en la mirada y endurecer las facciones.

Es importante una evaluación previa de la calidad de las cejas y del tipo de piel a tratar así como la nutrición y cuidados post tratamiento

Existen diferentes trucos para cuidar las cejas y la piel en general. Uno de los últimos se impuso hace años en Corea. Se trata del agua de arroz que se utiliza en Asia como tónico de belleza desde hace siglos, por sus propiedades hidratantes y anti-inflamatorias. Los expertos afirman que el agua de arroz incluso es capaz de refinar y minimizar la apariencia de los poros e incluso iluminar el rostro.

El agua de arroz es una preparación casera, económica y muy saludable que ayuda a retrasar los signos del envejecimiento. Una opción para su preparación es colocar agua y arroz en una olla y dejar que hierva durante 20 minutos a fuego lento. Una vez que se haya enfriado, se debe colar el contenido y disfrutar de los beneficios del agua. Las cejas y la piel estarán eternamente agradecidas.

