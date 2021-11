17 cosas que se deben evitar al viajar en avión, según los tripulantes de cabina

Los tripulantes de cabina son la cara de las empresas aeronáuticas con vasta experiencia y millas acumuladas (REUTERS/Benoit Tessier)

Ser tripulante de cabina en un avión repleto de pasajeros implica tener que lidiar con la gente y sus hábitos. Las y los auxiliares de vuelo son los encargados de imponer orden, cuidar las reglas y velar por la seguridad de cada una de las personas.

Sin embargo, para poder hacer su labor a veces tienen que batallar en algunos casos con la mala educación de algunos viajeros. Por este motivo, el sitio web Business Insider habló con varios trabajadores del área para enumerar una lista de acciones o conductas que pueden llegar a ser molestas para ellos.

La irrupción del COVID-19 en el escenario global también impactó de forma importante en lo que respecta a subirse a una aeronave .

El staff debe batallar en algunos casos con la mala educación de algunos viajeros (REUTERS/Carlos García Rawlins)

Según especifica el Ministerio de Transporte argentino en conjunto con la cartera sanitaria local, en los vuelos de cabotaje cada provincia podrá requerir un certificado o permiso especial exclusivo para circular o ingresar.

En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso sospechoso” o la condición de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias.

En lo que respecta a vuelos internacionales, para el ingreso y egreso al territorio nacional, la Dirección Nacional de Migraciones establece que aquellos argentinos, argentinas, y residentes que presenten esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso, PCR negativo 72 horas previas al embarque, PCR a los 5 o 7 días después del arribo, serán exceptuados de realizar un aislamiento a su llegada. Además, deberán contar con el comprobante de su vacunación registrado en la Aplicación Mi Argentina, si la vacunación fue realizada en la República Argentina. “Quienes no presenten esquema de vacunación completo, deberán realizar la cuarentena”, advierten.

En ningún caso podrán circular por aeropuertos o subirse a ningún transporte público las personas que revisten la condición de “caso sospechoso” o la condición de “caso confirmado” de COVID-19 (Getty)

Rige a su vez un plan piloto de turismo , de apertura a países limítrofes, por el cual desde el 1° de Octubre ya ingresan todas aquellas personas nacionales o residentes de países limítrofes que hayan permanecido en estos durante los catorce días previos al ingreso al territorio nacional.

Las personas extranjeras que no vengan por motivos turísticos y sean debidamente autorizadas por Migraciones para ingresar al país por motivos laborales o médicos, también deben cumplir con estos mismos requisitos.

En el caso de quienes se vacunaron en el extranjero, deberán contar con el comprobante validado por el país que efectuó la vacunación. Por otro lado, deberán desarrollar sus actividades sociales, laborales, comerciales y deportivas, extremando las medidas de prevención y cuidado en los 10 días posteriores al testeo PCR negativo realizado en las 72 horas previas al embarque.

Volviendo a las recomendaciones del personal tripulante de cabina, 17 simples cosas a tener en cuenta :

1- No ocupar demasiado espacio en los compartimentos superiores

2- No está mal decir aunque sea un simple “hola” al arribar a la nave y al descender

Evite saturar los compartimentos con sus cosas (Foto: Getty)

3- Tener paciencia y esperar a que el staff llegue con una bolsa para tirar la basura

4- No recargar los pies en los asientos de enfrente

5- No preguntar “¿qué bebidas sirven?” cuando se acerque el personal con el carrito

No exponga sus pies desnudos como si estuviera en su casa (Foto: Getty Images)

6- Explíquele a su azafata cómo le gusta tomar café de modo amable

7- Ponga atención (o al menos pretenda que lo hace) a las indicaciones de seguridad

8- Hágase responsable de sus pertenencias

Al menos pretenda que está interesado (Foto: Getty Images)

9- No ocupe los retretes mientras el avión está descendiendo

10- Quítese los audífonos cuando le esté hablando alguna autoridad de vuelo

11- Sólo presione el botón de llamada cuando realmente sea necesario

Muestre un poco de respeto (Getty Images)

12- Las o los asistentes de vuelo prefieren que usted mantenga las manos en los bolsillos mientras lo están atendiendo

13- No se saque en ningún momento la mascarilla y/o decida no usarla. Es una obligación para todos y no acatar esta indicación puede acarrear graves consecuencias

14- No chasquear los dedos para llamar la atención de su asistente de vuelo

Los asistentes de vuelo aconsejan 17 cosas que se deben evitar al viajar en avión

15- Tratar de no quitarse los zapatos durante el vuelo

16- Evite actuar como si viajar en primera clase fuera un derecho

17- Dejar de quejarse por la comida es un buen punto de partida para fastidiar al staff





