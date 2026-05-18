Honduras

El Ministerio Público de Honduras cita a la ex Comisión Permanente por presuntos abusos de autoridad

Los integrantes, incluido el expresidente Luis Redondo, deberán comparecer ante la justicia por supuestas actuaciones ilegales en su gestión parlamentaria

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Fachada Congreso Nacional donde la Comisión Permanente realizó varias acciones cuestioandas. EFE/ Gustavo Amador
Fachada Congreso Nacional donde la Comisión Permanente realizó varias acciones cuestioandas. EFE/ Gustavo Amador

El Ministerio Público de Honduras citó a comparecer a los integrantes propietarios y suplentes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, misma que era dirigida por el expresidente del Legislativo, Luis Redondo Guifarro, como parte de una investigación que busca esclarecer posibles actuaciones ilegales relacionadas con el ejercicio de funciones legislativas durante distintos períodos de sesiones.

Las diligencias son dirigidas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que investiga presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y otros ilícitos contra la administración pública.

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De acuerdo con información oficial, las pesquisas se enfocan en una serie de decisiones adoptadas por la Comisión Permanente, las cuales, según los primeros indicios, habrían excedido las facultades establecidas en la Constitución de la República y en la normativa que regula el funcionamiento del Congreso Nacional.

La pesquisa se centra en decisiones de la Comisión Permanente que habrían excedido los límites constitucionales del poder legislativo en Honduras.
La pesquisa se centra en decisiones de la Comisión Permanente que habrían excedido los límites constitucionales del poder legislativo en Honduras.

La citación alcanza a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión Permanente. Algunos de los señalados continúan ejerciendo cargos como diputados del Congreso Nacional, por lo que el Ministerio Público deberá aplicar el procedimiento especial correspondiente para funcionarios con inmunidades y prerrogativas legislativas.

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Citados a declarar

Entre los convocados figuran, además de Luis Redondo Guifarro, diputados como Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire.

Las autoridades informaron que aún está pendiente la definición de fecha y hora para que comparezcan otros actuales congresistas, entre ellos Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión Permanente deberán responder ante el Ministerio Público según los procedimientos legales para funcionarios con inmunidad. REUTERS
Nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión Permanente deberán responder ante el Ministerio Público según los procedimientos legales para funcionarios con inmunidad. REUTERS

La investigación surge en medio de cuestionamientos políticos y jurídicos sobre el alcance de las atribuciones de la Comisión Permanente, órgano legislativo que asume funciones específicas durante los recesos del pleno del Congreso Nacional.

En los últimos meses, distintas decisiones tomadas por dicha comisión generaron controversia entre sectores políticos, constitucionalistas y organizaciones civiles, algunos de los cuales consideran que determinadas actuaciones pudieron haberse realizado fuera de los límites legales establecidos.

¿Acciones fuera de ley?

Otros sectores sostienen que las decisiones adoptadas respondieron a la necesidad de mantener la operatividad legislativa en momentos de crisis política y estancamiento parlamentario.

Analistas consideran que el proceso podría convertirse en uno de los casos más relevantes relacionados con el control y fiscalización de la actividad legislativa reciente en Honduras, debido a las implicaciones políticas e institucionales que rodean a la Comisión Permanente.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán con la recopilación de testimonios, revisión documental y análisis técnico de las actuaciones bajo investigación, sin descartar la ampliación de requerimientos fiscales o nuevas acciones penales conforme evolucionen las diligencias.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente presión ciudadana por mayor transparencia, rendición de cuentas y control sobre las decisiones adoptadas por funcionarios públicos, especialmente en instituciones clave del Estado.

Sectores políticos permanecen atentos al desarrollo de las comparecencias programadas para esta semana, en medio de expectativas sobre el alcance que podría tener la investigación en el ámbito legislativo y político nacional.

El caso ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre las facultades de la Comisión Permanente durante los recesos del Congreso Nacional.

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