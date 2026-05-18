Crimen y Justicia

“Nadie hizo nada para evitar que le peguen”: el reclamo de la abuela del joven que murió tras un choque y una golpiza en Chascomús

Kevin Martínez tenía 15 años y murió dos días después de chocar en moto contra un auto. Según el informe preliminar de autopsia, las lesiones fatales son compatibles con el impacto; su familia, en cambio, sostiene que la golpiza posterior fue determinante

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La abuela de la víctima sostuvo que nadie hizo nada para frenar el ataque (Video/TN)

Kevin Martínez tenía 15 años y murió dos días después de una secuencia que todavía investiga la Justicia: primero, un choque en moto en una esquina de Chascomús; después, una agresión brutal cuando ya estaba herido y era asistido en la calle.

El episodio ocurrió el martes pasado en la zona de Jacarandá y Julián Quintana, en esa localidad bonaerense. Allí, una Honda XR 150 en la que circulaban Kevin y otro adolescente de 17 años chocó contra un Ford Ka conducido por una joven de 25 años. El impacto dejó a los dos menores heridos.

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Mientras aguardaba la asistencia médica, Kevin fue atacado por un vecino de la zona, identificado por la familia como Leandro Marcelino. Según las imágenes que fueron aportadas a la causa, el hombre le aplicó golpes de puño en la cabeza y lo sujetó del cuello mientras el adolescente estaba en el piso, en medio del operativo de asistencia.

El joven fue trasladado al Sanatorio Franchín, en el barrio porteño de Almagro, donde murió el jueves pasado. La autopsia determinó como causa de muerte “politraumatismos” y “hemorragia interna”. Fuentes del caso indicaron a Infobae que, por el momento, los exámenes forenses vinculan esas lesiones con el choque contra el auto. La familia, en cambio, sostiene que la golpiza fue determinante.

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“Mi nieto venía con otro chico en la moto y tuvieron un accidente”, relató la abuela de la víctima, en diálogo con TN. Según su versión, la ambulancia asistió primero al otro adolescente, que presentaba lesiones graves, mientras Kevin permanecía sentado en la vereda a la espera de ser atendido.

Así fue la agresión del hombre al menor de 15 años herido en el accidente en Chascomús

En ese momento, según denunció y como se ve en el video que figura más arriba, el vecino se acercó y lo atacó. “El hombre le empezó a pegar delante de la Policía. Hubo otro hombre que se quiso meter y lo sacaron”, aseguró.

La mujer sostuvo que el agresor no tenía relación con Kevin, ni con el accidente ni con la moto en la que circulaban los adolescentes. “Le arrebataron la vida”, expresó.

Fuentes consultadas por Infobae detallaron que la moto involucrada en el choque tenía un pedido de secuestro activo por robo, iniciado el 9 de mayo. Sin embargo, las mismas fuentes aclararon que, hasta el momento, no hay elementos en el expediente que vinculen al agresor con ese robo.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo respecto de la conductora del Ford Ka, que permaneció en el lugar después del impacto. Por ahora, es la única persona imputada formalmente en el expediente.

El agresor, en cambio, fue identificado pero todavía no fue detenido. La fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, titular de la UFID N° 9 de Chascomús, ordenó la intervención de la Subdelegación Departamental de Investigaciones local para reconstruir qué ocurrió antes, durante y después del choque.

KEVIN MARTINEZ
La marcha a la que convocaron familiares y amigos de Kevin

La familia también cuestiona el accionar de los efectivos que estaban en la escena. “La Policía que lo tenía que defender no lo frenó. Nadie hizo nada para evitar que le peguen”, dijo la abuela.

Las imágenes aportadas por el entorno de la víctima muestran al sospechoso golpeando al adolescente en la cabeza y sujetándolo por el cuello, mientras personal policial, municipal y médico intervenía en el lugar. Para la familia, esa secuencia prueba que la agresión fue deliberada y que pudo haber sido evitada.

El entorno de Kevin remarcó que el adolescente no tenía antecedentes penales. “Mi nieto era muy compañero. Era un chico excelente”, dijo su abuela.

Mientras tanto, el otro menor que iba en la moto continúa internado en grave estado. La investigación busca determinar la mecánica del choque, el rol de la conductora y las responsabilidades por la agresión posterior que quedó registrada en video.

comunicado de la Municipalidad de Chascomús ﻿﻿Caso Kevin Martínez
El comunicado de la Municipalidad de Chascomús

En medio del dolor, familiares y allegados de Kevin convocaron a una marcha para este lunes 18 de mayo a las 16. Según el flyer difundido en redes sociales, la movilización partirá desde Misiones 81 hasta las puertas de la comisaría, “en pedido de justicia por Kevin”. “No queremos violencia, queremos justicia”, agrega el texto.

Tras la repercusión del hecho, la Municipalidad de Chascomús emitió un comunicado en el que expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Kevin y acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”. Además, señalaron que la Justicia lleva adelante una investigación para determinar las responsabilidades y que las actuaciones del personal policial serán evaluadas por los organismos competentes, garantizando transparencia y apego a los protocolos vigentes.

A su vez, remarcaron la importancia del compromiso de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial para actuar con firmeza frente al delito, pero “también con responsabilidad y dentro del marco de la ley”. Por último, llamaron a evitar especulaciones y a permitir que la investigación avance “con seriedad y responsabilidad institucional”.

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