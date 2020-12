Encuentros en modo pandemia: los mejores platos para recibir gente en casa

Desde chica sintió admiración por su abuela Valentina, una mujer “muy fuera de lo que tradicionalmente es una abuela, divorciada y usaba bikinis de grande, de esas mujeres que no parecen abuelas, con una mamá y un papá avergonzados de esa madre loca, para mí era increíble”, comenzó la charla Felicitas Pizarro.

Así empezó a sentir amor por la cocina, el mismo que le transmitía esa mujer, porque “era ella la que preparaba los asados, la que tomaba las decisiones sobre lo que se comía, porque su marido sólo ayudaba a poner la mesa o hacer algún trago, pero no era cocinero”. Ya que, como reconoce, en su casa las comidas que le preparaba su madre eran más clásicas, en tanto que una visita a la casa de la abuela era encontrar un mundo en el que el yogurt podía ser parte de un aderezo, o las uvas como ingrediente de una ensalada.

“Una vez me preguntó qué quería comer”, recuerda, “y le dije que un omelette, que para mí era siempre con jamón y queso nada más, y cuando me dijo que podía ser de lo que quisiera, incluso hongos o espárragos, me abrió la cabeza, eso me cautivó”. Así fue como comenzó también a formarse la idea de que en algún momento quisiera tener un restaurante con ella. Aunque, aclara, “la alumna nunca superó al maestro, es recontra crítica de lo que hago”.

Brownies de chocolate, por Felicitas Pizarro

“Ejemplo de madre y padre con sus cinco semillas solito quedó, mimaba a Carolina por ser la única hija, seguida por Facundo, Santiago y don Juan. No pudo contenerse en su afán de ser padre y al cabo de unos años nació Sebastián”, reza la zamba dedicada a la memoria de Juan Carlos Saravia, la voz líder de los Chalcaleros, y además, el abuelo de Felicitas. Justamente Carolina, la mimada por ser la única hija, es su madre.

“Era bastante inútil en la cocina”, recuerda entre risas Pizarro a su abuelo. “Era un tipo que tenía admiración por sus mujeres, primero por mi abuela, después por su mujer, después por su hija Carolina y finalmente por mí, que soy su primera nieta. Las mujeres fuimos las que marcamos en su vida lo que él tenía que comer, porque nunca supo hacer nada, apenas calentar la pava del te”.

Respecto del momento en que se decidió a estudiar gastronomía, aseguró que fue “derecho a la carrera de chef”, para después montar una pequeña empresa de catering con una amiga. Mientras estudiaba, recuerda, sus amigas le decían que iba a terminar en la televisión: “Era una época en la que había muchos chefs en la tele, incluso en los mediodías de los canales. Llegó El Gourmet con 24 horas de propuestas de cocina y eso me copaba”.

LA NUEVA FOODTUBER

Felicitas y su primer gran logro profesional, ganar el concurso organizado por Jamie Oliver

Pero antes de la televisión, las redes sociales le dieron el impulso y la proyeccón que la pondrían en la vidriera del mundo. Corría el año 2013 y el reconocido cocinero británico Jamie Oliver anunciaba a través de su cuenta de YouTube un nuevo concurso en el que buscaba al próximo “Foodtuber”. En esos momentos, Pizarro trabajaba en un hotel como jefa de cocina “y hablaba mucho en inglés en el ambiente culinario”. Así, pese a las dudas en un comienzo respecto de las posibilidades que podría tener, llamó a una amiga de su hermana que estudiaba cine y pusieron manos a la obra.

“Por ser argentina estaba segura que tenía que ser un bife de chorizo a la parrilla”, explica sobre la forma en que ideó el video que presentaría. “Allá lo comen bien, bien jugoso. Además, un chimichurri para mostrar algo más nuestro en un mortero. Pero tenía que usar arroz, porque lo auspiciaba una marca, y empecé a cuestionar cómo hacer un bife con arroz, pensé en un wok y terminé haciendo como un engendro; abrí el bife al medio tipo mariposa y lo rellené con un salteado de arroz, panceta, cilantro, chile, todas las cosas que veía que Jamie usaba, que no tienen nada que ver con nuestra cocina, quizás”.

Tras grabarlo y editarlo, armó su canal de YouTube y subió el material. Su sorpresa no tardaría en llegar, ya que “después de un tiempo me pidieron el material en crudo y un día mirando sus videos me encuentro con que estaba la selección hecha, y pensé que no estaría porque me hubieran avisado. Y ahí estaba, última de las nominadas. Me temblaban las piernas de sólo verlo. Y desde ese momento la gente tenía diez días para votar al ganador”.

Así fue como, acompañada por familiares y amigos, comenzó una fuerte campaña que incluyó gacetillas en diarios y radios. Ya era linda de por sí la noticia de tener una argentina finalista. Su historia y su sueño se viralizaron. Tuvo una cantidad enorme de votos en el concurso organizado por Oliver, y finalmente fue la ganadora.

