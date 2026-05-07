Manuel Adorni evalúa hacer mañana una conferencia de prensa antes de la reunión de Gabinete

Manuel Adorni en conferencia de prensa

La situación mediática y judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue siendo un tema de controversia al interior del Gobierno. Este clima se materializó ayer por la noche con las declaraciones de la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, de que el funcionario debía adelantar de manera “inmediata” la declaración jurada de bienes que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción (OA), un documento clave que debe justificar la evolución patrimonial y de vida que tuvo en el último año.

Aunque esa situación marcó un nuevo episodio de tensión al interior del Gobierno, el jefe de Gabinete tiene previsto no retroceder en su plan de levantar el perfil. Esta noche concederá conversará en vivo con el conductor Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura y mañana mantendrá diferentes actividades de gestión que serán comunicadas oficialmente por la Secretaría de Comunicación y Medios.

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Adorni comenzará su cronograma a las 9.30 para visitar la planta de producción de Mercedes Benz. Está en los planes dar un recorrido por el edificio y luego dar un breve discurso ante los directivos que reivindique las bases del programa económico del Gobierno.

Tal y como se adelantó días atrás, a las 14 está previsto que encabece -junto al presidente Javier Milei- una reunión de Gabinete para hacer un seguimiento de la gestión y continuar mostrándolo al frente de la coordinación de los ministerios. Se prevé que en esa reunión esté Bullrich, quien llegará a un encuentro que estará lleno de integrantes del denominado “karinismo”.

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Patricia Bullrich pidió que Adorni presente su declaración jurada "de inmediato" (Nicolas Nuñez)

Como novedad, este jueves por la mañana trascendió que el jefe de Gabinete tiene intenciones de brindar una conferencia de prensa ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada. “En principio se va a hacer, aunque no se sabe si se hará con preguntas”, dijo una fuente inobjetable de su entorno. En caso de no querer dar opción a la prensa de realizar la habitual ronda de cinco preguntas, se espera que sea un anuncio de nuevas iniciativas de gestión.

El funcionario libertario encaraba esta semana con la intención de romper el cerrojo mediático que se había impuesto (y que le sugirieron sus propios abogados) a partir del avance de las causas judiciales que tiene en Comodoro Py. La sesión del pasado miércoles en la Cámara de Diputados fue una prueba de fuego para tantear si podía enfrentar los cruces de los legisladores opositores al respecto de su situación patrimonial. Adorni no dio explicaciones al respecto de su crecimiento patrimonial, pero pudo superar esa interpelación sin escándalos de magnitudes.

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Es por eso que la conferencia que se planificó para este lunes servía como otra etapa más para la recuperación de Adorni como vocero presidencial. Manteniendo un tono más aplacado que aquella ronda realizada a fines de marzo, el jefe de Gabinete se ciñó al discurso que le habían preparado sus asesores comunicacionales y legales. En la Casa Rosada sabían que por esas horas iba a declarar el contratista Matías Tabar y que debían realizarlo antes de que se produjera. Lo que supuestamente no sabían era el monto que iba a declarar.

La conferencia de este viernes no estaba en los planes. Era más probable que se hiciera una la próxima semana, pero en el entorno de Adorni lo ven con intenciones de aclarar algunas cuestiones mínimas de su situación mediática. Una de ellas posiblemente sea la de ratificar que la presentación de su declaración jurada de bienes no será de manera inmediata -como lo sugirió el Presidente-, sino hacia finales de mayo o principios de junio.

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Esto se dará siempre y cuando se habilite una ronda con preguntas de la prensa acreditada, que seguramente también consulte sobre su conflicto con Bullrich. En caso de darse, será una respuesta que impactará antes de la reunión de Gabinete, a la que la exministra planea ir. El entorno de la senadora había hecho trascender ayer al mediodía que pediría la renuncia del ministro coordinador en caso de no haber avances en su explicación patrimonial.

Postal de la última reunión de Gabinete, la cual fue realizada en abril

Al margen de las internas, la reunión de gabinete que se realizará este viernes coincide con el intento del Poder Ejecutivo de reactivar el Congreso, luego de un período de baja actividad, y tras la aprobación parcial de reformas en la Ley de Glaciares. En los planes inmediatos del oficialismo figuran la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento en el Senado de decenas de pliegos de jueces, defensores y fiscales.

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El último encuentro del gabinete había tenido lugar en abril, con la presencia del presidente Javier Milei, quien reiteró su respaldo a Adorni y encomendó a sus funcionarios centralizar la gestión en el ministro coordinador. Tras la partida de Milei y de su hermana Karina, fue Adorni quien quedó al frente del encuentro, lo que fue interpretado dentro del oficialismo como una señal de empoderamiento y confianza por parte del mandatario.

Para este caso, los responsables de la Jefatura de Gabinete pedirán a los ministros las cifras de recorte presupuestario que lograron en el último mes para ver si cumplieron con los objetivos de 2% de ajuste en gastos de capital y 20 % de gastos corrientes que les habían impuesto el mes pasado.

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Mientras tanto, la causa contra Adorni cobró un nuevo impulso tras la declaración testimonial de Matías Tabar, el contratista que dirigió las remodelaciones en la propiedad que el jefe de Gabinete adquirió en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Tabar compareció en los tribunales federales de Comodoro Py antes de las 11, portando documentación relativa a los pagos realizados y su dispositivo celular, que será peritado tras haber eliminado mensajes, con el fin de recuperar información relevante para la causa, precisó Infobae.

Matías Tabar

El contratista Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, declaró ante la Justicia que Adorni pagó USD 245.000 en efectivo por las obras de remodelación, dejando constancia de que todas las transacciones se efectuaron “en negro, sin recibos”. Tabar precisó que fue el propio Adorni quien lo contactó por WhatsApp, a raíz de recomendaciones del barrio, y detalló el esquema de pagos: USD 30.000 en abril, USD 100.000 en mayo, USD 30.000 en junio, USD 50.000 en julio y un saldo final de USD 20.929 abonado tras concluir las obras.

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La vivienda, de aproximadamente 400 m², fue objeto de refacciones integrales entre octubre de 2024 y julio de 2025. Los trabajos abarcaron entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos a porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de la parrilla, remodelación de la pileta con cascada, mejoras en la cocina (mesadas, isla y desayunador), ajustes de iluminación y renovación de mobiliario.

Además de los pagos al contratista, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, sumaron gastos por más de USD 100.000 durante un año y acumularon deudas por USD 335.000 vinculadas exclusivamente al segmento de propiedades, la mayoría a cancelar antes de noviembre. Tabar aportó ante la Justicia no solo la información financiera, sino también la cronología de las remodelaciones. Durante tres horas de testimonio, relató que Adorni fue quien dirigió cada etapa del proceso y confirmó la modalidad de pago en efectivo, reiterando la ausencia de facturación formal.

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