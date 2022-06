Cirugías estéticas: cuáles aumentaron y qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un cirujano

Los procedimientos faciales especializados, como liftings aumentaron un 54% el año pasado

La Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética (ASAPS), organización líder mundial dedicada enteramente a la cirugía plástica estética de EE.UU, ha publicado sus Estadísticas anuales y revela que la cirugía plástica estética aumentó en 2021. Los datos muestran un aumento significativo para los procedimientos faciales, mamarios y corporales. En general, los procedimientos estéticos corporales como la abdominoplastia, el aumento de glúteos y la liposucción aumentaron en un 63% desde 2020.

Los procedimientos mamarios como el aumento de senos, el aumento / levantamiento de senos y el levantamiento / reducción de senos aumentaron un 48%. Los procedimientos faciales especializados, como liftings aumentaron un 54% el año pasado. Pudo observar que la tendencia en cuanto a las consultas siguen la tendencia de las ultimas estadísticas publicadas en cuanto a los motivos de consultas y preocupaciones de los pacientes.

Los datos de 2021 ilustran un posible efecto de la vida en medio de la pandemia mundial, con muchos miembros de la Sociedad de Estética señalando las reuniones de video y más tiempo de inactividad, a los pacientes sometidos a procedimientos faciales y corporales más quirúrgicos.

Los procedimientos mamarios como el aumento de senos, el aumento / levantamiento de senos y el levantamiento / reducción de senos aumentaron un 48% (Getty Images)

Los 5 Procedimientos quirúrgicos más demandados

1. Liposucción

2. Aumento de mamas

3. Abdominoplastia (abdominoplastia)

4. Mastopexia (levantamiento de mamas)

5. Blefaroplastia (Párpado): 149,668

Para la Doctora Griselda Seleme, Cirujana plástica y especialista en estética, “en nuestro país a pesar de que el porcentaje de tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos sigue siendo mayor que el quirúrgico ha habido un aumento significativo de los procedimientos quirúrgicos. Las consultas en mi caso coinciden con las estadísticas y son por algunos procedimientos que son un clásico de la cirugía platica como la rinoplastia, blefaroplastia, cirugía de mamas y la lipooescultura.

“En el caso de la rinoplastia y a pesar de la difusión de la rinomodelación los pacientes entienden que la cirugía es un procedimiento definitivo que además permite tratar la nariz de manera integral. El objetivo es resolver no solo la parte estética sino también la funcional buscamos resultados naturales , en mi caso cuento con un programa de 3 D con el que puedo evaluar junto con el paciente cuáles son sus expectativa y los posibles cambios que puede llegar a experimentar esto me ayuda a que pueda entender lo que quiere el paciente , si sus expectativas son reales o no y también ayuda al paciente poder tener una idea de cuales serían los cambios que podría llegar a ofrecerles de esta manera entran más tranquilos a quirófano”, destaca la especialista.

Seleme agregó que otro de los tratamientos por el que consultan y más se realizan en este momento es la cirugía de parpados, blefaroplastia. “Los ojos son el centro de la cara y tienen mayor protagonismo con el uso de barbijos con estos sobresalen más los problemas de esta zona hace que las personas busquen tratamientos que realmente den respuesta a esta problemática”, aclaró Seleme.

“El exceso de piel de los párpados superiores o las bolsas muy marcadas en los párpados inferiores produce un aspecto de cansancio y pesadez al rostro. Cuando este problema es muy marcado no se logra corregir con otros procedimientos no quirúrgicos, en estos casos considero que la mejor alternativa y más natural es la cirugía. Este procedimiento se puede realizar con anestesia local y sedación y en la mayoría de los casos se realiza de manera ambulatoria” detallaó la especialista.

En cuanto a los tratamientos corporales Seleme destaca que también que debido a el estrés y encierro hizo que muchas personas aumentaran de peso o dejaran la actividad física con los cambios corporales que eso implica, esto motiva a las consultas para mejorar el aspecto corporal.

“La liposuccion sigue siendo una de las alternativas cuando hay exceso de grasa, cuando este es de pequeño volumen o está localizado a pocas áreas corporales contamos con la alternativa no quirúrgica como coolscupting pero si el paciente busca un resultado más contundente o definir algunas áreas corporales como el abdomen y marcar contorno como la sombra de los abdominales este es el procedimiento de elección”, explicó.

Los hombres recurren cada vez más a intervenciones en sus párpados (Getty Images)

Por su parte el doctor Cristian Leonhardt, cirujano miembro titular de la sociedad argentina de cirugía plástica estética y reparadora (SACPER), destacó que “hubo un aumento generalizado de procedimientos quirúrgicos y estéticos, especialmente en cirugía mamaria de aumento, reducción y levantamiento, también mucha lipo aspiración HD con marcación de abdominales”.

Leonhardt subrayó: “El uso tanto zoom generó también mucha percepción de nuestros rasgos y signos de envejecimiento lo que generó que aumentarán mucho las cirugías de rejuvenecimiento facial(lifting) así como párpados y rinoplastias”.

La cirugía se debe de realizar en un sanatorio que cuente con internación y terapia intensiva, por si hubiere alguna complicación. Esto no es necesario en caso de cirugía menor (Getty Images)

El especialista destacó que “hoy es muy importante que la gente sepa tiene que buscar un cirujano plástico certificado. Eso lo puede hacer en la página de SACPER”. A la hora de pensar en una cirugía estética es clave:

1- Estar segura de que es un cirujano plástico certificado, para ello se debe de consultar a la página de Sacper (Soc. Arg. De cirugía plástica estética y reparadora).

2- La cirugía se debe de realizar en un sanatorio que cuente con internación y terapia intensiva, por si hubiere alguna complicación. Esto no es necesario en caso de cirugía menor.

3- El paciente tiene que tener todo los estudios pre quirúrgicos al día.

4- No dejarse engañar por títulos no válidos. Como cirujano cosmético o estético o master injector el único válido es el de cirujano plástico

5- No dejarse engañar por la cantidad de seguidores en redes sociales sino por la experiencia y currículum del profesional.

