El Banco de Guatemala presenta billete conmemorativo de Q100 por aniversario

El Banco de Guatemala presenta un billete conmemorativo de Q100 por su 75 aniversario, destacando su legado financiero y cultural en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de Guatemala presentó el lunes un nuevo billete conmemorativo de Q100 en honor al centenario de la banca central guatemalteca y al octogésimo aniversario de la fundación del propio Banco de Guatemala (Banguat), que inició sus operaciones el 1 de julio de 1946. Una edición especial que fusiona elementos históricos y tecnologías de seguridad avanzada para celebrar los ochenta años de la institución y el centenario de la banca central del país. Con la presentación oficial realizada este lunes, la entidad busca destacar su papel en la evolución económica nacional y reafirmar la apuesta por la protección contra la falsificación, responsable de que el volumen de billetes apócrifos en el sistema guatemalteco sea una rareza estadística.

En la presentación, Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, vinculó la decisión de emitir este billete con el “compromiso del Banco con la estabilidad económica” y la intención de “preservar el valor del país”, una frase consignada en la propia pieza. El billete fue diseñado en fibra de algodón 100 %, una composición orientada a incrementar la durabilidad y a fortalecer la protección contra falsificaciones. Entre sus elementos principales destaca el retrato del obispo Francisco Marroquín y la fachada poniente de la casa central del Banco, complementados por un relieve esculpido por Roberto González Goyri.

PUBLICIDAD

El propio González Ricci enfatizó que este nuevo billete de Q100 “representa un siglo de evolución de la banca central”, y que el diseño y la emisión conmemoran también las ocho décadas de compromiso institucional con la estabilidad macroeconómica del país.

Dos billetes de cien quetzales de Guatemala, anverso y reverso, se exhiben en una vitrina acrílica como parte de una colección monetaria. (Banco de Guatemala)

<b>Una pieza conmemorativa y robusta en seguridad monetaria</b>

El billete incorpora aspectos técnicos de última generación: cinta de seguridad con imagen multicolor del indio Nahualá, microtextos de difícil reproducción, marcas de agua alineadas al trasluz e impresiones en relieve, estas últimas especialmente pensadas para personas con discapacidad visual. Además, el reverso lleva una tinta especial alusiva a los 80 años del Banco de Guatemala. Todas estas características se revisan exhaustivamente en las instalaciones centrales de la institución, que dispone de recursos tecnológicos para identificar mecanismos de seguridad no visibles a simple vista.

PUBLICIDAD

El diseño integra la efigie del obispo Francisco Marroquín y la fachada poniente del Banco, junto a un relieve escultórico del maestro Roberto González Goyri. El lema “Preservando el valor del país” acompaña la pieza. El conjunto fusiona símbolos del patrimonio numismático nacional con la innovación en seguridad, función relevante para un billete de alta denominación.

La edición limitada comprende 15 millones de billetes, producidos por la empresa polaca Wytwornia Papierow Wartosciowych Spolka Akcyjna, reconocida internacionalmente por la sofisticación de sus impresiones de seguridad, según información difundida por medios locales.

PUBLICIDAD

presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, presenta un billete conmemorativo de la institución durante un evento, con asistentes observando la proyección en una pantalla grande. (Banco de Guatemala)

Impacto en la conmemoración institucional y legado cultural

El Banco de Guatemala cumple el próximo 1 de julio su 80 aniversario institucional, hito que coincide con el centenario de la banca central en el país. Fundado en 1946 como sustituto del Banco Central de Guatemala bajo la administración de Juan José Arévalo, el Banco desempeñó un papel central en la Segunda Reforma Monetaria nacional e instauró el Día del Empleado Bancario, que se celebra cada 1 de julio en Guatemala.

La sede central, inaugurada en 1966 en el Centro Cívico de la capital, conmemora así sesenta años de historia y es reconocida por sus murales realizados por artistas guatemaltecos de renombre. En el primer nivel del edificio opera el Museo Numismático, que alberga una colección de monedas y billetes históricos, eje de la celebración y testimonio del desarrollo monetario nacional.

PUBLICIDAD

La emisión del billete de Q100 se acompaña de la acuñación de cinco monedas conmemorativas, ambas iniciativas destinadas a recordar el legado del Banco y a acercar la historia numismática a la ciudadanía. Para quienes deseen profundizar en las actividades oficiales y la evolución de la institución, la información completa se encuentra disponible en el sitio oficial del Banco de Guatemala.

Cifras recientes destacan que, con más de diez millones de piezas circulando y menos de cuatro mil falsificaciones anuales, Guatemala mantiene uno de los índices más bajos de fraude monetario en la región. La percepción pública, señala González Ricci a Diario LaHora, responde al “exhaustivo proceso de diseño e implementación de medidas de seguridad”, que se renuevan en cada nueva serie y edición.

PUBLICIDAD