En la actualidad, Felicitas Pizarro es una de las destacadas cocineras de El Gourmet, donde ya fue parte de programas como Las recetas de felicitas, Cocina para mis amigos, Felicitas parrillera hasta este presente con Contigo pan y cebolla, acompañada por su marido Santiago Solerno, en el que abren las puertas de su casa y presentan los mejores platos al momento de recibir amigos y familia, además del menú hogareño de todos los días.

Felicitas Pizarro junto con su marido Santiago Solerno, en un alto en el programa de televisión que comparten

“El programa resultó de una forma espontánea. Estaba grabando ‘Supera Esto’ y Santi estaba en casa mientras yo lo grababa y como que siempre acotaba algo, comentaba algo atrás de cámara. Y un día apareció, se mandó en un capítulo y a El Gourmet le gustó la química”, detalló.

“Ninguno pisaba al otro, era más protagonista que el otro. Fue muy lindo desde el momento en que recibimos la propuesta. Cada uno tiene su receta y su momento. Él cocina súper bien y le encanta. Me siento respaldada en El Gourmet. Es donde más cómoda me siento y me da más orgullo. Me da mucha felicidad, porque es una admiración también a los que siempre estuvieron ahí, ser parte de ese grupo”, expresó sobre la pantalla en la que se encuentra.

A la espera de su segundo hijo, este cierre de un año colmada de trabajo la encuentra “con ganas de empezar a cortar, a tranquilizarme, a dedicarle más tiempo a mi casa, a mi familia. Reconectándome con las cosas importantes. Es un poco incierto el tema de colegio, actividades, a la espera de ver qué pasa”. En tanto, sobre el futuro profesional, detalló que “tras el nacimiento me gustaría retomar rápido, me gusta trabajar mucho. Tengo proyectos, como un nuevo programa y buscando la forma de generar cosas nuevas y trabajar con gente que admiro”.

En exclusiva para Infobae, Pizarro presenta las mejores preparaciones para esos momentos de encuentro con los seres queridos.

BROCHETTES DE CERDO Y ANANÁ

Brochettes de cerdo y ananá

Ingredientes

Ananá, 1/2 unidad

Limón, 2

Cebolla morada, 1

Cebolla blanca, 1

Churrasquito o matambre de cerdo, 1 y 1/2 kg

Morrón rojo, 1

Salsa teriyaki, 1 taza

Sal y pimienta, c/n

Ajo, 2

Lima, 1

Perejil, 1 puñado

Portobellos, 5

Queso azul, 100 gr

Ajo, 2 dientes

Gírgolas, 300 gr

Aceite de oliva, c/n

Cebolla asada, 1

Para la salsa criolla

Aceite de oliva, 50 c.c.

Cebolla, ½

Tomates, 2

Ciboulette, 10 gr

Perejil, 10 gr

Vinagre, 25 c.c.

Procedimiento

Marinar los churrasquitos de cerdo con jugo de limón y ajos machacados. Cortar en cubos el cerdo al igual que el morrón, las cebollas y el ananá. Armar las brochettes intercalando todos los productos. Llevar a una parrilla con buena temperatura e ir girando durante la cocción para cocinar parejo. Ir bañando las brochettes con salsa teriyaki durante la cocción.

Para los hongos: en un bowl mezclar ajo picado, perejil picado, ralladura de lima y aceite de oliva. Llevar las gírgolas a la parrilla, condimentar con sal y pimienta y con la provenzal. Dar vuelta cuando se dore y volver a condimentar con la provenzal y reservar. Bañar las girgolas con la provenzal una vez bien doradas. Ahuecar los portobellos y grillar en la parrilla colocando el hueco hacia el calor. Una vez dorado dar vuelta y rellenar con trozos de queso azul y cebolla asada picada.

Para la salsa criolla: en un bowl mezclar cebolla picada, tomate en cubos, perejil picado, ciboulette, sal, vinagre y aceite de oliva. Servir las brochettes, los hongos y terminar con una salsa criolla.

TAPA DE ASADO BRASEADA CON POLENTA ASADA

Tapa de asado braseada con polenta asada

Ingredientes

Cebolla de verdeo, 2

Cebollas, 2

Aceite de oliva, c/n

Agua, 1000 c.c.

Ají molido, 1 cda

Laurel, 2 hojas

Ajo, 1 diente

Leche, 1000 c.c.

Masala ahumado, 1 cda

Mostaza de Dijon, 2 cdas

Peperoncino, 3

Perejil fresco picado, c/n

Pimentón, 1 cda

Polenta, 500 gr

Queso parmesano rallado, c/n

Sal y pimienta, c/n

Apio, 1 rama

Tapa de asado, 2kg

Vino tinto, 500 c.c.

Puerros, 2

Zanahoria, 1

Procedimiento

En sartén caliente con aceite, sellar la tapa de asado hasta dorar por ambos lados, condimentar con sal y pimienta. Llevar a una fuente para horno junto con cebollas, zanahoria, puerros, cebolla de verdeo, apio y ajo (todo picado). Condimentar con mostaza, sal, pimienta, laurel, peperoncino y masala y agregar el vino. Tapar con papel aluminio y llevar a un horno 170 ° C por 2 horas.

