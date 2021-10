¿Cómo hacer la declaración jurada de salud para viajar en avión en pandemia?

Nuevos requisitos para realizar un viaje seguro con los principales protocolos de seguridad (Foto: Andina)

En tiempos de pandemia, el transporte aéreo se ha vuelto a usar con frecuencia para trasladarse dentro del Perú y al extranjero. Sin embargo, por protocolos de bioseguridad, es necesario firmar una declaración jurada previo a su embarque. Ante ello y los nuevos cambios en un aeropuerto, se preguntará ¿por qué estoy en la obligación de llenar dicho documento? Pero sobre todo, ¿cómo debo llenar la declaración jurada para evitar complicaciones?

¿QUÉ DATOS SOLICITAN?

Junto con la declaración jurada que forma parte de los “lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajero a nivel nacional”, aprobados por Resolución Ministerial N°0384-2020-MCT/01, le solicitarán sus datos de identificación.

Si eres mayor de 15 años, deberás proporcionar tus nombres y apellidos, número de documento de identidad (DNI o pasaporte), domicilio, número de contacto y correo electrónico. Además, deberás indicar la fecha, número de vuelo y nombre de la línea aérea en la que te trasladarás.

Finalmente, deberás contestar seis preguntas relacionadas con los signos o síntomas que podrían hacer presumir que has contraído la enfermedad y eres portador del virus. Culminado este paso, el documento completo y firmado podrás entregarlo a la línea aérea durante tu proceso de embarque.

MENORES DE 14 AÑOS

¿Cómo están divididas las declaraciones juradas? En este caso, al ser menor de edad, los padres de familia serán quienes firmen el documento. A pesar de escribir los nombres y apellidos del menor, deberá consignarse nombre completo y documento de identidad (DNI o pasaporte) de los padres.

Incluso debe estar registrado el domicilio exacto, número de contacto y correo electrónico.

Aunque en el documento no se informan signos para predecir un posible contagio del menor, los padres tienen la responsabilidad de que el menor realice la cuarentena al llegar a su destino.

“Declaro bajo juramento que el menor de edad registrado en la presente declaración jurada, cumplirá con llevar a cabo el periodo de cuarentena establecido por el Estado peruano, al arribo al lugar de destino, motivo de este transporte”, señala el documento.

Declaración jurada para los pasajeros menores de 14 años (Foto: MTC)

MAYORES DE 65 AÑOS

El adulto mayor tampoco responderá las preguntas asociadas a síntomas o signos de la enfermedad. En este caso, sí asume el compromiso de realizar un periodo de cuarentena al llegar a su destino.

“Declaro bajo juramento, que cumpliré con llevar a cabo el periodo de cuarentena establecido por el Estado peruano, al arribo al lugar de destino, motivo de este transporte”, se debe leer en el contenido de la declaración jurada.

En este caso, el documento también deberá firmarse y completarse con los nombres y apellidos.

Número de documento de identidad (DNI o pasaporte), domicilio, número de contacto y correo electrónico. El mayor de edad tiene la obligación de indicar la fecha, número de su vuelo y nombre de la línea aérea en la que se trasladará, y el lugar de destino.

Para los tres casos, el modelo de declaración jurada puede ser descargado desde la plataforma digital única del Estado peruano.

Declaración jurada para mayores de 65 años (FOTO: MTC)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Para contextualizar, el requisito forma parte de un protocolo aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras la reanudación de las actividades de transporte aéreo en el ámbito nacional. Ellas fueron incluidas en la fase 3 del proceso de reanudación de actividades económicas.

Uno de los principales requisitos fue la entrega de una declaración jurada en la que el pasajero deslinda de la posibilidad de haber contraído o de ser portador del COVID-19.

“Declaro bajo juramento, que no presento en el momento actual signos ni síntomas respiratorios compatibles con COVID-19 y que no he estado expuesto a personas con la enfermedad o con los mismos síntomas en los últimos 14 días”, es lo que señala el documento.

Esto también va de la mano, según adonde viaje por lo establecido por la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones). La entidad ha habilitado la plataforma “Documentos necesarios para viajar fuera del país” en la que se podrá encontrar información sobre los documentos que les serán solicitados para el viaje.

