El bosque de Pinamar brilló en una nueva edición del Pinamar Moda Look

Con el bosque como marco, en un entorno natural se llevo adelante la edición número dieciocho del desfile que reúne a las modelos mas destacadas del país junto a los diseñadores más reconocidos, artistas, celebridades y autoridades de gobierno, bajo la dirección del empresario de la moda Guillermo Azar.

En pasarela se vieron desde trajes de baño hasta novias, pasando por moda urbana, deportiva, vestidos de fiestas, zapatos ropa interior y accesorios.

Predominaron los brillos, las gasas voladas, el jean, los colores verdes, celeste, muchos tejidos, looks playeros que se completaban con sombreros, pañuelos y botas texanas, del estilismo se ocupó como cada año la productora de modas Pitu Di Marco.

Back Pinamar Moda Look

En diálogo con Infobae, Gabriela Tolosa, jefa de comunicaciones de Violeta Cosméticos, el principal auspiciante del desfile y a la vez encargado del maquillaje de las modelos, expresó: “La tendencia para esta temporada y que llevaban las modelos para esta edición son las pieles glow, bocas naturales y a la vez frescas en tonos duraznos y rosados, para los ojos se opto por miradas bien luminosas”.

Del pelo de las modelos se ocupó Vip peluquerías y Matías el responsable del área de peinado contó que realizaron ondas descontracturadas, rayas marcadas con spray para que no se desarme nada en desfile, hicieron estilos playeros con efecto mojado peinados para atrás con gel y lacios bien prolijos que siempre son tendencia.

Soledad Solaro, se llevó todas las miradas

El Pinamar Moda Look sorprende cada año con un mega show y esta edición 2022 estuvo a cargo de Axel quien aparte de cantar temas emblemáticos como Celebra la vida, presento su nuevo tema “Solo por hoy”.

En la conducción como ya es tradición estuvieron Soledad Villareal y Horacio Cabak, una dupla que sabe mucho de moda y luego de tantos años trabajando juntos ya se conocen de solo mirarse.

Desde la primera fila aplaudían celebridades como Brenda Asnicar, Nico Occhiato y Lolo Fuentes, el intendente de Pinamar Martin Yeza que se demostró feliz con la temporada récord que están teniendo y por poder realizar una vez más este desfile que da trabajo a tanta gente.

El 12 de enero se realizó la 18va edición de Pinamar Moda Look en Espacio Piña, el desfile más esperado del verano con una mega producción del empresario de la moda Guillermo Azar.

También estuvo el ministro de Turismo, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, que aplaudía en cada pasada a su novia Maca Lemos cuando salía a pasarela y Marcelo Peretta, el secretario general de Farmacéuticos y Bioquímicos que también tuvo el placer de ver a sus hijos en pasarela.

Sofía Jujuy Jiménez deslumbrante en la pasarela

Los modelos más destacados del momento como Mario Guerci y Hernán Drago estuvieron presentes como todos los años. Al ritmo de la música del DJ Gastón Ramiro también se vio en pasarela Soledad Solaro, Sofía Jujuy Jiménez, Eva Bargiela, Ailen Siboldi, Ro Vivas, Tomas Fricher, Delfina Bosco, Natalia Pereyra, Coni Mosqueira, Maca Lemos, Daniela Camarero, Vicky Ramos, entre otras.

Las marcas que participaron y mostraron las últimas tendencias fueron: John Foos, Ki & Yi Accesorios, Alma Numa, Gravagna, Gemma Intima, Van Dike, Ona Saez, Ines De Mis Amores, Liscki Jeans, Las Oterito, Waps Shoes, Calzoneta by Mariana Maggi Lingerie, Matty Azar, Gotcha, Línea Rock By Sol Villarreal, By Rodriguez, Amayra, Eccomi Cua Jeans, Bona Lingerie, Fiurla, One Fit, Corteza, Micheluzzi & Kiech, Costantini Roz, Paula Cabrero, Marcela Koury, Eamoda, Vertu Jeans, Rosarito, Truss, May Shoes, Lía Lopez Hernaiz, Sir Fausto, Hesa, Nahia Alta Costura, Roly Sanova, Revista Fiancee y Verónica de la Canal.

En un entono natural y con un marco imponente en compañía de la luna que ilumino la pasarela al caer el sol, finalizó este mega evento con Guillermo Azar en pasarela junto a todos los modelos convocados.

Axel el artista que cautivo al público

Presentó el desfile Violeta Cosméticos e invitaron Respirar Pinamar, La Puissance, Cerro Catedral y Joyería Alvear. Además, acompañaron el Pinamar Moda Look 2022 el Turismo de la Nación, El centro de Sky La Hoya, Magret, Remington Latam, Medsystems Argentina, Garden Suites, Andrea Borgonovo y Truss Profesional y agradecimiento especial a Lali ramirez, Waps, La maja shoes, Misia Tandil, Lolas complementos, Carolina Novak, Paraíso Sol Bilski, Faustina Lora, The maker on line, Las lucas, Mauricio Cañadas de M3, Vacances Pinamar, Alfredo Baldini Títular del Hotel Libertador y Cuatro Ovejas barra de tragos.

Entrevistas: Rocío Vivas

SEGUIR LEYENDO