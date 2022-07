Corredores en las redes sociales: 7 claves que todo runner debe saber para aprovecharlas

Santiago García

Las redes sociales no son ni buenas ni malas por sí solas. Es su uso el que las define. Los smartphones no tienen moral, son aparatos a los que las personas, en este caso los runners, le puede sacar un provecho total y convertirlas en aliados.

Los viejos atletas, aficionados y profesionales, no sabían de estas cosas. Muchos, aún hoy, miran las redes con desconfianza y desprecio. Pero las redes sociales son justamente eso, un entramado de conexiones donde las personas se conectan . En el caso del running esto se ha vuelto una herramienta poderosa y útil. Como en todo, se debe estar atento a que no representen una distracción de nuestro trabajo.

Las redes sociales proporcionan información. Escrita y visual. Sirven para compartir notas y datos, pero también para comunicar las carreras, los grupos de entrenamiento y los productos que todo corredor necesita.

1 - Una red de datos

Una carrera, por ejemplo, que sepa comunicar adecuadamente sus características, conseguirá que los corredores se acerquen. Al ver videos, fotos, testimonios y con la información de fechas de las competencias, los usuarios de las redes pueden elegir, informarse e incluso preguntar lo que necesiten. A su vez, quienes ya las corrieron pueden hablar con otros, y realizar un boca a boca mundial que antes no podía hacerse .

Las redes pueden ser un excelente lugar para motivarse y motivar a otros(Getty)

Lo mismo con productos de marcas grandes o pequeñas, servicios de profesionales varios y, claro, los running team que pueden mostrar su trabajo al mismo tiempo que tienen una ventana de atención para sus potenciales nuevos corredores.

Instagram a la cabeza, pero también Facebook y Twitter sirven para todo esto. Nadie puede negar su aporte positivo. Pero también, cuando hablamos de redes sociales, hablamos de la experiencia individual de cada corredor y de cómo se relaciona con otros. Ahí es donde vienen bien algunos consejos para sacar provecho de ese espacio que ya no es tan nuevo y que forma parte de nuestras vidas. No la de todos, claro, aunque es posible que muchos lectores hayan llegado a esta nota justamente a través de las redes sociales. Así que vamos con algunas ideas y consejos.

Las redes sociales deben usarse como un espacio positivo que nos permita progresar y sentirnos a gusto. No hay que seguir ni conectarse con personas o cuentas que no son de nuestro agrado . Las configuraciones de cada red nos ayudan a depurar nuestro universo de vínculos de forma adecuada. Si queremos recibir buenas respuestas y aportes reales, debemos hacer lo mismo.

2 - Potenciar la experiencia

Se puede vivir una red como uno quiera, pero lo que uno da es lo que recibe, así que un usuario silencioso que no hace nada, tendrá solo un lugar de espectador. No tiene nada de malo. Lo que importa es que las redes sociales son para extender nuestra experiencia como corredores, no al revés .

Las redes sociales sirven para compartir información, comunicar las carreras, datos de grupos de entrenamiento y los productos que todo corredor necesita (foto: @@nycmarathon)

3 - El entrenamiento, siempre primero

Si nos importa más una publicación que un entrenamiento entonces estamos haciendo las cosas mal. Primero se entrena, después se publica . Sí, claro, antes o después, pero no durante. Nunca hacer que las redes interrumpan o afecten el desempeño.

4 - Un espacio de motivación

Las redes son un excelente lugar para motivarse y motivar a otros . Si estamos orgullosos de nuestro día a día, entrenando o compitiendo, está muy bien publicarlo si uno quiere hacerlo. Cuando los demás hagan lo mismo, también es correcto mostrar apoyo y compartir su alegría. Por eso es una red social, que quede claro. Esto incluye el #MedalMonday donde los atletas de todo el planeta suben las medallas que obtuvieron en las carreras en el fin de semana anterior . También puede ser de carreras más antiguas, pero siempre para compartir la felicidad de lo obtenido. Instagram en ese aspecto pica en punta, pero se puede hacer en las demás redes sin problemas.

5 - Sinceridad, ante todo

Es importante ser sinceros con uno mismo y los demás. Publicar el tiempo que hicimos en una carrera no es obligatorio, pero si uno está feliz con su desempeño, aunque uno salga en el puesto diez mil, igual la gente lo festejará con nosotros.

Las redes sociales deben usarse como un espacio positivo que permita progresar en el running y sentirnos a gusto (Getty)

6 - Ser generosos

No es fácil ser abiertos en las redes, pero se puede compartir lo bueno y lo malo de nuestra vida de corredores. También contar como es la carrera que corrimos o algo nuevo que aprendimos en un entrenamiento. Ser generosos con los demás en todos los aspectos. Preguntar, participar, informar, buscar sumar siempre. Hay un gran poder en las redes y hay que pensar en que alguien puede empezar a correr gracias a lo que nosotros subimos a ellas.

7 - Un mundo en común

Muchos corredores encuentran una motivación en el desempeño de otros y también eligen una carrera o un grupo debido a lo que ven en otros usuarios. Cuando más reales y sinceros sean en sus publicaciones, más auténtico será el vínculo. Y sí, también se pueden compartir cosas humorísticas del mundo runner. Desde nuestras locuras y costumbres hasta nuestra obsesión con los tiempos, la indumentaria y la inscripción en las carreras.

Cada día es más común que alguien elija algo a partir de lo que ve en una red. Por eso es una excelente noticia que existan. Siempre que podamos llevarlas con inteligencia y una actitud positiva, siempre estará bien ser parte de ellas.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

SEGUIR LEYENDO: