Joyería de autor: tres diseñadores argentinos revelan sus secretos para crear piezas patrias

Las imágenes de las mujeres que lucen sus diseños se convierten un homenaje a las piezas de autor

Durante las fechas patrias, y especialmente ayer en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Independencia, los argentinos lucimos orgullosos uno de los símbolos patrios que más nos representa: la escarapela. Y si bien a menudo consiste de un rosetón de tela superpuesto a un lazo en forma de V invertida, algunos optan por usar diseños de escarapelas un tanto más arriesgados y sofisticados.

De una labor de gran minuciosidad y belleza que convierte a cada pieza en un vehículo para expresar un discurso único y personal, los responsables de crear estas piezas enfatizan la expresión creativa y el diseño. La joyería de autor se apega a métodos artesanales para dar vida a objetos exclusivos y de vanguardia.

Los materiales y las formas a escoger se convierten en hermosos códigos estéticos, apelando a aspectos artísticos como la exclusividad y un gusto característico, haciendo cada detalle único.

El proceso de fabricación de las joyas como objeto de arte se apega a métodos artesanales

Geraldine Koncar, más conocida como Gabriella Capucci, posee su coqueta boutique con una larga trayectoria en avenida Alvear. En el año 2006 la revista Elle la convocó para hacer una cartera inspirada en el 25 de Mayo. “A mí que me encantan los desafíos creativos, me entusiasme muy rápido con la idea y terminé creando una cartera con el cabildo bordado a mano en cristales y canutillos”, recordó la diseñadora en diálogo con este medio.

Así nació su línea de accesorios patrios con una “vuelta de tuerca”. “Desde escarapelas bijoux hasta los aros. Definitivamente el ítem que ‘más pegó' fueron las escarapelas y la idea de salir un poco de la clásica cintita de mercería blanca y celeste”, admitió Koncar.

“Cada temporada -reconoció- espero el momento de elegir los materiales en el taller para dejar volar la imaginación sin limites y usar botones antiguos, galones que tengo desde los inicios de la marca en los años 60 hechos con hilos de oro, piedras, flores, cordones, cierres, filigranas pintadas a mano, cristales, madera patinada, lanas, hilos y pompones, todo lo que vea dentro de la paleta de colores”.

Y agregó: “Empiezo a mezclar y veo que va surgiendo. No soy de diseñar de antemano en un papel este tipo de accesorios, sino que los tomo mas como pequeñas esculturas o collages de materiales que a veces me van dictando ellos mismos que hacer. La única condición imposible de modificar son los colores, obviamente. Pero igual trato de tener para todos los gustos”.

Analia Maiorana acompañó a Diego Santilli a izar la bandera en Plaza de Mayo. La mujer del Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lució una original escarapela de diseño de la firma Es que Lo Necesito

Elegancia y distinción son algunas de las características que aporta la influencia artística en la joyería de Celedonio Lohidoy, joyero argentino elegido por Máxima Zorreguieta. “Siempre me gustaron las escarapelas. Colecciono banderas antiguas y me fascina. Todos los años, cada 9 de julio, coso una escarapela en mi saco. Es decir, me la suelo dejar durante todo el año. Me gusta verlo como un símbolo patrio que llevo siempre y que además tiene el ‘plus’ de ser una joya”, dijo a Infobae el diseñador.

Algunos de sus diseños los pensó hace años e incluso hoy se repiten. “Trato de ser bastante literal en este tipo de diseños. Nada de figuras o aspectos que creen tensión o confundan. Cuando alguien me compra una escarapela, sea quien sea y más allá de su ideología política, me llena de orgullo. Para mí, llevar una escarapela es llevar la patria en el corazón”.

La joyería de autor se caracteriza por el uso de una variedad de materiales. A menudo, y más aún en un contexto como el actual, constituye un contrapeso al uso de “materiales preciosos” (como oro, plata y piedras preciosas) en joyería convencional o fina, donde el valor del objeto está vinculado al valor de los materiales de los que está hecho. “Por la situación del país ya no usamos piedras preciosas pero aprendimos a reemplazarlas por otros materiales”, concluyó.

Elegancia y distinción son algunas de las características que aporta la influencia artística en la joyería de Celedonio Lohidoy, joyero argentino elegido por Máxima Zorreguieta (Adrián Escandar)

Fue ayer que la empresaria y ex modelo Analia Maiorana lució una escarapela de diseño de la firma Es que Lo Necesito, cuando acompañó a su marido Diego Santilli a izar la bandera en Plaza de Mayo. “El diseño de la escarapela es una flor con los colores patrios y está hecha con cristales checos, con base y broche de metal dorado añejo“, comentó en diálogo con este medio la diseñadora Irene Bertuzzi.

“Siempre trato de buscar materiales nuevos y de armar distintas combinaciones. Lo de Analía fue casualidad. Se la regalaron y le gustó. Me encanta hacer todo lo que tenga que ver con nuestros colores. En otras ocasiones, he hecho escarapelas para diplomáticos en Brasil. A la gente le emociona ver los colores de su bandera en una joya”, concluyó.

La escarapela de brillantes, zafiros celestes y brillantes amarillo. Una verdadera joya creada por Jean Pierre Joyeros

SEGUÍ LEYENDO:

Cuatro mujeres líderes debaten entre oro rosa y piedras preciosas

Balenciaga deja de lado las joyas preciosas para presentar un modelo de pendientes con tapas de botellas