Calentar agua, leche y manteca. Agregar la polenta en forma de lluvia y revolver a fuego bajo por unos 20 minutos. Añadir líquido de ser necesario. Agregar el queso rallado, mezclar y condimentar con sal y pimienta.

Retirar el braseado del horno y desmenuzar la carne. Servir junto con la polenta cremosa.

TARTA CREME BRULEE

Creme brulee

Ingredientes

Azúcar, 120 gr

Yemas, 6

Crema, 350 ml

Dulce de leche, 100 gr

Extracto de vainilla, 1 cdta

Harina 0000, 250 gr

Huevo, 1

Leche, 150 ml

Limón para su ralladura, 1/2 unidad

Manteca pomada, 150 gr

Sal, 1 pizca

Procedimiento

Hacer un cremado con la manteca pomada y el azúcar con batidora de mano. Incorporar el huevo y la ralladura de limón. Unir bien y por último agregar la harina junto con la sal. Unir sin amasar y llevar al frío por una hora. Estirar la masa una vez fría y fonzar en un molde para tarta desmontable.

Pinchar la base con un tenedor y colocarle un peso sobre papel aluminio. Llevar a horno precalentado a 180° C hasta blanquear (10 minutos). En la mitad de la cocción retirar el peso para que se cocine bien el piso de la masa.

Para la creme brulee: calentar la leche, la crema y la vainilla hasta llegar al primer hervor. En otro bowl, batir las yemas junto con el azúcar. Incorporar los líquidos lentamente pasando por un colador e ir revolviendo para evitar que se cocinen las yemas. Dejar reposar la mezcla unos minutos para que se disipe la espuma que se forma en la superficie.

Para el armado: una vez lista la masa, cubrir la base con una capa fina de dulce de leche y agregar la creme brulee suavemente para no remover el dulce de leche. Llevar al horno a 120° C hasta que la crema quede consistente aunque con un poco de movimiento tipo flan (45 minutos). Dejar enfriar y llevar a la heladera por unas 5 horas. Una vez fría, desmoldar, espolvorear la superficie con azúcar y quemar con soplete.

CHEESECAKE BROWNIE

Cheesecake brownie

Ingredientes

Azúcar rubia, 2 tazas

Cacao en polvo, 100 gr

Huevos, 4

Extracto de vainilla, c/n

Manteca, 200 gr

Polvo de hornear, 1 cdta

Sal, 1 pizca

Harina, 1 taza

Para el cheesecake

Queso crema, 200 gr

Arándanos, 150 gr

Azúcar, 70 gr

Frutillas, 150 gr

Harina, 30 gr

Crema de leche, 50 gr

Huevos, 2

Procedimiento

Fundir la manteca con el azúcar. Incorporar el cacao e integrar. Agregar huevos, extracto de vainilla y luego los secos tamizados. Llevar a una placa con papel manteca enmantecado.

Para el cheesecake: batir el queso crema a temperatura ambiente junto con el azúcar y la crema. Agregar los huevos y la harina. Volcar sobre el chocolate y luego incorporar las frutillas y arándanos. Hornear a 180° C por unos 25 minutos.

MALFATTI DE ESPINACA, BRÓCOLI Y COLIFLOR

Malfatti de espinaca

Ingredientes

Aceite de oliva, c/n

Espinaca, 2 atados

Flores de brócoli, 100 gr

Harina, 120 gr

Huevo, 1

Ajo, 1 diente

Nuez moscada, c/n

Queso parmesano, 100 gr

Queso muzzarella, 150gr

Ricota, 500 gr

Sal y pimienta, c/n

Salsa

Sal, c/n

Pimienta negra, c/n

Puré de tomates, 1 litro

Ajo, 1 diente

Tomates perita, 4

Aceite de oliva, c/n

Ají molido, 1 cdta

Albahaca fresca, c/n

Cebolla, 1

Procedimiento

Para la salsa: en sartén con aceite de oliva rehogar cebolla y ajo picado hasta transparentar. Agregar el tomate en cubos sin semillas y cocinar unos minutos Incorporar el puré de tomates, condimentar con sal, pimienta, ají molido, hojas de albahaca y cocinar suavemente por 10 minutos.

Para los malfatti: en una sartén con aceite de oliva saltear hojas de espinaca y ajo picado por 2 minutos, hasta que se ablanden. Escurrir, picar y condimentar con sal y nuez moscada. Mezclar en un bowl la ricotta bien escurrida, el huevo, la harina, el queso parmesano rallado y la espinaca picada. Rallar el brócoli y el coliflor en crudo y agregar a la mezcla. Armar bolitas tamaño nuez y rellenarlas con daditos de queso muzzarella. Llevar los malfatti a la salsa de tomate caliente. Espolvorear la sartén con queso rallado y cocinar en horno medio hasta gratinar y que se cocinen los malfatti en la salsa. Una vez gratinados y bien calientes, terminar con albahaca fresca picada, oliva y pimienta negra.

