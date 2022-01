Pinamar Moda Look 2022: glamour y diseño en una nueva edición del desfile más esperado del verano

En pasarela se verán las últimas tendencias de la temporada

El desfile más esperado de la temporada se llevará a cabo hoy a las 18 horas en el Espacio Piña de Pinamar, ubicado en Avenida Bunge y Camino de los Pioneros con una mega producción del empresario de la moda Guillermo Azar.

Para festejar su 18vo. aniversario estarán presentes algunas de las modelos más destacadas del país como Sofía Jujuy Jiménez, Cande Ruggeri, Soledad Solaro, Hernán Drago, Eva Bargiela, Mario Guerci, Ailen Siboldi, Ro Vivas y Natalia Pereyra, entre otras.

Esta nueva edición del desfile más importante de la temporada tendrá como escenario el bosque natural que brinda Pinamar en el verano, respetando los protocolos vigentes del Municipio y de la provincia de Buenos Aires.

El desfile se realizará en el Espacio Piña de Pinamar, ubicado en Avenida Bunge y Camino de los Pioneros

En pasarela se verán las últimas tendencias de la temporada y algunas de las marca presentes son: John Foos, Ki & Yi Accesorios, Alma Numa, Gravagna, Gemma Intima, Van Dike, Ona Saez, Inés De Mis Amores, Liscki Jeans, Las Oterito, Waps Shoes, Calzoneta by Mariana Maggi Lingerie, Matty Azar, Gotcha, Linea Rock By Sol Villarreal, By Rodriguez, Amayra, Eccomi Cua Jeans, Bona Lingerie, Fiurla, One Fit, Corteza, Micheluzzi & Kiech, Costantini Roz, Paula Cabrero, Marcela Koury, Eamoda, Vertu Jeans, Rosarito, Truss, May Shoes, Lia López Hernaiz, Sir Fausto, Hesa, Nahia Alta Costura, Roly Sanova, Revista Fiancee y Verónica de la Canal.

Como cada año el gran evento sorprenderá al público con un show. Esta vez estará a cargo de Axel quien presentará su nuevo tema “Solo por hoy” y, como ya es habitual, en la conducción estará la dupla de dos expertos de la moda: Soledad Villarreal y Horacio Cabak.

El maquillaje lo realizará Estilo Ros Lashes por Romina Moreira y su equipo con productos de Violetta Cosméticos y los peinados, como cada año, serán por los expertos de Vip Peluquerías con productos La Puissance para representar las últimas tendencias del verano.

Este año, el bosque natural de Pinamar será el telón de fondo para el megashow (foto: Charly Villagran)

La producción de moda, bajo la dirección de la reconocida estilista Pitu Di Marco, estará a cargo de cada detalle del backstage.

Las moda argentina tiene cita y será al caer el sol de Pinamar. Por eso, invitan especialmente a los turistas la Municipalidad de Pinamar, Ministerio de turismo y deportes de la Nación y Cerro Catedral.

El desfile está presentado por Violeta cosméticos y acompañarán Joyería Alvear, La Hoya, Truss, Remington, La Puissance, Garden Suites y Magret.

SEGUIR LEYENDO: