“Solo nos quedan unas 20 estructuras”: Alcaldía capitalina sobre retiro de puestos en el Centro Histórico en El Salvador

Más de 250 estructuras comerciales fueron retiradas voluntariamente por vendedores en el Centro Histórico de la capital. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Más de 250 estructuras comerciales fueron desmontadas por vendedores en el Centro Histórico de la capital. El retiro se realizó de forma voluntaria como parte de un proceso que incluyó el cierre temporal de calles, la reubicación de comerciantes y la presencia de cuadrillas municipales en varios sectores de la ciudad.

Durante la intervención, la Primera Calle Poniente quedó cerrada desde la Séptima Avenida Sur hasta la Once Avenida Sur, así como la Tercera Calle Poniente entre la Quince y la Primera Avenida Sur. El jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, Irvin Rodríguez, explicó: “Ese es el tramo de ingreso, digamos, de oriente a poniente... y todo lo que es la tercera calle poniente entre la quince y la primera avenida sur... va a estar inhabilitado para el transporte público, privado y peatonal”.

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El cierre de calles principales en el Centro Histórico permitió iniciar el reordenamiento y la reubicación de comerciantes. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Rodríguez precisó que “prácticamente son dos cuadras las que estamos cerrando en este proceso, es donde había como mayor concentración de estructura y mayor riesgo para el peatón”.

En el proceso de diálogo, se ofrecieron 32 alternativas dentro del sistema municipal de mercados. “Ellos han optado a tres opciones y nos han señalado cuáles son los mercados donde pueden ir”, señaló Rodríguez. Parte de los comerciantes optó por no acogerse a las alternativas municipales por contar con otros negocios o sucursales.

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El ingreso al sistema de mercados municipales requiere cumplir ciertos controles: “Aquellas personas que optan al sistema municipal de mercados pasan un filtro importante que es el solvente de policía, solvente de centros penales y eso nos permite a nosotros asegurar que las personas que estamos reubicando... están en regla con las normas institucionales y en regla con el marco de seguridad que vivimos”, indicó Rodríguez.

Liberación de espacios, limpieza y cifras del operativo

El retiro voluntario de estructuras permitió liberar paradas de buses y habilitar espacios que anteriormente estaban ocupados. Rodríguez detalló: “Aquí habían alrededor de 50 estructuras en todo el tramo norte de la acera, pero los comerciantes comenzaron a trabajar desde el día viernes y sábado y podemos observar que solo nos quedan alrededor de unas 20 estructuras. Las otras 30 los comerciantes las retiraron, llevaron sus productos, llevaron sus materiales”.

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La municipalidad ofreció 32 alternativas de ubicación dentro del sistema de mercados municipales para los comerciantes afectados. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

El operativo abarcó también zonas como la 10ª Avenida Sur, Calle México, la Plaza San Jacinto, la Zona 6 y la Alameda Juan Pablo II. German Muñoz, director de Desechos Sólidos, informó: “Estamos interviniendo con diferentes dependencias en todo el cuadrante que se está trabajando en esta etapa de reordenamiento voluntario... El personal de desechos sólidos está ahorita con desarrollo urbano... trabajando en cada uno de los cuadrantes”.

Muñoz agregó: “Hasta este momento, solo de escombros, de ripio y de desechos, llevamos un promedio de 750 toneladas de escombros, 750 toneladas de ripio y 1,500 toneladas de material voluminoso. Hasta este momento, llevamos alrededor de 3,000 toneladas solamente de retiro de todo este material”.

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Se recolectaron alrededor de 3,000 toneladas de escombros, ripio y material voluminoso durante el operativo de limpieza urbana. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

También se realizaron labores de mantenimiento en la infraestructura de drenaje: “Hemos intervenido un promedio de 400 tragantes... y alrededor de 400 cuadras que se han intervenido de barrido, de remoción, de todo lo que es de desechos”, señaló Muñoz.

Durante la intervención se mantiene un perímetro de seguridad para la circulación controlada y la orientación de peatones y conductores en las áreas donde continúan las labores.

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