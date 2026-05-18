Política

El Gobierno anunció una nueva edición de Argentina Week: será en París y buscará impulsar inversiones tras el acuerdo Unión Europea-Mercosur

La administración nacional avanza en la preparación de un nuevo encuentro internacional orientado a fortalecer la llegada de capitales desde el continente europeo y a consolidar la agenda económica argentina en mercados estratégicos

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El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, con el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno
El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, con el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno

La administración de Javier Milei anunció hoy la organización de una nueva edición internacional de la “Argentina Week”, esta vez en París, en un movimiento que combina diplomacia económica, estrategia política y construcción de vínculos con grandes inversores europeos. Aunque el Gobierno todavía no confirmó la fecha exacta, ya trabaja de manera formal en el evento y definió el perfil del encuentro, los sectores convocados y parte de los empresarios que participarán.

La “Argentina Week” en París formará parte de la estrategia internacional del Gobierno para atraer inversiones europeas y reforzar su agenda económica. El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, adelantó que el encuentro se realizará en la segunda mitad del año y destacó que las inversiones francesas crecieron 50,7% en los primeros 18 meses de gestión de Milei.

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La iniciativa fue confirmada públicamente por Sielecki, quien anticipó en sus redes sociales que “en la segunda mitad del año, Argentina pisará fuerte en París, capital europea de los negocios y la economía real”. El diplomático agregó que el encuentro tendrá “una agenda estelar” y vinculó el proyecto con “la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial” de Milei.

La decisión de realizar la Argentina Week en París tiene varias explicaciones políticas y económicas. La primera es estructural: la capital francesa funciona como uno de los principales centros europeos de negocios, inversiones y articulación de organismos multilaterales vinculados a la economía global. Allí tienen sede entidades estratégicas como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Agencia Internacional de la Energía, además de fondos, bancos y grupos industriales con fuerte incidencia sobre inversiones en mercados emergentes.

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El presidente Javier Milei se reunió con el presidente de Francia Emmanuel Macron
El presidente, Karina Milei y el mandatario francés Emmanuel Macron

Por qué el Gobierno eligió París

En el Gobierno también consideran que Francia se transformó en un actor relevante para la nueva estrategia de inserción internacional de la Argentina. Según destacó Sielecki, las inversiones francesas fueron las que más crecieron en términos relativos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada: 50,7% en los primeros 18 meses de gestión.

Detrás de la elección de París también existe un componente político y personal. Según pudo saber este periodista, un factor importante en la decisión fue la relación que mantienen los hermanos Milei con Sielecki, uno de los embajadores con mayor llegada directa al núcleo político presidencial y que ganó influencia dentro de la política exterior libertaria.

El encuentro ocurrirá además en un contexto geopolítico sensible: la puesta en marcha del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, después de que la Argentina aprobara el tratado en el Congreso y protocolizara formalmente su entrada en vigencia. De ese modo, se convirtió en el primer país de ambos bloques en completar todos los procedimientos legislativos y diplomáticos requeridos.

Ese movimiento fue leído dentro del oficialismo como una señal política orientada a acelerar la implementación efectiva del acuerdo y a posicionar a la Argentina como uno de los principales articuladores regionales de la nueva etapa comercial con Europa.

Los números económicos involucrados en el tratado explican parte de la expectativa oficial. El acuerdo Mercosur-Unión Europea abarca un mercado integrado de alrededor de 780 millones de personas y representa cerca de una cuarta parte del PBI mundial. Para la Argentina, el entendimiento implica una reducción progresiva de aranceles sobre exportaciones agroindustriales, alimentos, productos industriales y minerales estratégicos, además de facilitar el acceso a cadenas europeas de inversión y financiamiento.

Dentro del Gobierno sostienen que sectores como petróleo y gas, minería, litio, agroindustria, economía del conocimiento y biotecnología aparecen entre los principales beneficiarios potenciales de la apertura comercial. También consideran que el nuevo escenario podría acelerar inversiones europeas vinculadas a energía, infraestructura y transición energética.

Empresarios invitados y la dimensión política del evento

Argentina Week
En París se llevará a cabo una edición similar de la Argentina Week que Milei encabezó en Nueva York

La apuesta oficial es utilizar la Argentina Week de París como una plataforma para capitalizar ese nuevo contexto económico y diplomático. El proyecto replica el formato de la Argentina Week que se realizó en Nueva York y que fue presentada por el oficialismo como uno de los principales eventos de promoción económica internacional del Gobierno. Aquel encuentro reunió a decenas de empresarios estadounidenses de primera línea y a una delegación de empresarios argentinos, con eje en finanzas, petróleo, gas, minería, alimentos, tecnología y energía.

La intención ahora es reeditar ese esquema en Europa, pero con un perfil más orientado hacia la economía real, las inversiones industriales y la infraestructura energética. En ese contexto, París aparece como una plataforma para mostrar oportunidades vinculadas a Vaca Muerta, minería de litio, agroindustria, infraestructura y desregulación económica.

Entre los empresarios que ya pueden ser confirmados para el encuentro figuran Martín Migoya, Marcelo Mindlin y Marcos Bulgheroni, además de otros referentes del sector financiero, energético y tecnológico que todavía prefieren mantener reserva hasta que se anuncie oficialmente la agenda.

Fuentes cercanas a los organizadores admitieron además que “se espera que, como ocurrió en la Argentina Week de Nueva York, participen el presidente y Karina Milei”. Aunque todavía no existe confirmación formal sobre la presencia presidencial, en el oficialismo descuentan que el evento será utilizado como una nueva vidriera internacional para Milei y como una oportunidad para reforzar el vínculo con empresarios europeos.

La organización de la Argentina Week en París se inscribe dentro de una ofensiva más amplia de política exterior económica que impulsa el equipo de Milei. El canciller Pablo Quirno también celebró públicamente la iniciativa y adelantó que el Gobierno trabaja en “otras semanas argentinas en Europa” para la segunda mitad del año.

En la Casa Rosada consideran que estos eventos funcionan de manera simultánea como plataformas de negocios, mecanismos de posicionamiento internacional y herramientas de construcción narrativa para mostrar a la Argentina como un país “abierto a las inversiones” después de años de volatilidad económica y restricciones cambiarias.

El tono político de esa narrativa también quedó expuesto en el breve mensaje que publicó Milei tras los anuncios diplomáticos. El Presidente respondió con la consigna “MAGA. VLLC!”, una adaptación local del histórico lema de Donald Trump, “Make America Great Again”, reconvertido por el oficialismo libertario en “Make Argentina Great Again”.

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Ese guiño no fue casual. Dentro del universo libertario existe una búsqueda deliberada de construir símbolos, consignas y gestos políticos alineados con la nueva derecha global y, en particular, con el ecosistema político de Trump. La Argentina Week de París también será utilizada bajo esa lógica: una combinación de foro económico, demostración de alineamiento ideológico y señal de apertura internacional hacia empresarios y fondos europeos.

Por ahora, el Gobierno evita confirmar públicamente la fecha exacta del encuentro y el cronograma definitivo. Distintas áreas oficiales ya comenzaron a trabajar en la coordinación logística, la convocatoria empresarial y el armado político del evento, que aparece como una de las principales apuestas internacionales de la administración Milei para el segundo semestre del año.

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