En lo que respecta a la actualidad del negocio, De Biaggi, al frente del Gran Bar Danzón, Basa y Oh No! Lulu, detalla que “yo encontré la coctelería y me enamoré. Y encontrar de tan pendejo lo que querés hacer no es fácil que te pase. Me enamoré, tuve una vocación y sé que voy a trabajar hasta el último día de mi vida y me voy a morir en uno de mis restaurants, y me voy a seguir capacitando y capacitando a los demás. Uno de los problemas de hoy es que no hay largo placismo. Una cosa es que aprendas a agarrar una coctelera, pero muy distinto es llevar una barra adelante, calcular costos, tener la constancia, es un trabajo sistemático, tenés que estar dispuesto a hacer lo mismo todos los días de tu vida, es así, nos guste o no nos guste. La parte de hacer cócteles es la parte más chica de tu trabajo, te la vas a pasar limpiando”.