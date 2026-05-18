Panamá

El Instituto Técnico Superior Especializado de Panamá busca gerente educativo, tras la renuncia de su titular

Anterior gerente había denunciado cambios en las normas internas de la entidad, que supuestamente vulneran la seguridad jurídica y la autonomía interna

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El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), ubicado en el corregimiento de Tocumen, Panamá.
El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), ubicado en el corregimiento de Tocumen, Panamá.

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) anunció la apertura oficial de la convocatoria pública para el concurso de selección y designación del nuevo Gerente Educativo de la institución.

La persona designada completará el periodo 2025-2029, luego de que en enero de este año la gerente educativa de esta institución, Milena Gómez, presentara su renuncia irrevocable al cargo.

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Gómez argumentó en su momento que la renuncia se debía a cambios en las normas internas del instituto, que en su opinión vulneran la seguridad jurídica y la autonomía interna.

Antes de tomar su decisión, el Consejo Directivo de la entidad había enviado a Gómez por cerca de dos meses de vacaciones, debido a una auditoría solicitada por la Contraloría General de la República.

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Mientras Gómez estaba de vacaciones se publicó en la Gaceta Oficial el nuevo Estatuto del ITSE, donde se incorporó la pérdida de confianza como causal de remoción del cargo.

Milena Gómez, renunció en enero al cargo de gerente educativa del ITSE.
Milena Gómez, renunció en enero al cargo de gerente educativa del ITSE.

La convocatoria de ahora fue adoptada por el Consejo Directivo durante sesión celebrada este 15 de mayo, en atención a la vacante producida tras la renuncia de Gómez.

La máxima autoridad de la institución, el Consejo Directivo, señala en un comunicado que esta convocatoria busca “seleccionar a un líder con visión estratégica, experiencia comprobada y un firme compromiso con el fortalecimiento institucional y la formación técnica superior especializada”.

Se agrega que este proceso responde al compromiso del ITSE con la transparencia y la excelencia académica.

Creado mediante la Ley 71 de 8 de noviembre de 2017, el Instituto Técnico Superior Especializado es una institución pública de educación superior de ciclo corto con autonomía académica, administrativa, económica y financiera, orientada a la formación de talento humano altamente especializado y alineado con las necesidades del sector productivo del país.

El ciclo corto son carreras de dos o tres años de duración, cuyo objetivo principal es preparar a los estudiantes para el ingreso rápido al mercado laboral, con una formación práctica, específica en un área determinada y con educación en alternancia: 60% académica 40% práctica.

La entidad ofrece una educación de ciclo corto, para favorecer el ingreso de estudiantes al mercado laboral.
La entidad ofrece una educación de ciclo corto, para favorecer el ingreso de estudiantes al mercado laboral.

En su comunicado, el ITSE destaca como un “logro histórico” el inicio del segundo cuatrimestre 2026 con una matrícula de casi 5 mil estudiantes.

Esto, agrega, lo consolida como una institución clave en la formación del talento humano que Panamá necesita para impulsar su desarrollo económico y social, apoyándose en la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares fundamentales de su modelo educativo basado en retos.

Quien resulte seleccionado para el cargo será responsable de liderar la gestión estratégica, técnica y administrativa de la institución, impulsar la ejecución del Plan Estratégico Institucional y promover una agenda centrada en la innovación y la calidad educativa.

Entre los requisitos exigidos para los aspirantes se encuentran ser panameño, contar con reconocida probidad, tener 35 años o más, poseer título universitario afín al cargo, acreditar al menos 10 años de experiencia en gestión administrativa y cinco años en gestión educativa, además de cumplir con las demás disposiciones establecidas en el artículo 25 de la Ley 71 de 8 de noviembre de 2017.

Posteriormente a la entrega de documentos, el proceso continuará con las etapas de evaluación preliminar, entrevistas, sustentación de ensayos y selección final, conforme al cronograma aprobado por el Consejo Directivo.

El proceso de evaluación contemplará la valoración de títulos universitarios (20%), formación académica y profesional complementaria (10%), experiencia profesional (20%), entrevista (25%) y sustentación del ensayo (25%).

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