“Piel de iguana”, “Chacho” y “Pantera rosa”: un recorrido por los tragos furor de las barras de los 90

En la actualidad, en los diferentes bares y boliches del país, se pueden degustar tragos de autor y clásicos inoxidables, esos que sobrevivieron al paso de las modas, con bebidas tanto nacionales como extranjeras, y los responsables de esos locales están listos para asesorar a cualquier cliente que así lo necesite. Pero hubo un momento del país en que la moda eran los licores y destilados de colores raros, la granadina y los jugos concentrados, o en botellones de dudosa procedencia, además de las licuadoras ahí, atentas a que alguien pida algún frozen.

“Las noches eran muy largas, me acuerdo de salir de trabajar y que fuera de día, y que mi ropa apestara a cigarrillos porque todo el mundo fumaba en lugares cerrados”, comenzó Fede Cuco la charla con Infobae, a la vez que recordó que “me iba a dormir y me dolían los hombros de tanto batir”. Respecto del presente, aseguró que “hoy nadie tomaría un cóctel con jugo concentrado; por suerte hicimos un largo camino”.

En esa época no había tanto criterio en algunos aspectos, lo importante que buscaba el consumidor promedio era que cumpla con tres consignas muy claras, que sea barato, que sea de una importante graduación alcohólica y que tenga mucho color, pero lejos de preocuparse por las marcas que se utilizaban o la forma que se mezclaban esos ingredientes.

Cuco continúa su relato, recordando que “aquellos años fueron de transición, de los cócteles de colores plenos de licores a la licuadora y los tragos frozen, los mojitos y las caipis. Muchos tragos eran batidos, como la piña colada o el Gancia batido. No se usaban casi jugos naturales, era todo latas de pulpa y jugos concentrados”.

“La gente pedía cosas como ‘Criptonita’, ‘Cielito lindo’, que después se llamó ‘Semen de pitufo’, y ‘Pantera rosa’”, explica respecto de los consumidores, aclarando que todo partía de la misma base, “vodka y piña colada de botella. Con Blue curacao para el ‘Pitufo’, licor de menta para el ‘Criptonita’, y granadina o licor de frutilla para el ‘Pantera rosa’”.

Porque era todo mucho más “rústico” que en la actualidad, al rememorar, por ejemplo, que “llegaba un licor y se ponía de moda, me acuerdo que cuando llegó el licor de kiwi se tomaba con vodka, limón y gaseosa de lima limón y le decían ‘Piel de iguana’. La gente buscaba tragos coloridos, así que era común que todas las barras tuviéramos Blue curacao, licor de menta, licor de huevo, licor de banana”.

El momento de los aperitivos, o incluso del fernet, había pasado hacía un tiempo, nadie pedía eso en una barra, los más clásicos seguían consumiendo whiscola, o un simple gintonic. “Es que Buenos Aires siempre fue una capital del cocktail”, rememora por su parte el bartender Héctor Vega, aunque en esos años “fue un momento donde estábamos en una meseta en la que hacía lo que se podía”.

Con varios años detrás de las barras, Cuco, cantinero, historiador del arte de la coctelería, maestro y referente internacional, quien escribió el libro “Bartender de entrecasa”, aseguró que “había que ser rápido como bartender, era lo más importante en los boliches, pero estábamos bastante lejos de ser realmente profesionales. A medida que me volví más profesional, hacía cosas como llegar con una mochila con mis propias herramientas, cocteleras, picos, destapadores, incluso en algunos lugares me llevaba mis propios tanques para el jugo. ‘No es la flecha, es el indio’ siempre dije, pero las herramientas ayudan”.

Vega, en tanto, Brand Ambassador en Dellepiane Spirits y sommelier, detalló que en esa época también “se podían encontrar tragos como el ‘Tequila Sunrise’, ‘Sex on the beach’, o ‘Daiquiri’ o ‘Mojito’, que venían de la coctelería americana o caribeña. A nivel mundial y después acá también se podía encontrar el ‘Cosmopolitan’, por ejemplo”.

Pero todo fue más allá, y también hubo tiempo para “los tragos prendidos fuego, los shot de colores, y el comienzo de la época del flair, los malabares y show en botellas. Básicamente había 2 precios, nacional e importado, y no se hablaba tanto de marcas”, explicó Cuco, y aseveró que “un trago de aquella época que para mí hoy funciona perfectamente es el Gancia Batido, me lo siguen pidiendo”, aunque del resto de los nombrados “se fueron con el renacer de la coctelería”, sin olvidar, claro, que “el ‘Tequila sunrise’ y el ‘Chacho’ me pagaron el alquiler muchos años”.

Para rememorar en el hogar los tragos que fueron parte de la historia de las barras argentinas, el paso a paso para cada uno de esos acompañantes de momentos.

CRIPTONITA

En una coctelera, batir enérgicamente 50ml de vodka, 35ml de piña colada y 15ml de licor de menta. Servir en un vaso de trago largo con mucho hielo. Opcionalmente se lo puede decorar con unas rodajas de limón.





CIELITO LINDO

En una coctelera, batir 50ml de vodka, 35ml de piña colada y 15ml de Blue curacao. Servir en un vaso de trago largo con mucho hielo.

PANTERA ROSA

En una coctelera, batir 50ml de vodka, 35ml de piña colada y 15ml de licor de frutilllas (o granadina). Servir en un vaso de trago largo con mucho hielo.

PIEL DE IGUANA

Colocar en una coctelera 50ml de vodka y 30ml de licor de kiwi. Batir enérgicamente y servir en un vaso de trago largo. Completar con gaseosa de lima limón.

TEQUILA SUNRISE

En un vaso de trago largo con hielo, servir 50ml de tequila y completar con jugo de naranja. Verter 5ml de granadina y decorar con una rodaja de naranja.

SEX ON THE BEACH

En un vaso de trago largo con hielo, servir 40ml de vodka, 20ml de licor de durazno, 40ml de jugo de naranja y 40 ml de granadina.

DAIQUIRI DE FRUTILLAS

En un licuadora, verter una medida de frutillas cortadas, una medida de ron blanco, jugo de un limón y hielo. Licuar hasta que los ingredientes tomen un color homogéneo.

MOJITO

En un vaso de trago largo, poner 2 cucharaditas de azúcar junto con 30ml de jugo de lima y con la ayuda de un cuchara diluir ambos. Agregar una ramita de menta y apretar con un mortero pero sin que queden rotas. Verter 60 ml de ron y llenar el vaso con hielo picado. Completar con soda y remover con suavidad.

COSMOPOLITAN

En una coctelera con abundante hielo, verter 50ml de vodka, 30 ml de triple sec, 30 ml de jugo de lima, y 60ml de jugo de arándanos. Batir enérgicamente y servir en una copa de cóctel.

CHACHO

Colocar en una coctelera con hielo una parte de licor de chocolate, una parte de whisky y dos partes de licor de huevo. Batir y servir.

GANCIA BATIDO VERSIÓN 2020

Verter en una coctelera 120ml de Gancia americano, 30 ml de jugo de limón, 20ml de almíbar de cedrón y una cucharadita de clara. Batir con hielo y colar sobre en un vaso grade sobre hielo nuevo.

