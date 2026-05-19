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Copa Sudamericana: Barracas Central intentará seguir con vida en Chile y Tigre visitará a América de Cali con margen mínimo

El equipo de Ruben Darío Insua visitará a Audax Italiano con la urgencia de ganar, mientras el Matador necesitará al menos un empate ante América de Cali

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Este martes Barracas Central y Tigre disputarán la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana (REUTERS/Luisa González)
Este martes Barracas Central y Tigre disputarán la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana (REUTERS/Luisa González)

El destino de Barracas Central y Tigre en la Copa Sudamericana entra en zona de definición este martes, cuando ambos equipos argentinos afronten partidos clave en la recta final de la fase de grupos. Los resultados de esta quinta jornada serán decisivos para sus aspiraciones de seguir en carrera en el certamen continental.

BARRACAS CENTRAL-AUDAX ITALIANO

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Audax Italiano Vs. Barracas Central
Barracas Central visitará a Audax Italiano
                                                 

Barracas Central se enfrentará a Audax Italiano desde las 19:00 en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, en Chile. El encuentro, correspondiente al Grupo G, contará con el arbitraje de Gery Vargas y será televisado por ESPN 2.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insua llega al partido en Chile en la última posición del Grupo G con solo tres puntos. Tras empatar sin goles ante Vasco Da Gama y Olimpia, igualar 1-1 frente a Audax Italiano y caer 2-1 contra Olimpia, la necesidad de ganar se vuelve ineludible. Un nuevo traspié dejaría a Barracas Central sin posibilidades matemáticas de acceder a la siguiente ronda.

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Audax Italiano, por su parte, acumula cuatro puntos y se encuentra apenas por encima del equipo argentino. Los chilenos sorprendieron al imponerse como visitantes ante Vasco Da Gama, pero suman también un empate y dos derrotas.

La fase de grupos ha dejado al Guapo con la obligación de sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones. Si pierde en Chile, quedará eliminado sin margen para definir en la última fecha. La próxima cita del equipo argentino será ante Vasco Da Gama el miércoles 27 de mayo, mientras que Audax Italiano deberá visitar a Olimpia en la jornada final.

Posibles formaciones:

Audax Italiano: Tomás Ahumada; Bastián Cereceda, Nicolás Fernández, Fabián Torres, Julio Jappert; Marco Collao, Santiago Díaz, Oliver Rojas; Luis Montecinos, Diego Coelho, Emanuel Sosa o Gonzalo Chiaverano. DT: Gustavo Lema.

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Damián Martínez; Iván Tapia, Rodrigo Insúa, Tomás Porra; Rodrigo Bogarín, Jhonatan Candia y Norberto Briasco. DT: Ruben Darío Insua.

Árbitro: Gery Vargas.

Hora: 19:00.

Estadio: Bicentenario Municipal.

TV: ESPN 2.

POSICIONES EN EL GRUPO

TIGRE-AMÉRICA DE CALI

América de Cali Vs. Tigre
Tigre se medirá ante América de Cali

Más tarde, Tigre visitará al América de Cali a las 23:00 en el estadio Pascual Guerrero, en Colombia. El partido, correspondiente al Grupo A, estará dirigido por el brasileño Bruno Arleu y podrá verse a través de DSports.

El conjunto dirigido por Diego Dabove se encuentra tercero con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota. El escenario para el Matador es delicado, para conservar chances de clasificarse, debe al menos empatar en Colombia, debido a que una derrota lo dejaría al borde de la eliminación, sobre todo si América de Cali alcanza los diez puntos con un triunfo y Macará derrota a Alianza Atlético.

América de Cali ocupa el segundo lugar del grupo con siete puntos. Los colombianos ganaron ambos partidos frente a Alianza Atlético y empataron ante Macará en Ecuador. En el antecedente reciente entre ambos, Tigre se impuso 2-0 como local.

El desenlace del grupo se conocerá en la sexta fecha, el equipo colombiano recibirá a Macará y Tigre definirá de local ante Alianza Atlético, ambos encuentros serán el jueves 28 de mayo.

Posibles formaciones:

América de Cali: Jean Fernandes; Marcos Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Daniel Valencia. DT: David González.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; y Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Bruno Arleu.

Hora: 23:00.

Estadio: Pascual Guerrero.

TV: DSports.

POSICIONES EN EL GRUPO:

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