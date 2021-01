Lo mejor del Pinamar Moda Look 2021

Lo mejor de Pinamar Moda Look 2021

Un año más el mítico desfile de Pinamar abrió la temporada de verano 2021. Esta vez, la edición número 17 del Pinamar Moda Look se llevó a cabo en el Bosque de Pinamar donde las mejores marcas con reconocidas modelos no dejaron de estar presentes a pesar del contexto actual por la pandemia del coronavirus.

Este evento dio inicio a la temporada de eventos turísticos y culturales, respetando, obviamente, los protocolos vigentes del Municipio y de la provincia de Buenos Aires.

Este año, el desfile contó con la presencia de las modelos Sofía Jujuy Jimenez, Soledad Solaro, Floppy Tesouro, Hernán Drago, Sofía Macaggi , Tomás Fricher, Alejandra Maglietti, Barbie Franco, Delfina Gerez Bosco entre otras, que lucieron las nuevas colecciones de Tivoglio, SDC Joyeria Exclusiva, Eccomi Cua Jeans, Benito por Marina, Rosarito, Ivana Design, La Maja Shoes, Gotcha, Bona Lingerie, Linea Rock by Sole Villarreal, Matty Azar, Amayra, Andrea Donnay, Corteza, Fiurla, Costantini By Roz’s, Fetiche By Mo, Sir Fausto, Somos Magnas, Violetta Cosméticos, Filum, Paula Cabrero, Las Oterito By Danu Otero y Moratta. El cierre del desfile estuvo a cargo de Benito Fernández, quien además presentó su línea de niños en Pinamar Moda Look, diseñado por su hija Marina.

La conducción del evento estuvo, un año más, a cargo de Soledad Villarreal y Horacio Cabak, quienes también se maravillaron con el marco natural elegido para esta 17 edición.

El maquillaje estuvo a cargo de Estilo Ros Lashes by Romina Moreira y staff, los peinados de Vip Peluquerías con productos Biferdil, la producción de moda a cargo de Pitu Di Marco, la coordinación de back por Tatiana Saba, la coordinación y logística general por Daniel Noguera, Charly Ronco llevó adelante las invitaciones de prensa, Johnny Villagrán fue el encargado de las fotos del desfile, la coordinación de producción : Danilo Herrero y la idea, producción y dirección general por Guillermo Azar.

Auspiciaron y apoyaron esta 17 edición de Pinamar Moda Look : Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Respirá Pinamar, Hotel Howard Johnson Cariló , Joyería Alvear, Hotel del Bosque, Catedral, Magret , Municipalidad de Vicente López, Life Quality, Pepsi, Eco de los Andes y Stella Artois.

