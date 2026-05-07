El aporte de Colapinto en el mejor arranque de la historia de Alpine en la Fórmula 1

Alpine concretó el mejor inicio de su historia en la Fórmula 1 (REUTERS/Marco Bello)

Alpine firmó el mejor arranque de una temporada desde su llegada como equipo a la Fórmula 1, al sumar por primera vez puntos en todas las rondas iniciales y posicionarse en el quinto lugar entre los constructores. La marca la consiguió gracias al séptimo lugar que consumó Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami. El registro representa una notable progresión del equipo, que centró todo el esfuerzo del 2025 en destinar cada recurso disponible a la campaña 2026.

Los datos confirman el salto de calidad. Al cierre de la cuarta fecha de 2026, Alpine ya suma 23 puntos, superando no solo los 22 puntos logrados en toda la temporada 2025, sino también cualquier arranque previo desde el cambio de nombre de Renault en 2021. En las últimas horas, la F1 realizó un informe sobre cómo se concretó el progreso del equipo francés como “líder del mediocampo”, aunque dejó entrever que “todo podría cambiar” en las próximas carreras.

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Más allá de que el desempeño del monoplaza en las primeras cuatro carreras fue evidente, también se concretó gracias al notable rendimiento de la dupla de pilotos. En Australia, Gasly rescató un décimo puesto —Colapinto recibió una dura penalización por error de Alpine—, mientras en China el francés fue sexto y el argentino sumó un punto al llegar décimo, y podría haber quedado más arriba de no recibir el toque de Ocon.

En Japón, Pierre volvió a destacarse al finalizar séptimo, mientras que el pilarense quedó 16°. El clímax llegó en Miami, donde Colapinto alcanzó el séptimo lugar tras una sanción a Charles Leclerc, logrando su mejor resultado personal en la F1, acompañado por el punto adicional de Gasly en la carrera sprint, ya que en la principal tuvo que abandonar por el choque de Liam Lawson.

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Flavio Briatore, líder de Alpine, respaldó el trabajo de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la temporada 2026 (REUTERS/Albert Gea)

Desde su transformación como Alpine en 2021 tras su época como Renault, el equipo inició su trayectoria con dificultades. Ese año, con la dupla de pilotos conformada por Fernando Alonso y Esteban Ocon, obtuvo 15 puntos en las primeras cuatro rondas y terminó quinto en el campeonato con 155. En 2022, con los mismos corredores, la escudería vivió su mejor año en cuanto a resultado total, pero no superó el rendimiento de este inicio de 2026: en las primeras cuatro fechas sumaron 22 puntos, en contraste con los actuales 23. Vale destacar que en 2026 hubo Sprint en Miami.

La situación cambió para la temporada 2023. Con la incorporación de Gasly en lugar de Alonso, Alpine tuvo un complejo arranque en el que solo sumó ocho puntos en las primeras cuatro presentaciones, producto de dos novenos puestos del recién llegado y un octavo de Ocon.

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Para 2024, la debacle del rendimiento se acentuó, ya que la escudería solo consiguió puntos por primera vez en la sexta carrera, situación diametralmente opuesta a la regularidad que ostenta este año (Ocon quedó 10° en Miami). A pesar de que su rendimiento fue considerablemente bajo durante toda la campaña, logró quedar sexto en el campeonato con 65 puntos, de los cuales 35 provinieron de un doble podio bajo la lluvia en Brasil protagonizado por Ocon y Gasly.

Franco Colapinto fue clave en la marca que alcanzó Alpine con su aporte de siete unidades

El antecedente inmediato contrasta de manera evidente con la actualidad. Durante el campeonato 2025, Gasly sumó seis puntos al terminar séptimo en Baréin, ante un Jack Doohan que nunca se asentó en la categoría y fue reemplazado rápidamente por Colapinto en la séptima fecha. En un contexto complicado sin desarrollo del monoplaza, sumar se tornó cada vez más complejo, lo que provocó que Alpine cerrara el año con apenas 22 puntos, menos de un tercio de la suma obtenida por Sauber (hoy Audi), el penúltimo clasificado.

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“Ahora todos pueden ver que Franco tiene el potencial de ser un gran piloto. Yo confié en él desde que le di el asiento. Muchas personas me preguntaban por qué había decidido subir a Colapinto, y finalmente tuve razón y lo sigo sosteniendo", destacó Flavio Briatore, que volvió a Alpine a mediados de 2024, en diálogo con Fox Sports.

El acumulado de 23 puntos posiciona ahora a Alpine en el quinto puesto entre los constructores, con una diferencia de cinco unidades sobre Haas. Esta racha significa que el equipo dejó atrás la inconsistencia de años previos y se afianza como el nuevo líder del grupo medio en el campeonato. La dupla Gasly-Colapinto buscará mantener la buena racha el próximo fin de semana en el Gran Premio de Canadá, que contará con carrera Sprint.

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LOS PUNTOS QUE SUMÓ ALPINE EN LAS PRIMERAS CUATRO CARRERAS DE LA F1

Temporada 2021 - Fernando Alonso / Esteban Ocon: 15 puntos

Temporada 2022 - Fernando Alonso / Esteban Ocon: 22 puntos

Temporada 2023 - Pierre Gasly / Esteban Ocon: 8 puntos

Temporada 2024 - Pierre Gasly / Esteban Ocon: 0 puntos

Temporada 2025 - Pierre Gasly / Jack Doohan*: 6 puntos

Temporada 2026: Pierre Gasly / Franco Colapinto: 23 puntos

*Colapinto lo reemplazó a partir de la séptima carrera